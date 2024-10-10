https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/galatasaraydan-devre-arasi-surpriz-transfer-italyadan-yeni-10-numara-yolda-1089038529.html

Galatasaray'dan devre arası sürpriz transfer: İtalya'dan yeni 10 numara yolda

Galatasaray'dan devre arası sürpriz transfer: İtalya'dan yeni 10 numara yolda

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Avrupa arenasında başarı hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sezon... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T07:51+0300

2024-10-10T07:51+0300

2024-10-10T07:51+0300

galatasaray

spor

futbol

transfer

italya

osimhen

victor james osimhen

dybala

paulo dybala

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069582167_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d3f1451e4252b112a7bc5b9ae82a5431.jpg

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray yönetimi Ocak ayında Dybala için harekete geçmeye hazırlanıyor.Osimhen Galatasaray’da kısa sürede etkisini gösterdiGalatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve PAOK maçlarında asistleriyle dikkat çeken Osimhen, Kasımpaşa maçında attığı gollerle de Süper Lig'deki performansına hızlı bir başlangıç yaptı. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 3 asistle katkı sağladı.Dybala transferi i̇çin görüşmeler başlıyorİtalyan basını, Galatasaray'ın Ocak ayı transfer hedefleri arasında Paulo Dybala’nın yer aldığını duyurdu. Sportmediaset’e göre, sarı-kırmızılı yönetim Roma’nın Arjantinli yıldızı Dybala ile transfer görüşmelerine başlamak için kolları sıvadı. Roma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dybala’nın bir yıllık opsiyonu olsa da kulübün mali sıkıntılar nedeniyle bu transferi kabul edebileceği belirtiliyor.Dybala’nın serbest kalma bedeli 13 milyon euroDybala'nın İtalyan kulüpleri dışındaki serbest kalma bedeli 13 milyon euro olarak belirlendi. Arjantinli yıldız, bu sezon Roma formasıyla 7 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Roma, oyuncuyla sözleşme uzatmak istese de ekonomik sorunlar nedeniyle bu sürecin zorlu geçebileceği öne sürülüyor.Galatasaray’ın Avrupa’da iddialı olma hedefi doğrultusunda Ocak ayındaki transfer hamlesi merakla beklenirken, taraftarlar, Dybala'nın olası transferiyle takımlarının gücüne güç katmasını ümit ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/silahli-saldiriya-ugrayan-serhat-akin-turkiyeyi-terk-ediyor-1089038133.html

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, futbol, transfer, italya, osimhen, victor james osimhen, dybala, paulo dybala