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Son yapılan ankette dikkat çeken sonuç: Türkiye'nin birinci partisi ne CHP ne AK Parti çıktı
Son yapılan ankette dikkat çeken sonuç: Türkiye'nin birinci partisi ne CHP ne AK Parti çıktı
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ASAL Araştırma'nın 26 ilde 22-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve 2 bin 520 kişinin katıldığı araştırmada, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Kararsızların yüksek oranı anket sonuçlarına damga vurdu.Kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlar:Kararsızlar Dağıtıldıktan Sonraki SonuçlarKararsızlar dağıtıldığında, CHP'nin ilk sıraya yerleştiği görülüyor:Siyasi İklim ve Kararsızların EtkisiAnkette, kararsızların yüzde 31.2 ile en yüksek oranı oluşturması dikkat çekiyor. Bu da erken seçim ihtimaliyle birlikte kararsız seçmenlerin seçim sonucunu belirlemede önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Ayrıca, CHP’nin kararsızlar dağıtıldıktan sonra öne geçmesi, partinin potansiyelini gözler önüne seriyor. AK Parti ise yüzde 30.7 ile CHP’yi yakından takip ediyor.
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Son yapılan ankette dikkat çeken sonuç: Türkiye'nin birinci partisi ne CHP ne AK Parti çıktı

10:35 10.10.2024 (güncellendi: 10:39 10.10.2024)
© AA / Mehmet FutsiTürkiye genelinde oy sayma işlemi
Türkiye genelinde oy sayma işlemi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© AA / Mehmet Futsi
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Türkiye, 2023 ve 2024'teki kritik seçimlerin ardından tekrar erken seçim tartışmalarına girdi. Bu tartışmalar, anket sonuçlarına olan ilgiyi artırırken, kamuoyu araştırma şirketleri sahada daha aktif rol almaya başladı. Son anket çalışması ASAL Araştırma tarafından gerçekleştirildi ve sonuçlar dikkat çekici.
ASAL Araştırma'nın 26 ilde 22-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve 2 bin 520 kişinin katıldığı araştırmada, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Kararsızların yüksek oranı anket sonuçlarına damga vurdu.
Kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlar:
Kararsız/oy kullanmam: yüzde 31,2
CHP: yüzde 22.8
AK Parti: yüzde 21.1
MHP: yüzde 6.6
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA): yüzde 6.4
Yeniden Refah Partisi: yüzde 3.0
İYİ Parti: yüzde 2.7
Türkiye İşçi Partisi (TİP): yüzde 1.0
Diğer: yüzde 2.8

Kararsızlar Dağıtıldıktan Sonraki Sonuçlar

Kararsızlar dağıtıldığında, CHP'nin ilk sıraya yerleştiği görülüyor:
CHP: yüzde 33.1
AK Parti: yüzde 30.7
MHP: yüzde 9.6
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA): yüzde 9.3
Yeniden Refah Partisi: yüzde 4.4
İYİ Parti: yüzde 3.9
Zafer Partisi: yüzde 3.5
Türkiye İşçi Partisi (TİP): yüzde 1.5
Diğer: yüzde 4.0

Siyasi İklim ve Kararsızların Etkisi

Ankette, kararsızların yüzde 31.2 ile en yüksek oranı oluşturması dikkat çekiyor. Bu da erken seçim ihtimaliyle birlikte kararsız seçmenlerin seçim sonucunu belirlemede önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Ayrıca, CHP’nin kararsızlar dağıtıldıktan sonra öne geçmesi, partinin potansiyelini gözler önüne seriyor. AK Parti ise yüzde 30.7 ile CHP’yi yakından takip ediyor.
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