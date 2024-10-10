https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/silahli-saldiriya-ugrayan-serhat-akin-turkiyeyi-terk-ediyor-1089038133.html

Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın Türkiye'yi terk ediyor

Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın Türkiye'yi terk ediyor

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, radikal bir karar vererek Almanya'ya yerleşme kararı aldı. Ayağından üçüncü ameliyata girecek olan... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T07:25+0300

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yaşam

serhat akın

silah

silah satışı

almanya

silahlı saldırı

silahlı saldırgan

fenerbahçe

futbol

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Spor yorumculuğu yapan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Fenerbahçe - Union SG maçının yayını sonrası programdan çıkan Akın, silahlı saldırıya uğrayarak ayağından iki ameliyat geçirmişti.Ayağından bir operasyona daha geçirecek olan eski futbolcu, iyileşme sürecinin ardından hayatına Türkiye'ye devam etmeyecek.Serhat Akın ülkeyi̇ terk edi̇yorAjansspor'un haberine göre Serhat Akın temelli olarak Almanya'ya yerleşecek.Babasının özel i̇steği̇Haberinde devamında Serhat Akın'ın babasının, saldırı sonrası oğlundan özel olarak Almanya'ya geri dönmesini istediği aktarıldı. Eski futbolcunun da kararının bu yönde olduğu ve hayatına yeni bir sayfa açarak Almanya'da yaşayacağı belirtildi.Ai̇lesi̇ Almanya'daSerhat Akın'ın ailesi Almanya'da yaşarken, çocukları da burada eğitim hayatını sürdürüyor.

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serhat akın, silah, silah satışı, almanya, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, fenerbahçe, futbol