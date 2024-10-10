https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/rus-bilim-insani-uyardi-marburg-virusu-yikanmamis-meyvelerle-bulasabilir-1089047778.html

Rus bilim insanı uyardı: ‘Marburg virüsü yıkanmamış meyvelerle bulaşabilir’

Rus bilim insanı uyardı: ‘Marburg virüsü yıkanmamış meyvelerle bulaşabilir’

Sputnik Türkiye

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Sergey Voznesenskiy, sağlık kurallarına uyulmadığı takdirde muz ve diğer meyveler yoluyla Marburg virüsüne yakalanma riskinin... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T10:57+0300

2024-10-10T10:57+0300

2024-10-10T10:58+0300

yaşam

rusya

bilim insanı

marburg virüsü

salgın

önlem

meyve

muz

hayvan

dünya sağlık örgütü (dsö)

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Dr. Voznesenskiy, Rus medyasına açıklamasında, Afrika ülkesi Ruanda’da hızla yayılan ve bugüne kadar en az 11 kişinin ölümüne yol açan Marburg virüsünün bulaşma yolları ve bu virüsü kapmamak için alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi verdi.Voznesenskiy, “Marketten satın aldığımız tüm meyve ve sebzeler tüketilmeden önce su ve normal sabunla yıkanmalı. Bu önlem, meyvenin kabuğunda aniden ortaya çıkması halinde virüsün bulaşma olasılığını kesinlikle en aza indirir” ifadesini kullandı.Ancak enfeksiyona yakalanmanın tek yolunun gıda olmadığını vurgulayan uzman, diğer hemorajik enfeksiyonlar gibi Marburg virüsünün de hasta veya virüs taşıyıcısı olan hayvanla yakın temas yoluyla bulaşabileceği uyarısında bulundu.Virüsün hava yoluyla bulaşmasının çok zor olduğunu kaydeden Voznesenskiy, bunun sadece bağışıklığı zayıf kişilerin başına gelebileceğini belirtti.Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ruanda’da ölümlere sebep olan Marburg virüsünün tüm dünyaya yayılma riskinin olduğu uyarısında bulunmuştu.Nerden çıktı, nasıl yayılıyor?İnsanlara meyve yarasalarından bulaşan virüs, hastaların vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla ve ayrıca çeşitli yüzeyler ve malzemeler aracılığıyla yayılıyor.Ebola virüsüne benzer olan ve son derece ölümcül seyredebilen Marburg’un belirtiler arasında şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, burun ve ağız kanamaları yer alıyor.Marburg’un bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor. Halihazırda bu virüse karşı aşının bulunmadığına dikkat çeken DSÖ, tedavinin semptomatik olduğu ve bağışıklığı destekleme ilaçlarının kullanıldığını bildiriyor.

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rusya, bilim insanı, marburg virüsü, salgın, önlem, meyve, muz, hayvan, dünya sağlık örgütü (dsö)