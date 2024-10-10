Rus bilim insanı uyardı: ‘Marburg virüsü yıkanmamış meyvelerle bulaşabilir’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beyin kendini uykuda temizliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş 12 gündür kayıp: ‘Aileye neden geç haber verildi?’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Volkan Ceyli: E-ticarette çok büyük rekabet dönüyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
Dünyada sosyal medyaya tepkiler giderek artıyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Cep telefonlarını POS cihazına dönüştüren bir girişimin hikayesi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
BURTARIM 2024 ve Türk fuarcılık sektörünün gücü
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
CHP yumuşayarak iktidar olur mu?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
Yılbaşından sonra emekli olanların hak kaybı olacak mı?
19:20
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya ve Türkiye’den Discord’a peş peşe yasak: Sosyal medyanın karanlık yüzü için ne yapmalı?
19:27
5 dk
SESLİ HABER
Gerilim sürüyor: Kuzey Kore kapattı
19:39
1 dk
ÖZEL HABER
Kadın cinayetleriyle gündeme geldi: Kim bu inceller, nasıl haberleşiyorlar?
19:45
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
20:01
9 dk
SESLİ HABER
ABD’den ateşkes açıklaması: Hizbullah’ın gerilediğini gösteriyor
20:14
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı anlattı: Sabah karanlığında okula ve işe gitmek psikolojik sorunları artırıyor mu?
20:23
3 dk
SESLİ HABER
Batı'dan seçim öncesi Gürcistan'a baskı: 121 milyon euro yardım kesildi
20:38
2 dk
ÖZEL HABER
2024 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu: İnsan beyni yapay zekaya entegre olabilir mi?
20:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Türkiye’yi istila eden böcek: Kokarca
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Ayhan Günyıl, stüdyo konuğumuz
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/rus-bilim-insani-uyardi-marburg-virusu-yikanmamis-meyvelerle-bulasabilir-1089047778.html
Rus bilim insanı uyardı: ‘Marburg virüsü yıkanmamış meyvelerle bulaşabilir’
Rus bilim insanı uyardı: ‘Marburg virüsü yıkanmamış meyvelerle bulaşabilir’
Sputnik Türkiye
Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Sergey Voznesenskiy, sağlık kurallarına uyulmadığı takdirde muz ve diğer meyveler yoluyla Marburg virüsüne yakalanma riskinin... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T10:57+0300
2024-10-10T10:58+0300
yaşam
rusya
bilim insanı
marburg virüsü
salgın
önlem
meyve
muz
hayvan
dünya sağlık örgütü (dsö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/12/1044995698_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_945e0763d09dd7f71b5d6886c46ab3c0.jpg
Dr. Voznesenskiy, Rus medyasına açıklamasında, Afrika ülkesi Ruanda’da hızla yayılan ve bugüne kadar en az 11 kişinin ölümüne yol açan Marburg virüsünün bulaşma yolları ve bu virüsü kapmamak için alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi verdi.Voznesenskiy, “Marketten satın aldığımız tüm meyve ve sebzeler tüketilmeden önce su ve normal sabunla yıkanmalı. Bu önlem, meyvenin kabuğunda aniden ortaya çıkması halinde virüsün bulaşma olasılığını kesinlikle en aza indirir” ifadesini kullandı.Ancak enfeksiyona yakalanmanın tek yolunun gıda olmadığını vurgulayan uzman, diğer hemorajik enfeksiyonlar gibi Marburg virüsünün de hasta veya virüs taşıyıcısı olan hayvanla yakın temas yoluyla bulaşabileceği uyarısında bulundu.Virüsün hava yoluyla bulaşmasının çok zor olduğunu kaydeden Voznesenskiy, bunun sadece bağışıklığı zayıf kişilerin başına gelebileceğini belirtti.Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ruanda’da ölümlere sebep olan Marburg virüsünün tüm dünyaya yayılma riskinin olduğu uyarısında bulunmuştu.Nerden çıktı, nasıl yayılıyor?İnsanlara meyve yarasalarından bulaşan virüs, hastaların vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla ve ayrıca çeşitli yüzeyler ve malzemeler aracılığıyla yayılıyor.Ebola virüsüne benzer olan ve son derece ölümcül seyredebilen Marburg’un belirtiler arasında şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, burun ve ağız kanamaları yer alıyor.Marburg’un bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor. Halihazırda bu virüse karşı aşının bulunmadığına dikkat çeken DSÖ, tedavinin semptomatik olduğu ve bağışıklığı destekleme ilaçlarının kullanıldığını bildiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/kozmonot-ve-astronotlarin-donusunu-erteleyen-milton-kasirgasi-uzaydan-goruntulendi-1089043988.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/12/1044995698_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_71e7bdc7e18213a2195853f0ecacf053.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, bilim insanı, marburg virüsü, salgın, önlem, meyve, muz, hayvan, dünya sağlık örgütü (dsö)
rusya, bilim insanı, marburg virüsü, salgın, önlem, meyve, muz, hayvan, dünya sağlık örgütü (dsö)

Rus bilim insanı uyardı: ‘Marburg virüsü yıkanmamış meyvelerle bulaşabilir’

10:57 10.10.2024 (güncellendi: 10:58 10.10.2024)
© AAtest - tüp - virüs - hastalık
test - tüp - virüs - hastalık - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© AA
Abone ol
Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Sergey Voznesenskiy, sağlık kurallarına uyulmadığı takdirde muz ve diğer meyveler yoluyla Marburg virüsüne yakalanma riskinin olduğunu belirtti.
Dr. Voznesenskiy, Rus medyasına açıklamasında, Afrika ülkesi Ruanda’da hızla yayılan ve bugüne kadar en az 11 kişinin ölümüne yol açan Marburg virüsünün bulaşma yolları ve bu virüsü kapmamak için alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi verdi.
Voznesenskiy, “Marketten satın aldığımız tüm meyve ve sebzeler tüketilmeden önce su ve normal sabunla yıkanmalı. Bu önlem, meyvenin kabuğunda aniden ortaya çıkması halinde virüsün bulaşma olasılığını kesinlikle en aza indirir” ifadesini kullandı.
Ancak enfeksiyona yakalanmanın tek yolunun gıda olmadığını vurgulayan uzman, diğer hemorajik enfeksiyonlar gibi Marburg virüsünün de hasta veya virüs taşıyıcısı olan hayvanla yakın temas yoluyla bulaşabileceği uyarısında bulundu.
Virüsün hava yoluyla bulaşmasının çok zor olduğunu kaydeden Voznesenskiy, bunun sadece bağışıklığı zayıf kişilerin başına gelebileceğini belirtti.
Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ruanda’da ölümlere sebep olan Marburg virüsünün tüm dünyaya yayılma riskinin olduğu uyarısında bulunmuştu.

Nerden çıktı, nasıl yayılıyor?

İnsanlara meyve yarasalarından bulaşan virüs, hastaların vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla ve ayrıca çeşitli yüzeyler ve malzemeler aracılığıyla yayılıyor.
Ebola virüsüne benzer olan ve son derece ölümcül seyredebilen Marburg’un belirtiler arasında şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, burun ve ağız kanamaları yer alıyor.
Marburg’un bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor. Halihazırda bu virüse karşı aşının bulunmadığına dikkat çeken DSÖ, tedavinin semptomatik olduğu ve bağışıklığı destekleme ilaçlarının kullanıldığını bildiriyor.
Milton Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
YAŞAM
Kozmonot ve astronotların dönüşünü erteleyen Milton kasırgası uzaydan görüntülendi
10:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала