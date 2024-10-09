https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/arda-guler-ile-ancelotti-arasinda-gerilim-aciklama-yapmak-zorunda-kaldi-1088993387.html

Arda Güler ile Ancelotti arasında gerilim: Açıklama yapmak zorunda kaldı

Arda Güler ile Ancelotti arasında gerilim: Açıklama yapmak zorunda kaldı

Sputnik Türkiye

Real Madrid'e büyük umutlarla transfer olan Arda Güler, beklediği forma şansını bulmakta zorlanıyor. Atletico Madrid derbisinde süre alamayan genç futbolcunun... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T07:23+0300

2024-10-09T07:23+0300

2024-10-09T07:27+0300

arda güler

spor

carlo ancelotti

ispanya

la liga

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

maç

ilk 11'ler

açıklama

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İspanyol basını, özellikle Marca gazetesi, Güler'in Ancelotti'ye duyduğu memnuniyetsizliği ve mutsuzluğunu manşetlerine taşıdı.'Ancelotti'ye kızgın': Forma şansı ve mevki sorunuİspanyol basınında yer alan haberlere göre Arda Güler, Atletico Madrid karşılaşmasında forma giyemediği için hayal kırıklığına uğradı ve bu durumun ardından Ancelotti'yle sert bir konuşma yaptı. Genç futbolcunun yalnızca süre almamakla değil, sahada oynadığı mevki konusunda da rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.Ancelotti'den açıklama: 'Rekabet çok yüksek'Carlo Ancelotti, konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara yanıt verirken, takımda büyük bir rekabet olduğunu vurguladı. "Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil. Ancak geçen sezona göre daha fazla şans bulduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanan Ancelotti, Arda Güler’e güvendiğini de belirtti.Mourinho, Arda'yı Fenerbahçe'ye istedi iddiasıMarca'nın haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon başında Arda Güler'in Fenerbahçe'ye kiralanması için Real Madrid'le bizzat görüştü. Ancak genç yeteneğin yalnızca Mourinho'nun radarında olmadığı, başka kulüplerin de Güler'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.'Real Madrid teklifleri reddetti'Real Madrid, Arda Güler'in gelişimini bu sezon kendi bünyesinde sürdürmesi gerektiğini düşünerek Mourinho ve diğer kulüplerin kiralama taleplerini geri çevirdi. Ancelotti de genç oyuncunun takımda kalmasını desteklediğini ve ona güvenebileceğini dile getirdi.Ancelotti, Arda'dan daha fazlasını i̇stiyorAncelotti, Arda Güler’in savunma becerilerini geliştirmesi gerektiğini belirterek, genç oyuncudan daha fazla defansif katkı beklediğini ifade etti. İtalyan teknik adam, takımdaki rekabetin zorlu olduğunu ve Güler'in bu rekabette ön plana çıkması için savunma yönünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

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