https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/1088475377.html
Sınıfı basan kadın veli, öğretmeni öğrencilerinin gözü önünde darp etti
Sınıfı basan kadın veli, öğretmeni öğrencilerinin gözü önünde darp etti
Sputnik Türkiye
Manisa'da ders sırasında aniden sınıfa giren kadın veli, Türkçe öğretmenini öğrencilerinin gözleri önünde dövdü. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T16:15+0300
2024-09-26T16:15+0300
2024-09-26T16:15+0300
türkiye
öğretmen
öğrenci
veli
şiddet
okul
eğitim
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Manisa Akhisar'da 100. Yıl Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, Türkçe öğretmeni olarak görev yapan kadın öğretmen, saat 10.00 sıralarında ders işlediği sırada aniden sınıfa giren bir öğrencinin annesi tarafından öğrencilerin gözü önünde darp edildi. Olay, diğer öğretmenler ve okul yöneticilerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Hızla gelişen olay üzerine okula emniyet güçleri sevk edildi.Veli gözaltına alındıÖğretmene yapılan saldırı sonrası, kadın öğretmen darp raporu alarak ilgili veliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrenci velisi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kiz-kardesini-sinifta-birakan-iki-ogretmeni-yumruklayan-sahis-gozaltina-alindi-1084766945.html
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öğretmen, öğrenci, veli, şiddet, okul, eğitim
öğretmen, öğrenci, veli, şiddet, okul, eğitim
Sınıfı basan kadın veli, öğretmeni öğrencilerinin gözü önünde darp etti
Manisa'da ders sırasında aniden sınıfa giren kadın veli, Türkçe öğretmenini öğrencilerinin gözleri önünde dövdü.
Manisa Akhisar'da 100. Yıl Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, Türkçe öğretmeni olarak görev yapan kadın öğretmen, saat 10.00 sıralarında ders işlediği sırada aniden sınıfa giren bir öğrencinin annesi tarafından öğrencilerin gözü önünde darp edildi. Olay, diğer öğretmenler ve okul yöneticilerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Hızla gelişen olay üzerine okula emniyet güçleri sevk edildi.
Öğretmene yapılan saldırı sonrası, kadın öğretmen darp raporu alarak ilgili veliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrenci velisi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.