https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/son-yapilan-anketten-ilginc-sonuc-turkiyenin-birinci-partisi-ne-chp-ne-akparticikti-1089042744.html
Son yapılan ankette dikkat çeken sonuç: Türkiye'nin birinci partisi ne CHP ne AK Parti çıktı
Son yapılan ankette dikkat çeken sonuç: Türkiye'nin birinci partisi ne CHP ne AK Parti çıktı
Sputnik Türkiye
Türkiye, 2023 ve 2024'teki kritik seçimlerin ardından tekrar erken seçim tartışmalarına girdi. Bu tartışmalar, anket sonuçlarına olan ilgiyi artırırken... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T10:35+0300
2024-10-10T10:35+0300
2024-10-10T10:39+0300
politika
anket
anket şirketleri
asal araştırma
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
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ASAL Araştırma'nın 26 ilde 22-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve 2 bin 520 kişinin katıldığı araştırmada, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Kararsızların yüksek oranı anket sonuçlarına damga vurdu.Kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlar:Kararsızlar Dağıtıldıktan Sonraki SonuçlarKararsızlar dağıtıldığında, CHP'nin ilk sıraya yerleştiği görülüyor:Siyasi İklim ve Kararsızların EtkisiAnkette, kararsızların yüzde 31.2 ile en yüksek oranı oluşturması dikkat çekiyor. Bu da erken seçim ihtimaliyle birlikte kararsız seçmenlerin seçim sonucunu belirlemede önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Ayrıca, CHP’nin kararsızlar dağıtıldıktan sonra öne geçmesi, partinin potansiyelini gözler önüne seriyor. AK Parti ise yüzde 30.7 ile CHP’yi yakından takip ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/turkiyenin-her-yerine-sandik-kurulacak-yazilanlari-dogrudan-cumhurbaskani-erdogan-okuyacak-1089038717.html
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anket, anket şirketleri, asal araştırma, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti
anket, anket şirketleri, asal araştırma, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti
Son yapılan ankette dikkat çeken sonuç: Türkiye'nin birinci partisi ne CHP ne AK Parti çıktı
10:35 10.10.2024 (güncellendi: 10:39 10.10.2024)
Türkiye, 2023 ve 2024'teki kritik seçimlerin ardından tekrar erken seçim tartışmalarına girdi. Bu tartışmalar, anket sonuçlarına olan ilgiyi artırırken, kamuoyu araştırma şirketleri sahada daha aktif rol almaya başladı. Son anket çalışması ASAL Araştırma tarafından gerçekleştirildi ve sonuçlar dikkat çekici.
ASAL Araştırma'nın 26 ilde 22-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve 2 bin 520 kişinin katıldığı araştırmada, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Kararsızların yüksek oranı anket sonuçlarına damga vurdu.
Kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlar:
Kararsız/oy kullanmam: yüzde 31,2
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA): yüzde 6.4
Yeniden Refah Partisi: yüzde 3.0
Türkiye İşçi Partisi (TİP): yüzde 1.0
Kararsızlar Dağıtıldıktan Sonraki Sonuçlar
Kararsızlar dağıtıldığında, CHP'nin ilk sıraya yerleştiği görülüyor:
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA): yüzde 9.3
Yeniden Refah Partisi: yüzde 4.4
Türkiye İşçi Partisi (TİP): yüzde 1.5
Siyasi İklim ve Kararsızların Etkisi
Ankette, kararsızların yüzde 31.2 ile en yüksek oranı oluşturması dikkat çekiyor. Bu da erken seçim ihtimaliyle birlikte kararsız seçmenlerin seçim sonucunu belirlemede önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Ayrıca, CHP’nin kararsızlar dağıtıldıktan sonra öne geçmesi, partinin potansiyelini gözler önüne seriyor. AK Parti ise yüzde 30.7 ile CHP’yi yakından takip ediyor.