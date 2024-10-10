https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/oyuncu-ozgur-cevik-evlendi-1089060072.html
Oyuncu Özgür Çevik evlendi
Oyuncu Özgür Çevik evlendi
Sputnik Türkiye
Yabancı Damat dizisi ile "Niko" karakteriyle ünlenen ünlenen oyuncu Özgür Çevik, Hatice Kartoğlu ile evlendi. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T16:18+0300
2024-10-10T16:18+0300
2024-10-10T16:26+0300
türkiye
evlilik
hatice kartoğlu
özgür çevik
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"Yabancı Damat" dizisindeki "Niko" karakteriyle gönüllerde taht kuran Özgür Çevik, dört yıldır birlikte olduğu Hatice Kartoğlu ile evlendi. Düğün töreni Çarşamba akşam İstanbul Karaköy'de gerçekleşti. Çevik ve Kartoğlu’nun düğününeyakın arkadaşları Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş ve Hasibe Eren katıldı. Hatice Kartoğlu kimdir?Hatice Kartoğlu ile Özgür Çevik 4 yıldır sevgiliydi. Özgür Çevik'in eşi Hatice Kartoğlu'na evlilik teklifi için bir restorandan yer ayırtığını ancak restoranın çok dolu olması nedeniyle evlilik teklifini yine Karaköy'de bir ara sokakta ettiğini açıklamıştı. Hatice Kartoğlu'nun Karaköy’de bir mekan işlettiği biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/serkan-keskin-ve-meric-aral-evlendi-serkan-keskin-kimdir-1088221743.html
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hatice kartoğlu kimdir, hatice kartoğlu, özgür çevik eşi
hatice kartoğlu kimdir, hatice kartoğlu, özgür çevik eşi
Oyuncu Özgür Çevik evlendi
16:18 10.10.2024 (güncellendi: 16:26 10.10.2024)
Yabancı Damat dizisi ile "Niko" karakteriyle ünlenen ünlenen oyuncu Özgür Çevik, Hatice Kartoğlu ile evlendi.
"Yabancı Damat" dizisindeki "Niko" karakteriyle gönüllerde taht kuran Özgür Çevik, dört yıldır birlikte olduğu Hatice Kartoğlu ile evlendi. Düğün töreni Çarşamba akşam İstanbul Karaköy'de gerçekleşti. Çevik ve Kartoğlu’nun düğününeyakın arkadaşları Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş ve Hasibe Eren katıldı.
Hatice Kartoğlu ile Özgür Çevik 4 yıldır sevgiliydi. Özgür Çevik'in eşi Hatice Kartoğlu'na evlilik teklifi için bir restorandan yer ayırtığını ancak restoranın çok dolu olması nedeniyle evlilik teklifini yine Karaköy'de bir ara sokakta ettiğini açıklamıştı. Hatice Kartoğlu'nun Karaköy’de bir mekan işlettiği biliniyor.