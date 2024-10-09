https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/halk-otobusunde-bicakli-saldiri-1-olu--1089033701.html
Halk otobüsünde bıçaklı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Halk otobüsünde bıçaklı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İzmit'e giden halk otobüsüne bıçakla binen bir adam 29 yaşındaki Enes Yiğit Toraman'ı bıçaklayarak kaçtı. Toraman bıçaklı saldırıda yaşamını yitirirken... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T23:07+0300
2024-10-09T23:07+0300
2024-10-09T23:08+0300
türkiye
bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
kocaeli
halk otobüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089033544_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_86176013637c39be7d503d9e372559bf.jpg
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde kimliği henüz belirlenemeyen bıçaklı bir saldırgan durakta otobüse binerek, Enes Yiğit Toraman'a bıçakla saldırdı.Toraman, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polisin bıçaklı saldırganı bulmak için çalışma başlattığı açıklandı.Durakta otobüse binen saldırganın Toraman'a bıçakla saldırdığı anlar otobüsün güvenlik kamerasın tarafından kaydedildi. Yolcuların korku hali de görüntülere yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/eylem-tokun-turkiyeye-iadesine-iliskin-davada-karar-durusmasi-ileri-bir-tarihe-ertelendi-1089033442.html
türkiye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089033544_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7412356e60f690b358ce19d5f20fd2db.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, kocaeli, halk otobüsü
bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, kocaeli, halk otobüsü
Halk otobüsünde bıçaklı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
23:07 09.10.2024 (güncellendi: 23:08 09.10.2024)
İzmit'e giden halk otobüsüne bıçakla binen bir adam 29 yaşındaki Enes Yiğit Toraman'ı bıçaklayarak kaçtı. Toraman bıçaklı saldırıda yaşamını yitirirken, saldırgan aranıyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde kimliği henüz belirlenemeyen bıçaklı bir saldırgan durakta otobüse binerek, Enes Yiğit Toraman'a bıçakla saldırdı.
Toraman, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polisin bıçaklı saldırganı bulmak için çalışma başlattığı açıklandı.
Durakta otobüse binen saldırganın Toraman'a bıçakla saldırdığı anlar otobüsün güvenlik kamerasın tarafından kaydedildi. Yolcuların korku hali de görüntülere yansıdı.