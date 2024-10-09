DMM duyurdu: 'Sudan'dan domuz eti ithalatı yapıldığı iddiaları külliyen yalan'
23:58 09.10.2024 (güncellendi: 00:06 10.10.2024)
© AAet
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesaplarında gündem olan ve basın yayın organlarında yer alan Sudan'dan domuz eti ithalatı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Sudan'dan domuz eti ithalatı yapıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Sosyal medya ve bazı haber sitelerinde paylaşılan 'Sudan'dan domuz eti ithalatı' yapıldığına dair haberler ile ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamaya göre ticarete konu olan malların 'Armonize Sistem (GTP)' adı verilen sistemle tanımlanıp, kodlandığı sığır, koyun ve keçi sakatatlarının yanı sıra diğer hayvanların sakatatlarının '02.06 nolu GTP' altında sınıflandırıldığı açıklandı.
'Domuz eti veya sakatatı ihracatı bulunmuyor'
Sudan'ın domuz eti ihracatı yapmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şu ifadeleri kullandı:
Uluslararası sınıflandırmadan aktarılan GTP'lerin anlaşmalar içerisinde bulunması, bu ürünlerin tamamında ticaret yapılacağı anlamına gelmemektedir. Ülkemizin geçmiş yıllar ithalat verileri incelendiğinde, Sudan'dan 02.06 GTP'de sayılan hayvanların yenilen sakatatlarını ithal etmediği görülecektir. Diğer taraftan, uluslararası ticaret istatistikleri incelendiğinde Sudan'ın dünyadaki herhangi bir ülkeye domuz eti veya sakatatı ihracatının da bulunmadığı görülmektedir. Sudan, yüzölçümü bakımından dünyanın 15'inci, Afrika'nın ise üçüncü büyük ülkesi olup, 'hem Afrika hem Arap ülkesi' olarak nitelendirilmektedir. Aynı zamanda COMESA (Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı) ve Arap Ligi üyeliği sayesinde firmalarımız için Afrika ve Arap pazarına da açılan önemli bir kapı durumundadır. Anlaşma'nın tam olarak uygulanmasıyla birlikte tüm tarife satırlarının yüzde 87'sini kapsayan geniş yelpazedeki tarım ve sanayi ürünlerimiz, 47 milyonluk Sudan pazarına en avantajlı giriş koşullarından yararlanma imkanı elde edecek, aynı zamanda Afrika için de ülkemize önemli fırsatlar ortaya çıkaracaktır.
📌 Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan, "Sudan’dan domuz eti ithalatı yapıldığı" yönündeki iddialar külliyen yalandır.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 9, 2024
Tüm dünyada ticarete konu olan mallar “Armonize Sistem” (GTP) adı verilen sistemle tanımlanmakta ve kodlanmaktadır.… pic.twitter.com/S0vlmatPyv