https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/arda-guler-ile-ancelotti-arasinda-gerilim-aciklama-yapmak-zorunda-kaldi-1088993387.html
Arda Güler ile Ancelotti arasında gerilim: Açıklama yapmak zorunda kaldı
Arda Güler ile Ancelotti arasında gerilim: Açıklama yapmak zorunda kaldı
Sputnik Türkiye
Real Madrid'e büyük umutlarla transfer olan Arda Güler, beklediği forma şansını bulmakta zorlanıyor. Atletico Madrid derbisinde süre alamayan genç futbolcunun... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T07:23+0300
2024-10-09T07:23+0300
2024-10-09T07:27+0300
arda güler
spor
carlo ancelotti
ispanya
la liga
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
maç
ilk 11'ler
açıklama
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İspanyol basını, özellikle Marca gazetesi, Güler'in Ancelotti'ye duyduğu memnuniyetsizliği ve mutsuzluğunu manşetlerine taşıdı.'Ancelotti'ye kızgın': Forma şansı ve mevki sorunuİspanyol basınında yer alan haberlere göre Arda Güler, Atletico Madrid karşılaşmasında forma giyemediği için hayal kırıklığına uğradı ve bu durumun ardından Ancelotti'yle sert bir konuşma yaptı. Genç futbolcunun yalnızca süre almamakla değil, sahada oynadığı mevki konusunda da rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.Ancelotti'den açıklama: 'Rekabet çok yüksek'Carlo Ancelotti, konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara yanıt verirken, takımda büyük bir rekabet olduğunu vurguladı. "Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil. Ancak geçen sezona göre daha fazla şans bulduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanan Ancelotti, Arda Güler’e güvendiğini de belirtti.Mourinho, Arda'yı Fenerbahçe'ye istedi iddiasıMarca'nın haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon başında Arda Güler'in Fenerbahçe'ye kiralanması için Real Madrid'le bizzat görüştü. Ancak genç yeteneğin yalnızca Mourinho'nun radarında olmadığı, başka kulüplerin de Güler'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.'Real Madrid teklifleri reddetti'Real Madrid, Arda Güler'in gelişimini bu sezon kendi bünyesinde sürdürmesi gerektiğini düşünerek Mourinho ve diğer kulüplerin kiralama taleplerini geri çevirdi. Ancelotti de genç oyuncunun takımda kalmasını desteklediğini ve ona güvenebileceğini dile getirdi.Ancelotti, Arda'dan daha fazlasını i̇stiyorAncelotti, Arda Güler’in savunma becerilerini geliştirmesi gerektiğini belirterek, genç oyuncudan daha fazla defansif katkı beklediğini ifade etti. İtalyan teknik adam, takımdaki rekabetin zorlu olduğunu ve Güler'in bu rekabette ön plana çıkması için savunma yönünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/galatasarayda-da-calismisti-hollandali-futbol-efsanesi-hayatini-kaybetti-1088945990.html
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arda güler, carlo ancelotti, ispanya, la liga, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, ilk 11'ler, açıklama, açıklama, açıklama, açıklama, jose mourinho
arda güler, carlo ancelotti, ispanya, la liga, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, ilk 11'ler, açıklama, açıklama, açıklama, açıklama, jose mourinho
Arda Güler ile Ancelotti arasında gerilim: Açıklama yapmak zorunda kaldı
07:23 09.10.2024 (güncellendi: 07:27 09.10.2024)
Real Madrid'e büyük umutlarla transfer olan Arda Güler, beklediği forma şansını bulmakta zorlanıyor. Atletico Madrid derbisinde süre alamayan genç futbolcunun, teknik direktör Carlo Ancelotti ile sert bir diyalog yaşadığı iddia edildi.
İspanyol basını, özellikle Marca gazetesi, Güler'in Ancelotti'ye duyduğu memnuniyetsizliği ve mutsuzluğunu manşetlerine taşıdı.
'Ancelotti'ye kızgın': Forma şansı ve mevki sorunu
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arda Güler, Atletico Madrid karşılaşmasında forma giyemediği için hayal kırıklığına uğradı ve bu durumun ardından Ancelotti'yle sert bir konuşma yaptı. Genç futbolcunun yalnızca süre almamakla değil, sahada oynadığı mevki konusunda da rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.
Ancelotti'den açıklama: 'Rekabet çok yüksek'
Carlo Ancelotti, konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara yanıt verirken, takımda büyük bir rekabet olduğunu vurguladı. "Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil. Ancak geçen sezona göre daha fazla şans bulduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanan Ancelotti, Arda Güler’e güvendiğini de belirtti.
Mourinho, Arda'yı Fenerbahçe'ye istedi iddiası
Marca'nın haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon başında Arda Güler'in Fenerbahçe'ye kiralanması için Real Madrid'le bizzat görüştü. Ancak genç yeteneğin yalnızca Mourinho'nun radarında olmadığı, başka kulüplerin de Güler'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.
'Real Madrid teklifleri reddetti'
Real Madrid, Arda Güler'in gelişimini bu sezon kendi bünyesinde sürdürmesi gerektiğini düşünerek Mourinho ve diğer kulüplerin kiralama taleplerini geri çevirdi. Ancelotti de genç oyuncunun takımda kalmasını desteklediğini ve ona güvenebileceğini dile getirdi.
Ancelotti, Arda'dan daha fazlasını i̇stiyor
Ancelotti, Arda Güler’in savunma becerilerini geliştirmesi gerektiğini belirterek, genç oyuncudan daha fazla defansif katkı beklediğini ifade etti. İtalyan teknik adam, takımdaki rekabetin zorlu olduğunu ve Güler'in bu rekabette ön plana çıkması için savunma yönünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.