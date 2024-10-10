Galatasaray'dan devre arası sürpriz transfer: İtalya'dan yeni 10 numara yolda

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beyin kendini uykuda temizliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş 12 gündür kayıp: ‘Aileye neden geç haber verildi?’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
E-ticaretin uluslararası boyutu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Dünyada sosyal medyaya tepkiler giderek artıyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Cep telefonlarını POS cihazına dönüştüren bir girişimin hikayesi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
CHP yumuşayarak iktidar olur mu?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
Yılbaşından sonra emekli olanların hak kaybı olacak mı?
19:20
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya ve Türkiye’den Discord’a peş peşe yasak: Sosyal medyanın karanlık yüzü için ne yapmalı?
19:27
5 dk
SESLİ HABER
Gerilim sürüyor: Kuzey Kore kapattı
19:39
1 dk
ÖZEL HABER
Kadın cinayetleriyle gündeme geldi: Kim bu inceller, nasıl haberleşiyorlar?
19:45
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
20:01
9 dk
SESLİ HABER
ABD’den ateşkes açıklaması: Hizbullah’ın gerilediğini gösteriyor
20:14
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı anlattı: Sabah karanlığında okula ve işe gitmek psikolojik sorunları artırıyor mu?
20:23
3 dk
SESLİ HABER
Batı'dan seçim öncesi Gürcistan'a baskı: 121 milyon euro yardım kesildi
20:38
2 dk
ÖZEL HABER
2024 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu: İnsan beyni yapay zekaya entegre olabilir mi?
20:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/galatasaraydan-devre-arasi-surpriz-transfer-italyadan-yeni-10-numara-yolda-1089038529.html
Galatasaray'dan devre arası sürpriz transfer: İtalya'dan yeni 10 numara yolda
Galatasaray'dan devre arası sürpriz transfer: İtalya'dan yeni 10 numara yolda
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Avrupa arenasında başarı hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sezon... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T07:51+0300
2024-10-10T07:51+0300
galatasaray
spor
futbol
transfer
italya
osimhen
victor james osimhen
dybala
paulo dybala
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069582167_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d3f1451e4252b112a7bc5b9ae82a5431.jpg
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray yönetimi Ocak ayında Dybala için harekete geçmeye hazırlanıyor.Osimhen Galatasaray’da kısa sürede etkisini gösterdiGalatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve PAOK maçlarında asistleriyle dikkat çeken Osimhen, Kasımpaşa maçında attığı gollerle de Süper Lig'deki performansına hızlı bir başlangıç yaptı. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 3 asistle katkı sağladı.Dybala transferi i̇çin görüşmeler başlıyorİtalyan basını, Galatasaray'ın Ocak ayı transfer hedefleri arasında Paulo Dybala’nın yer aldığını duyurdu. Sportmediaset’e göre, sarı-kırmızılı yönetim Roma’nın Arjantinli yıldızı Dybala ile transfer görüşmelerine başlamak için kolları sıvadı. Roma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dybala’nın bir yıllık opsiyonu olsa da kulübün mali sıkıntılar nedeniyle bu transferi kabul edebileceği belirtiliyor.Dybala’nın serbest kalma bedeli 13 milyon euroDybala'nın İtalyan kulüpleri dışındaki serbest kalma bedeli 13 milyon euro olarak belirlendi. Arjantinli yıldız, bu sezon Roma formasıyla 7 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Roma, oyuncuyla sözleşme uzatmak istese de ekonomik sorunlar nedeniyle bu sürecin zorlu geçebileceği öne sürülüyor.Galatasaray’ın Avrupa’da iddialı olma hedefi doğrultusunda Ocak ayındaki transfer hamlesi merakla beklenirken, taraftarlar, Dybala'nın olası transferiyle takımlarının gücüne güç katmasını ümit ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/silahli-saldiriya-ugrayan-serhat-akin-turkiyeyi-terk-ediyor-1089038133.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069582167_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fa656d241de21c7360d23b4bc7e6badd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, futbol, transfer, italya, osimhen, victor james osimhen, dybala, paulo dybala
galatasaray, futbol, transfer, italya, osimhen, victor james osimhen, dybala, paulo dybala

Galatasaray'dan devre arası sürpriz transfer: İtalya'dan yeni 10 numara yolda

07:51 10.10.2024
© AAGalatasaray, logo, forma
Galatasaray, logo, forma - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© AA
Abone ol
Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Avrupa arenasında başarı hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sezon başında Napoli'nin dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen’i kiralayarak büyük bir yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, bu kez gözünü Roma’nın yıldızı Paulo Dybala’ya çevirdi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray yönetimi Ocak ayında Dybala için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Osimhen Galatasaray’da kısa sürede etkisini gösterdi

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve PAOK maçlarında asistleriyle dikkat çeken Osimhen, Kasımpaşa maçında attığı gollerle de Süper Lig'deki performansına hızlı bir başlangıç yaptı. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 3 asistle katkı sağladı.

Dybala transferi i̇çin görüşmeler başlıyor

İtalyan basını, Galatasaray'ın Ocak ayı transfer hedefleri arasında Paulo Dybala’nın yer aldığını duyurdu. Sportmediaset’e göre, sarı-kırmızılı yönetim Roma’nın Arjantinli yıldızı Dybala ile transfer görüşmelerine başlamak için kolları sıvadı. Roma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dybala’nın bir yıllık opsiyonu olsa da kulübün mali sıkıntılar nedeniyle bu transferi kabul edebileceği belirtiliyor.

Dybala’nın serbest kalma bedeli 13 milyon euro

Dybala'nın İtalyan kulüpleri dışındaki serbest kalma bedeli 13 milyon euro olarak belirlendi. Arjantinli yıldız, bu sezon Roma formasıyla 7 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Roma, oyuncuyla sözleşme uzatmak istese de ekonomik sorunlar nedeniyle bu sürecin zorlu geçebileceği öne sürülüyor.
Galatasaray’ın Avrupa’da iddialı olma hedefi doğrultusunda Ocak ayındaki transfer hamlesi merakla beklenirken, taraftarlar, Dybala'nın olası transferiyle takımlarının gücüne güç katmasını ümit ediyor.
Serhat Akın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
YAŞAM
Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın Türkiye'yi terk ediyor
07:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала