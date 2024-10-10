https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/silahli-saldiriya-ugrayan-serhat-akin-turkiyeyi-terk-ediyor-1089038133.html
Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın Türkiye'yi terk ediyor
Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın Türkiye'yi terk ediyor
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, radikal bir karar vererek Almanya'ya yerleşme kararı aldı. Ayağından üçüncü ameliyata girecek olan... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T07:25+0300
2024-10-10T07:25+0300
2024-10-10T07:25+0300
yaşam
serhat akın
silah
silah satışı
almanya
silahlı saldırı
silahlı saldırgan
fenerbahçe
futbol
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Spor yorumculuğu yapan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Fenerbahçe - Union SG maçının yayını sonrası programdan çıkan Akın, silahlı saldırıya uğrayarak ayağından iki ameliyat geçirmişti.Ayağından bir operasyona daha geçirecek olan eski futbolcu, iyileşme sürecinin ardından hayatına Türkiye'ye devam etmeyecek.Serhat Akın ülkeyi̇ terk edi̇yorAjansspor'un haberine göre Serhat Akın temelli olarak Almanya'ya yerleşecek.Babasının özel i̇steği̇Haberinde devamında Serhat Akın'ın babasının, saldırı sonrası oğlundan özel olarak Almanya'ya geri dönmesini istediği aktarıldı. Eski futbolcunun da kararının bu yönde olduğu ve hayatına yeni bir sayfa açarak Almanya'da yaşayacağı belirtildi.Ai̇lesi̇ Almanya'daSerhat Akın'ın ailesi Almanya'da yaşarken, çocukları da burada eğitim hayatını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/arda-guler-ile-ancelotti-arasinda-gerilim-aciklama-yapmak-zorunda-kaldi-1088993387.html
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serhat akın, silah, silah satışı, almanya, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, fenerbahçe, futbol
serhat akın, silah, silah satışı, almanya, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, fenerbahçe, futbol
Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın Türkiye'yi terk ediyor
Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, radikal bir karar vererek Almanya'ya yerleşme kararı aldı. Ayağından üçüncü ameliyata girecek olan Akın, iyileşme sürecini atlattıktan sonra Türkiye'yi terk ederek doğup büyüdüğü Almanya'ya taşınacak.
Spor yorumculuğu yapan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Fenerbahçe - Union SG maçının yayını sonrası programdan çıkan Akın, silahlı saldırıya uğrayarak ayağından iki ameliyat geçirmişti.
Ayağından bir operasyona daha geçirecek olan eski futbolcu, iyileşme sürecinin ardından hayatına Türkiye'ye devam etmeyecek.
Serhat Akın ülkeyi̇ terk edi̇yor
Ajansspor'un haberine göre Serhat Akın temelli olarak Almanya'ya yerleşecek.
Haberinde devamında Serhat Akın'ın babasının, saldırı sonrası oğlundan özel olarak Almanya'ya geri dönmesini istediği aktarıldı. Eski futbolcunun da kararının bu yönde olduğu ve hayatına yeni bir sayfa açarak Almanya'da yaşayacağı belirtildi.
Serhat Akın'ın ailesi Almanya'da yaşarken, çocukları da burada eğitim hayatını sürdürüyor.