https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/galatasaraydan-devre-arasi-surpriz-transfer-italyadan-yeni-10-numara-yolda-1089038529.html
Galatasaray'dan devre arası sürpriz transfer: İtalya'dan yeni 10 numara yolda
Galatasaray'dan devre arası sürpriz transfer: İtalya'dan yeni 10 numara yolda
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Avrupa arenasında başarı hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sezon... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T07:51+0300
2024-10-10T07:51+0300
2024-10-10T07:51+0300
galatasaray
spor
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transfer
italya
osimhen
victor james osimhen
dybala
paulo dybala
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray yönetimi Ocak ayında Dybala için harekete geçmeye hazırlanıyor.Osimhen Galatasaray’da kısa sürede etkisini gösterdiGalatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve PAOK maçlarında asistleriyle dikkat çeken Osimhen, Kasımpaşa maçında attığı gollerle de Süper Lig'deki performansına hızlı bir başlangıç yaptı. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 3 asistle katkı sağladı.Dybala transferi i̇çin görüşmeler başlıyorİtalyan basını, Galatasaray'ın Ocak ayı transfer hedefleri arasında Paulo Dybala’nın yer aldığını duyurdu. Sportmediaset’e göre, sarı-kırmızılı yönetim Roma’nın Arjantinli yıldızı Dybala ile transfer görüşmelerine başlamak için kolları sıvadı. Roma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dybala’nın bir yıllık opsiyonu olsa da kulübün mali sıkıntılar nedeniyle bu transferi kabul edebileceği belirtiliyor.Dybala’nın serbest kalma bedeli 13 milyon euroDybala'nın İtalyan kulüpleri dışındaki serbest kalma bedeli 13 milyon euro olarak belirlendi. Arjantinli yıldız, bu sezon Roma formasıyla 7 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Roma, oyuncuyla sözleşme uzatmak istese de ekonomik sorunlar nedeniyle bu sürecin zorlu geçebileceği öne sürülüyor.Galatasaray’ın Avrupa’da iddialı olma hedefi doğrultusunda Ocak ayındaki transfer hamlesi merakla beklenirken, taraftarlar, Dybala'nın olası transferiyle takımlarının gücüne güç katmasını ümit ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/silahli-saldiriya-ugrayan-serhat-akin-turkiyeyi-terk-ediyor-1089038133.html
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galatasaray, futbol, transfer, italya, osimhen, victor james osimhen, dybala, paulo dybala
galatasaray, futbol, transfer, italya, osimhen, victor james osimhen, dybala, paulo dybala
Galatasaray'dan devre arası sürpriz transfer: İtalya'dan yeni 10 numara yolda
Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Avrupa arenasında başarı hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sezon başında Napoli'nin dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen’i kiralayarak büyük bir yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, bu kez gözünü Roma’nın yıldızı Paulo Dybala’ya çevirdi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray yönetimi Ocak ayında Dybala için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Osimhen Galatasaray’da kısa sürede etkisini gösterdi
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve PAOK maçlarında asistleriyle dikkat çeken Osimhen, Kasımpaşa maçında attığı gollerle de Süper Lig'deki performansına hızlı bir başlangıç yaptı. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 3 asistle katkı sağladı.
Dybala transferi i̇çin görüşmeler başlıyor
İtalyan basını, Galatasaray'ın Ocak ayı transfer hedefleri arasında Paulo Dybala’nın yer aldığını duyurdu. Sportmediaset’e göre, sarı-kırmızılı yönetim Roma’nın Arjantinli yıldızı Dybala ile transfer görüşmelerine başlamak için kolları sıvadı. Roma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dybala’nın bir yıllık opsiyonu olsa da kulübün mali sıkıntılar nedeniyle bu transferi kabul edebileceği belirtiliyor.
Dybala’nın serbest kalma bedeli 13 milyon euro
Dybala'nın İtalyan kulüpleri dışındaki serbest kalma bedeli 13 milyon euro olarak belirlendi. Arjantinli yıldız, bu sezon Roma formasıyla 7 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Roma, oyuncuyla sözleşme uzatmak istese de ekonomik sorunlar nedeniyle bu sürecin zorlu geçebileceği öne sürülüyor.
Galatasaray’ın Avrupa’da iddialı olma hedefi doğrultusunda Ocak ayındaki transfer hamlesi merakla beklenirken, taraftarlar, Dybala'nın olası transferiyle takımlarının gücüne güç katmasını ümit ediyor.