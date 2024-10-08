https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/milli-sporcu-ercumen-82-metreye-dalis-yaparak-turkiye-rekoruna-imza-atti-1088976617.html

Milli sporcu Ercümen, 82 metreye dalış yaparak Türkiye rekoruna imza attı

Milli sporcu Ercümen, 82 metreye dalış yaparak Türkiye rekoruna imza attı

Sputnik Türkiye

Milli sporcu Şahika Ercümen, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Paletsiz İp Destekli kategoride 82 metreye dalış yaparak Türkiye... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T17:03+0300

2024-10-08T17:03+0300

2024-10-08T17:03+0300

spor

şahika ercümen

rekor

serbest dalış

yüzme

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Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 40 ülke ve 140 sporcunun katımıyla devam ediyor.Milli sporcu Şahika Ercümen, şampiyonada paletsiz ip destekli kategorisinde 82 metreye 3 dakika 10 saniyede dalış yaparak Türkiye rekoru kırdı.Kendi rekorunu yenilediDaha önce de 81 metre ile bu kategorideki rekoru elinde bulunduran Ercümen, yaptığı açıklamada, bu şampiyonanın yılın son organizasyonu olduğunu hatırlattı. Yorgun ve sağlık sorunları olmasına rağmen rekorunu yenilediği için mutlu olduğunu ifade eden Ercümen, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.Türkiye’de son günlerde yaşanan kadın cinayetlerinin kendisini de derinden etkilediğini dile getiren Ercümen, bu dalışını kadın cinayetlerinin sonlanmasına ithaf etmek istediğini kaydetti.Şampiyona, 12 Ekim'de Cumartesi günü madalya töreniyle tamamlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/sahika-ercumen-serbest-dalis-dunya-kupasinda-altin-madalya-kazandi-1088260187.html

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