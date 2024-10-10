https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/kozmonot-ve-astronotlarin-donusunu-erteleyen-milton-kasirgasi-uzaydan-goruntulendi-1089043988.html

Kozmonot ve astronotların dönüşünü erteleyen Milton kasırgası uzaydan görüntülendi

Kozmonot ve astronotların dönüşünü erteleyen Milton kasırgası uzaydan görüntülendi

Sputnik Türkiye

Uzay istasyonunda (ISS) bulunan kozmonot Alexander Grebyonkin'in de bulunduğu Ekip-8'i taşıyacak uzay aracı, 8 Ekim'de Dünya'ya dönecekti ancak Milton... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T10:26+0300

2024-10-10T10:26+0300

2024-10-10T10:26+0300

yaşam

milton kasırgası

rusya federal uzay ajansı roscosmos

roscosmos

kozmonot

iss

uluslararası uzay istasyonu (iss)

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Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'dan kozmonot Alexander Grebenkin'in yanı sıra NASA astronotları Matthew Dominic, Michael Barratt ve Jeanette Epps'in de yer aldığı 'Crew-8' uzay görevinin mürettebatı, Mart 2024'ten bu yana ISS'te çalışıyordu ve 8 Ekim'de dünyaya dönmesi planlanıyordu. Ancak şiddetli Milton kasırgasının ABD'de etkili olması sebebiyle kozmonot Grebyonkin dahil diğer 3 astronotun dönüşü 13 Ekim'e ertelendi. Roscosmos ve ISS, Milton'un uzaydan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/milton-kasirgasinin-ortasinda-citlere-baglanmis-ve-tek-basina-birakilmis-kopek-infial-yaratti-1089042241.html

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milton kasırgası, rusya federal uzay ajansı roscosmos, roscosmos, kozmonot, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss)