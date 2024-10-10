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Tayvan 'ilhaka karşı direnme' sözü verdi: 'Tayvan Boğazı boyunca barışı ve istikrarın statükosunu koruyacağız'
Tayvan 'ilhaka karşı direnme' sözü verdi: 'Tayvan Boğazı boyunca barışı ve istikrarın statükosunu koruyacağız'
Sputnik Türkiye
Tayvan Devlet Başkanı 'ilhaka direnme' sözü verdi. Bu yılın başlarında göreve gelen Devlet Başkanı William Lai, Tayvan'ın 'özyönetim statüsünü koruyacağını'... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
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Tayvan, 'özerk devlet statüsünü koruyacağını' söyledi. Devlet Başkanı William Lai açıklamasında, Çin'in ada üzerindeki iddiasına atıfta bulunarak 'egemenliklerine el uzatan veya kendi topraklarına katmaya çalışanlara karşı direnme taahhüdünün sürdürüleceğini' söyledi.Devlet Başkanı Lai, 10 Ekim Tayvan Ulusal Günü'nü anmak için Taipei'de yaptığı konuşmasında, 'Tayvan Boğazı boyunca barışı ve istikrarın statükosunu' koruma sözü verdi. Lai ayrıca, iklim değişikliği, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve bölgesel güvenliğin sağlanması gibi konularda Çin ile işbirliği yapma sözü verdi.Ulusal Gün konuşmasına Lai, 'Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Cumhuriyetinin birbirine bağlı olmadığını, bulunduğu topraklarda demokrasi ve özgürlüğün geliştiğini ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan'ı temsil etme yetkisinin olmadığını' ekleyerek dinleyicilere 'Pekin'i 'kışkırtmak' için hiçbir şey yapmayacağına dair güvence' verdi.Geçen hafta Lai, Çin'in Tayvan'ın 'anavatanı olmasının kesinlikle imkansız' olduğunu söyleyerek 'adanın hükümeti 1911 yılında, yani anakara Çin'in mevcut hükümetinin 1949'da kurulmasından on yıllar önce kurulmuş olduğunu' vurgulamıştı.
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asya & pasifik, tayvan, çin, çin halk cumhuriyeti, bağımsızlık, demokrasi, özgürlük, ilhak
asya & pasifik, tayvan, çin, çin halk cumhuriyeti, bağımsızlık, demokrasi, özgürlük, ilhak

Tayvan 'ilhaka karşı direnme' sözü verdi: 'Tayvan Boğazı boyunca barışı ve istikrarın statükosunu koruyacağız'

10:50 10.10.2024
© AA / Daniel CengTayvan lideri Lai Ching-te
Tayvan lideri Lai Ching-te - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© AA / Daniel Ceng
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Tayvan Devlet Başkanı 'ilhaka direnme' sözü verdi. Bu yılın başlarında göreve gelen Devlet Başkanı William Lai, Tayvan'ın 'özyönetim statüsünü koruyacağını' söyleyerek bölgede 'barış ve istikrar statükosunu koruma' sözü verdi.
Tayvan, 'özerk devlet statüsünü koruyacağını' söyledi. Devlet Başkanı William Lai açıklamasında, Çin'in ada üzerindeki iddiasına atıfta bulunarak 'egemenliklerine el uzatan veya kendi topraklarına katmaya çalışanlara karşı direnme taahhüdünün sürdürüleceğini' söyledi.
Devlet Başkanı Lai, 10 Ekim Tayvan Ulusal Günü'nü anmak için Taipei'de yaptığı konuşmasında, 'Tayvan Boğazı boyunca barışı ve istikrarın statükosunu' koruma sözü verdi. Lai ayrıca, iklim değişikliği, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve bölgesel güvenliğin sağlanması gibi konularda Çin ile işbirliği yapma sözü verdi.
Ulusal Gün konuşmasına Lai, 'Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Cumhuriyetinin birbirine bağlı olmadığını, bulunduğu topraklarda demokrasi ve özgürlüğün geliştiğini ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan'ı temsil etme yetkisinin olmadığını' ekleyerek dinleyicilere 'Pekin'i 'kışkırtmak' için hiçbir şey yapmayacağına dair güvence' verdi.
Geçen hafta Lai, Çin'in Tayvan'ın 'anavatanı olmasının kesinlikle imkansız' olduğunu söyleyerek 'adanın hükümeti 1911 yılında, yani anakara Çin'in mevcut hükümetinin 1949'da kurulmasından on yıllar önce kurulmuş olduğunu' vurgulamıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
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