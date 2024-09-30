https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/cin-abdnin-tayvana-askeri-yardim-kararina-tepki-gosterdi-1088629744.html

Çin, ABD'nin Tayvan'a askeri yardım kararına tepki gösterdi

Çin, ABD'nin Tayvan'a askeri yardım kararına tepki gösterdi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Tayvan'a yapacağını duyurduğu 567 milyon dolarlık yardım hakkında Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin, bu yardımın 'tek Çin' ilkesine, Üç Ortak... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T21:29+0300

2024-09-30T21:29+0300

2024-09-30T21:29+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Washington yönetiminin bu sabah duyurduğu Tayvan'a askeri yardım paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Çin ile artan gerilim karşısında Tayvan’a savunma amacıyla yapılacak 567 milyon dolarlık yardımın onaylandığını duyurulmuştu.ABD'nin bir kez daha Tayvan'a silah sağlayarak, "tek Çin" ilkesini ihlal ettiğini belirten Sözcü Lin, bunun, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye ve özellikle de Tayvan'a uzun dönemli silah satmamayı taahhüt ettiği 1982 tarihli 17 Ağustos Bildirisi'ne aykırı olduğunu dile getirdiSözcü Lin, ABD tarafından gerçekleştirilecek yardımın "tek Çin" ilkesine karşı bilinçli provokasyonlara yol açacağını ifade ederek, "ABD, Tayvan'a ne kadar silah sağlarsa sağlasın, Çin'in, Tayvan'ın bağımsızlığına karşı koyma, kendi ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma yönündeki kararlı iradesini zayıflatamayacaktır" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/bidendan-cini-kizdiracak-imza-tayvana-sunulacak-askeri-yardimin-kapsami-belli-oldu-1088604151.html

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