https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/tbmmde-butun-partiler-kadina-yonelik-siddete-karsi-birlesti-1089054446.html
TBMM'de bütün partiler kadına yönelik şiddete karşı birleşti
TBMM'de bütün partiler kadına yönelik şiddete karşı birleşti
Sputnik Türkiye
TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T12:44+0300
2024-10-10T12:44+0300
2024-10-10T12:44+0300
politika
tbmm
ak parti
chp
mhp
kadına yönelik şiddet
meclis araştırma komisyonu
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TBMM Genel Kurulu'nda bugün AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin araştırma komisyonu kurulması için ortak önerge verilecek.TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, önergenin görüşmelerinde kadına yönelik şiddetle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Gruplar adına yapılacak konuşmalarda da kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair siyasi partilerin görüşleri aktarılacak.Genel Kurulda alınacak kararla kurulması planlanan araştırma komisyonu, son dönemde artan şiddet olayları ve toplumsal etkileri, kadına şiddetin önlenmesine yönelik alınması gereken acil tedbirler, iş hayatında kadınlara yönelik mobbingin önlenmesi, kadın haklarının güçlü şekilde korunması gibi konularda çalışmalar yapacak. Araştırma komisyonu, çalışmalarının sonunda rapor hazırlayarak Meclis Genel Kuruluna sunacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/cocuklarin-korunmasina-yonelik-arastirma-komisyonu-kurulmasi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1088991307.html
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tbmm, ak parti, chp, mhp, kadına yönelik şiddet, meclis araştırma komisyonu
tbmm, ak parti, chp, mhp, kadına yönelik şiddet, meclis araştırma komisyonu
TBMM'de bütün partiler kadına yönelik şiddete karşı birleşti
TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.
TBMM Genel Kurulu'nda bugün AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin araştırma komisyonu kurulması için ortak önerge verilecek.
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, önergenin görüşmelerinde kadına yönelik şiddetle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Gruplar adına yapılacak konuşmalarda da kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair siyasi partilerin görüşleri aktarılacak.
Genel Kurulda alınacak kararla kurulması planlanan araştırma komisyonu, son dönemde artan şiddet olayları ve toplumsal etkileri, kadına şiddetin önlenmesine yönelik alınması gereken acil tedbirler, iş hayatında kadınlara yönelik mobbingin önlenmesi, kadın haklarının güçlü şekilde korunması gibi konularda çalışmalar yapacak. Araştırma komisyonu, çalışmalarının sonunda rapor hazırlayarak Meclis Genel Kuruluna sunacak.