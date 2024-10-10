https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/serbest-dalis-dunya-sampiyonasinda-bronz-madalya-milli-sporcu-birgul-ekerin-oldu-1089069668.html
Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya milli sporcu Birgül Eker'in oldu
Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya milli sporcu Birgül Eker'in oldu
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 40 ülke ve 140 sporcunun katımıyla devam ediyor. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T18:24+0300
2024-10-10T18:24+0300
2024-10-10T18:24+0300
spor
serbest dalış
yunanistan
birgül erken
bronz madalya
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Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 40 ülke ve 140 sporcunun katımıyla devam ediyor.Master grubunda yarışan Birgül Erken, paletsiz kategoride 36 metreye yaptığı dalışla kendisine ait Türkiye rekorunu kırdı ve bronz madalya elde etti. Birgül Erken madalyasını 12 Ekim'de düzenlenecek törenle alacak.Gençlere ve çocuklara ilham olmayı temenni ettiErken, yaptığı açıklamada, şu ana kadar şampiyonada tek madalya kazanan Türk sporcu olmanın gururunu yaşadığını söyledi.Dünya üçüncülüğünün kadınlar, çocuklar ve gençlere ilham olmasını temenni eden Erken, "Şampiyonaya kendi imkanlarım ve destek olan sponsorlarımla katıldım. Bu başarıyı elde ettiğim için çok mutluyum. Güçlü kadınlar yetiştirmek ve onlara ilham vermek için bu rekor bir armağan olsun. Başarılar ilham veriyor, bir yol açıyor. 'O yaptıysa biz de yaparız' düşüncesi oluşuyor. Özellikle kız çocukları için diliyorum ki güçlü kadınlar yetiştirmek adına rol model oluruz. Onlara umut ve güç verebilirsek ne mutlu. Ayrıca rekorumu oğlum Ege'ye de armağan ediyorum." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/milli-sporcu-ercumen-82-metreye-dalis-yaparak-turkiye-rekoruna-imza-atti-1088976617.html
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serbest dalış, yunanistan, birgül erken , bronz madalya
serbest dalış, yunanistan, birgül erken , bronz madalya
Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 40 ülke ve 140 sporcunun katımıyla devam ediyor.
Master grubunda yarışan Birgül Erken, paletsiz kategoride 36 metreye yaptığı dalışla kendisine ait Türkiye rekorunu kırdı ve bronz madalya elde etti. Birgül Erken madalyasını 12 Ekim'de düzenlenecek törenle alacak.
Gençlere ve çocuklara ilham olmayı temenni etti
Erken, yaptığı açıklamada, şu ana kadar şampiyonada tek madalya kazanan Türk sporcu olmanın gururunu yaşadığını söyledi.
Dünya üçüncülüğünün kadınlar, çocuklar ve gençlere ilham olmasını temenni eden Erken, "Şampiyonaya kendi imkanlarım ve destek olan sponsorlarımla katıldım. Bu başarıyı elde ettiğim için çok mutluyum. Güçlü kadınlar yetiştirmek ve onlara ilham vermek için bu rekor bir armağan olsun. Başarılar ilham veriyor, bir yol açıyor. 'O yaptıysa biz de yaparız' düşüncesi oluşuyor. Özellikle kız çocukları için diliyorum ki güçlü kadınlar yetiştirmek adına rol model oluruz. Onlara umut ve güç verebilirsek ne mutlu. Ayrıca rekorumu oğlum Ege'ye de armağan ediyorum." diye konuştu.