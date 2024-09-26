https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/1088475377.html

Sınıfı basan kadın veli, öğretmeni öğrencilerinin gözü önünde darp etti

Sınıfı basan kadın veli, öğretmeni öğrencilerinin gözü önünde darp etti

Sputnik Türkiye

Manisa'da ders sırasında aniden sınıfa giren kadın veli, Türkçe öğretmenini öğrencilerinin gözleri önünde dövdü. 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T16:15+0300

2024-09-26T16:15+0300

2024-09-26T16:15+0300

türkiye

öğretmen

öğrenci

veli

şiddet

okul

eğitim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088475185_0:0:998:561_1920x0_80_0_0_ee5a08ea0d9c79c302e8654bab3aae97.jpg

Manisa Akhisar'da 100. Yıl Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, Türkçe öğretmeni olarak görev yapan kadın öğretmen, saat 10.00 sıralarında ders işlediği sırada aniden sınıfa giren bir öğrencinin annesi tarafından öğrencilerin gözü önünde darp edildi. Olay, diğer öğretmenler ve okul yöneticilerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Hızla gelişen olay üzerine okula emniyet güçleri sevk edildi.Veli gözaltına alındıÖğretmene yapılan saldırı sonrası, kadın öğretmen darp raporu alarak ilgili veliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrenci velisi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kiz-kardesini-sinifta-birakan-iki-ogretmeni-yumruklayan-sahis-gozaltina-alindi-1084766945.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

öğretmen, öğrenci, veli, şiddet, okul, eğitim