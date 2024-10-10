https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/tayvan-ilhaka-karsi-direnme-sozu-verdi--tayvan-bogazi-boyunca-barisi-ve-istikrarin-statukosunu-1089046679.html

Tayvan 'ilhaka karşı direnme' sözü verdi: 'Tayvan Boğazı boyunca barışı ve istikrarın statükosunu koruyacağız'

Tayvan 'ilhaka karşı direnme' sözü verdi: 'Tayvan Boğazı boyunca barışı ve istikrarın statükosunu koruyacağız'

Sputnik Türkiye

Tayvan Devlet Başkanı 'ilhaka direnme' sözü verdi. Bu yılın başlarında göreve gelen Devlet Başkanı William Lai, Tayvan'ın 'özyönetim statüsünü koruyacağını'... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T10:50+0300

2024-10-10T10:50+0300

2024-10-10T10:50+0300

dünya

asya & pasifik

tayvan

çin

çin halk cumhuriyeti

bağımsızlık

demokrasi

özgürlük

ilhak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087579396_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c43f8169484e165ca4e2c949deeb180a.jpg

Tayvan, 'özerk devlet statüsünü koruyacağını' söyledi. Devlet Başkanı William Lai açıklamasında, Çin'in ada üzerindeki iddiasına atıfta bulunarak 'egemenliklerine el uzatan veya kendi topraklarına katmaya çalışanlara karşı direnme taahhüdünün sürdürüleceğini' söyledi.Devlet Başkanı Lai, 10 Ekim Tayvan Ulusal Günü'nü anmak için Taipei'de yaptığı konuşmasında, 'Tayvan Boğazı boyunca barışı ve istikrarın statükosunu' koruma sözü verdi. Lai ayrıca, iklim değişikliği, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve bölgesel güvenliğin sağlanması gibi konularda Çin ile işbirliği yapma sözü verdi.Ulusal Gün konuşmasına Lai, 'Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Cumhuriyetinin birbirine bağlı olmadığını, bulunduğu topraklarda demokrasi ve özgürlüğün geliştiğini ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan'ı temsil etme yetkisinin olmadığını' ekleyerek dinleyicilere 'Pekin'i 'kışkırtmak' için hiçbir şey yapmayacağına dair güvence' verdi.Geçen hafta Lai, Çin'in Tayvan'ın 'anavatanı olmasının kesinlikle imkansız' olduğunu söyleyerek 'adanın hükümeti 1911 yılında, yani anakara Çin'in mevcut hükümetinin 1949'da kurulmasından on yıllar önce kurulmuş olduğunu' vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/cin-abdnin-tayvana-askeri-yardim-kararina-tepki-gosterdi-1088629744.html

tayvan

çin

çin halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, tayvan, çin, çin halk cumhuriyeti, bağımsızlık, demokrasi, özgürlük, ilhak