https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/halk-otobusunde-bicakli-saldiri-1-olu--1089033701.html

Halk otobüsünde bıçaklı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Halk otobüsünde bıçaklı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İzmit'e giden halk otobüsüne bıçakla binen bir adam 29 yaşındaki Enes Yiğit Toraman'ı bıçaklayarak kaçtı. Toraman bıçaklı saldırıda yaşamını yitirirken... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T23:07+0300

2024-10-09T23:07+0300

2024-10-09T23:08+0300

türkiye

bıçaklı saldırı

bıçaklı saldırgan

kocaeli

halk otobüsü

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde kimliği henüz belirlenemeyen bıçaklı bir saldırgan durakta otobüse binerek, Enes Yiğit Toraman'a bıçakla saldırdı.Toraman, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polisin bıçaklı saldırganı bulmak için çalışma başlattığı açıklandı.Durakta otobüse binen saldırganın Toraman'a bıçakla saldırdığı anlar otobüsün güvenlik kamerasın tarafından kaydedildi. Yolcuların korku hali de görüntülere yansıdı.

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bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, kocaeli, halk otobüsü