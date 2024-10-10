https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/kozmonot-ve-astronotlarin-donusunu-erteleyen-milton-kasirgasi-uzaydan-goruntulendi-1089043988.html
Kozmonot ve astronotların dönüşünü erteleyen Milton kasırgası uzaydan görüntülendi
Kozmonot ve astronotların dönüşünü erteleyen Milton kasırgası uzaydan görüntülendi
Sputnik Türkiye
Uzay istasyonunda (ISS) bulunan kozmonot Alexander Grebyonkin'in de bulunduğu Ekip-8'i taşıyacak uzay aracı, 8 Ekim'de Dünya'ya dönecekti ancak Milton... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T10:26+0300
2024-10-10T10:26+0300
2024-10-10T10:26+0300
yaşam
milton kasırgası
rusya federal uzay ajansı roscosmos
roscosmos
kozmonot
iss
uluslararası uzay istasyonu (iss)
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Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'dan kozmonot Alexander Grebenkin'in yanı sıra NASA astronotları Matthew Dominic, Michael Barratt ve Jeanette Epps'in de yer aldığı 'Crew-8' uzay görevinin mürettebatı, Mart 2024'ten bu yana ISS'te çalışıyordu ve 8 Ekim'de dünyaya dönmesi planlanıyordu. Ancak şiddetli Milton kasırgasının ABD'de etkili olması sebebiyle kozmonot Grebyonkin dahil diğer 3 astronotun dönüşü 13 Ekim'e ertelendi. Roscosmos ve ISS, Milton'un uzaydan çekilmiş görüntülerini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/milton-kasirgasinin-ortasinda-citlere-baglanmis-ve-tek-basina-birakilmis-kopek-infial-yaratti-1089042241.html
milton kasırgası
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milton kasırgası, rusya federal uzay ajansı roscosmos, roscosmos, kozmonot, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss)
milton kasırgası, rusya federal uzay ajansı roscosmos, roscosmos, kozmonot, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss)
Kozmonot ve astronotların dönüşünü erteleyen Milton kasırgası uzaydan görüntülendi
Uzay istasyonunda (ISS) bulunan kozmonot Alexander Grebyonkin'in de bulunduğu Ekip-8'i taşıyacak uzay aracı, 8 Ekim'de Dünya'ya dönecekti ancak Milton kasırgası sebebiyle 13 Ekim'e ertelendi. ABD'yi etkisi altına alan şiddetli kasırga Milton, uzay istasyonundan görüntülendi.
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'dan kozmonot Alexander Grebenkin'in yanı sıra NASA astronotları Matthew Dominic, Michael Barratt ve Jeanette Epps'in de yer aldığı 'Crew-8' uzay görevinin mürettebatı, Mart 2024'ten bu yana ISS'te çalışıyordu ve 8 Ekim'de dünyaya dönmesi planlanıyordu. Ancak şiddetli Milton kasırgasının ABD'de etkili olması sebebiyle kozmonot Grebyonkin dahil diğer 3 astronotun dönüşü 13 Ekim'e ertelendi. Roscosmos ve ISS, Milton'un uzaydan çekilmiş görüntülerini paylaştı.