https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/oyuncu-ozgur-cevik-evlendi-1089060072.html

Oyuncu Özgür Çevik evlendi

Oyuncu Özgür Çevik evlendi

Sputnik Türkiye

Yabancı Damat dizisi ile "Niko" karakteriyle ünlenen ünlenen oyuncu Özgür Çevik, Hatice Kartoğlu ile evlendi. 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T16:18+0300

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türkiye

evlilik

hatice kartoğlu

özgür çevik

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"Yabancı Damat" dizisindeki "Niko" karakteriyle gönüllerde taht kuran Özgür Çevik, dört yıldır birlikte olduğu Hatice Kartoğlu ile evlendi. Düğün töreni Çarşamba akşam İstanbul Karaköy'de gerçekleşti. Çevik ve Kartoğlu’nun düğününeyakın arkadaşları Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş ve Hasibe Eren katıldı. Hatice Kartoğlu kimdir?Hatice Kartoğlu ile Özgür Çevik 4 yıldır sevgiliydi. Özgür Çevik'in eşi Hatice Kartoğlu'na evlilik teklifi için bir restorandan yer ayırtığını ancak restoranın çok dolu olması nedeniyle evlilik teklifini yine Karaköy'de bir ara sokakta ettiğini açıklamıştı. Hatice Kartoğlu'nun Karaköy’de bir mekan işlettiği biliniyor.

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