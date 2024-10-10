https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/tek-tirnakli-hayvanlar-hangileridir-1089066275.html

Tek tırnaklı hayvanlar hangileridir?

Tek tırnaklı hayvanlar hangileridir?

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı son denetimlerde gıda ürünlerinde tespit edilen taklit ve tağşiş ürünler listesinde 'tek tırnaklı eti' yer alıyor. Listede... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T17:31+0300

2024-10-10T17:31+0300

2024-10-10T17:31+0300

yaşam

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domuz

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Tek tırnaklı hayvanlarTek tırnaklı hayvanlar, tek parmaklılar veya tek toynaklılar olarak adlandırılan memeliler sınıfından otobur hayvanları barındırır. Ayaklarında genelde tek sayıda tırnağı bulunan bu hayvanlar arasında atgiller, gergedanlar, domuzlar, tapirler vardır.Çift toynaklı geviş getiren hayvanların aksine tek toynaklılar bitki selülozunu midede değil bağırsaklarda sindirir.Tek tırnaklı eti nedirTek tırnaklı hayvanlar olan at, domuz, gergedan, zebra, tapirler genellikle otçul hayvanlardır ve geniş alanlarda yaşarlar. Tek tırnaklı eti, ayaklarında sadece bir tırnağa sahip olan hayvanlardan elde edilir.Tek tırnaklı eti tespitiTarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellerken kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 72'ye çıktı, listeye son olarak ürünlerinde domuz etine rastlandığı gerekçesiyle Köfteci Yusuf da dahil edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/dmm-duyurdu-sudandan-domuz-eti-ithalati-yapildigi-iddiasina-yalanlama-1089034828.html

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