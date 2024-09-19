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Serkan Keskin ve Meriç Aral evlendi: Serkan Keskin kimdir?
Serkan Keskin ve Meriç Aral evlendi: Serkan Keskin kimdir?
Sputnik Türkiye
Leyla ile Mecnun dizisindeki 'İsmail Abi' karakteriyle tanınan dizi ve film oyuncusu Serkan Keskin 5 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Meriç Aral ile... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T21:21+0300
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Serkan Keskin, meslektaşı Meriç Aral ile 19 Eylül’de İstanbul’da düzenlenen düğünle evlendi.Leyla ile Mecnun dizisinde tanınan Serkan Keskin, meslektaşı Meriç Aral ile 19 Eylül’de İstanbul’da evlendi. 5 yıl süren ilişkilerinin ardından evlilik kararı alan çiftin düğünü üç kez ertelenmişti.Serkan Keskin kaç yaşında?25 Kasım 1977’de İzmit’te dünyaya gelen Serkan Keskin 47 yaşına girdi. Leyla İle Mecnun dizisinde İsmail abi karakteri ile tanınan oyuncu İzmit Şehir Tiyatrosu’nda sahneye ilk adımını attı. 2003 yılında Çaylak dizisi ile televizyon kariyerine başladı.Meriç Aral kimdir? Meriç Aral kaç yaşında?17 Kasım 1988 doğumlu oyuncu Meriç Aral 37 yaşına girdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan oyuncu Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanındı. Son olarak ise, 2021-2022 yılları arasında Kaderimin Oyunu adlı dizide rol aldı. Sevgilisi Serkan Keskin ile aralarında 10 yaş bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20211020/leyla-ile-mecnun-setinde-kriz-ahmet-mumtaz-taylan-yardimci-yonetmenin-suratina-telefon-firlatti-1049993390.html
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Serkan Keskin ve Meriç Aral evlendi: Serkan Keskin kimdir?

21:21 19.09.2024 (güncellendi: 21:27 19.09.2024)
© AA / Kaan Burak Şen Dram dalında, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü "İtirazım Var" ile Serkan Keskin kazandı.
Dram dalında, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülünü İtirazım Var ile Serkan Keskin kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA / Kaan Burak Şen
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Leyla ile Mecnun dizisindeki 'İsmail Abi' karakteriyle tanınan dizi ve film oyuncusu Serkan Keskin 5 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Meriç Aral ile evlendi. Üç kez iptal olan düğün 19 Eylül’de İstanbul’da yapıldı.
Serkan Keskin, meslektaşı Meriç Aral ile 19 Eylül’de İstanbul’da düzenlenen düğünle evlendi.
Leyla ile Mecnun dizisinde tanınan Serkan Keskin, meslektaşı Meriç Aral ile 19 Eylül’de İstanbul’da evlendi. 5 yıl süren ilişkilerinin ardından evlilik kararı alan çiftin düğünü üç kez ertelenmişti.

Serkan Keskin kaç yaşında?

25 Kasım 1977’de İzmit’te dünyaya gelen Serkan Keskin 47 yaşına girdi. Leyla İle Mecnun dizisinde İsmail abi karakteri ile tanınan oyuncu İzmit Şehir Tiyatrosu’nda sahneye ilk adımını attı. 2003 yılında Çaylak dizisi ile televizyon kariyerine başladı.

Meriç Aral kimdir? Meriç Aral kaç yaşında?

17 Kasım 1988 doğumlu oyuncu Meriç Aral 37 yaşına girdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan oyuncu Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanındı. Son olarak ise, 2021-2022 yılları arasında Kaderimin Oyunu adlı dizide rol aldı. Sevgilisi Serkan Keskin ile aralarında 10 yaş bulunuyor.
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