https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/otobuste-cinayet-yeni-bebegi-olan-yegeninin-esini-oldurdu-1089052964.html

Otobüste cinayet: Yeni bebeği olan yeğeninin eşini öldürdü

Otobüste cinayet: Yeni bebeği olan yeğeninin eşini öldürdü

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nde dün akşam otobüste işlenen cinayetin faili yakalandı. Zanlının, öldürülen Enes Yiğit Toraman'ın eşinin dayısı olduğu ortaya çıktı. 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T12:09+0300

2024-10-10T12:09+0300

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türkiye

karamürsel

kocaeli

cinayet

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Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde meydana gelen olayda, otobüste yolculuk yapan Enes Yiğit Toraman (29), 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Toraman'ı bıçaklayan zanlı, arka kapıdan inerek kaçtı. Yolcuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bir sonraki otobüste yakalandıOlayın ardından zanlı Volkan A.'nın yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri harekete geçti. Zanlının bir sonraki otobüse binerek, İzmit istikametine gittiği belirlendi. Ekipler Gölcük'te zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının olaydan iki gün önce Enes Yiğit Toraman ile telefonda tartıştığı ve bindiği otobüsü bildiği, Toraman'ı takip ederek aynı otobüse binip olayı gerçekleştirdiği belirlendi.Zanlı, eşinin dayısı çıktıZanlı Volkan A.'nın, hayatını kaybeden Enes Yiğit Toraman'ın eşinin dayısı olduğu da ortaya çıktı. Enes Yiğit Toraman ile eşinin gönüllü olarak kaçarak evlendikleri öğrenildi. Bu olaydan sonra aileler arasında başlayan husumetin, barış ile neticelendiği, ailelerin bir araya gelerek yemek yediği ve kız isteme merasiminin olduğu, ancak eşinin dayısının hala Toraman'a kin beslediği iddia edildi. Ailelerin bir araya gelerek yemek sırada, zanlı Volkan A.'nın, "Ben Enes'i seviyorum" dediğini de ileri sürüldü.Öte yandan çiftin yeni bebekleri olduğu da öğrenildi. Enes Yiğit Toraman'dan geriye, bebeği ile çekilmiş fotoğrafları kaldı. Toraman'ın vücudunda 40'a yakın bıçak izi olduğunu da tespit edildi. Cenaze incelenmek üzere morga kaldırılırken, Enes Yiğit Toraman, Değirmendere Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/halk-otobusunde-bicakli-saldiri-1-olu--1089033701.html

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