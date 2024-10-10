https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/son-yapilan-anketten-ilginc-sonuc-turkiyenin-birinci-partisi-ne-chp-ne-akparticikti-1089042744.html

Son yapılan ankette dikkat çeken sonuç: Türkiye'nin birinci partisi ne CHP ne AK Parti çıktı

Son yapılan ankette dikkat çeken sonuç: Türkiye'nin birinci partisi ne CHP ne AK Parti çıktı

Sputnik Türkiye

Türkiye, 2023 ve 2024'teki kritik seçimlerin ardından tekrar erken seçim tartışmalarına girdi. Bu tartışmalar, anket sonuçlarına olan ilgiyi artırırken... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T10:35+0300

2024-10-10T10:35+0300

2024-10-10T10:39+0300

politika

anket

anket şirketleri

asal araştırma

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ak parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082292749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cf69e8bdf4e9663396c7139205b46e6.jpg

ASAL Araştırma'nın 26 ilde 22-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve 2 bin 520 kişinin katıldığı araştırmada, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Kararsızların yüksek oranı anket sonuçlarına damga vurdu.Kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlar:Kararsızlar Dağıtıldıktan Sonraki SonuçlarKararsızlar dağıtıldığında, CHP'nin ilk sıraya yerleştiği görülüyor:Siyasi İklim ve Kararsızların EtkisiAnkette, kararsızların yüzde 31.2 ile en yüksek oranı oluşturması dikkat çekiyor. Bu da erken seçim ihtimaliyle birlikte kararsız seçmenlerin seçim sonucunu belirlemede önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Ayrıca, CHP’nin kararsızlar dağıtıldıktan sonra öne geçmesi, partinin potansiyelini gözler önüne seriyor. AK Parti ise yüzde 30.7 ile CHP’yi yakından takip ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/turkiyenin-her-yerine-sandik-kurulacak-yazilanlari-dogrudan-cumhurbaskani-erdogan-okuyacak-1089038717.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anket, anket şirketleri, asal araştırma, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti