https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/unrwa-israilin-faaliyetlerimizi-yasaklamadaki-asil-hedefi-milyonlarca-filistinli-multeci-1088989111.html
UNRWA: İsrail’in faaliyetlerimizi yasaklamadaki asıl hedefi milyonlarca Filistinli mülteci
UNRWA: İsrail’in faaliyetlerimizi yasaklamadaki asıl hedefi milyonlarca Filistinli mülteci
Sputnik Türkiye
UNRWA Sözcüsü Adnan Abu Hasnah, İsrail’in ajansın faaliyetlerini yasaklamadaki asıl hedefinin milyonlarca Filistinli mülteci olduğuna dikkat çekti. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T23:22+0300
2024-10-08T23:22+0300
2024-10-08T23:21+0300
dünya
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
israil
israil parlamentosu (knesset)
yasa tasarısı
filistin
mülteci
bm genel kurulu
gazze şeridi
batı şeria
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İsrail parlamentosu Knesset’in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) çalışmalarının yasaklanmasını öngören yasa tasarısını değerlendiren UNRWA Sözcüsü Adnan Abu Hasnah, bu saldırının asıl hedefinin milyonlarca Filistinli mülteci olduğunu söyledi.Hasnah, “UNRWA yetkisiniİsrail'den değil, BM Genel Kurulu'ndan alıyor. Eğer İsrail ajansınçalışmalarını değiştirmek istiyorsa, o halde Genel Kurul'a başvurması gerekiyor. Aksi takdirde işimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.İsrail’in amacına ulaşmasının tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini ve diğer ülke ve kuruluşların da hedef haline gelebileceğine dikkatçeken Hasnah, “Tasarı yasalaştığı takdirde UNRWA'nın Suriye, Ürdün, Lübnan, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'teki milyonlarca Filistinli mülteciye yönelik çalışmalarını olumsuz etkileyecek. İsrail amacına ulaşırsa tehlikeli bir emsal teşkil edecek; diğer ülke ve kuruluşlar da hedef haline gelebilir. Ajansın çalışmalarını engellemeye yönelik bir girişim söz konusu, ancak bu saldırının asıl hedefi milyonlarca Filistinli mülteci” ifadelerini kullandı.Knesset’in Dışişleri ve Güvenlik Komitesi, Pazar günü Filistin Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın(UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Tasarının yasalaşması için 2. ve 3. oturumlardaki oylamalardan geçmesi gerekiyor. Tasarıya göre, UNRWA'nın İsrail'de faaliyet göstermesine izin veren 1967 anlaşması iptal edilecek. İsrailli yetkililer ile ajans çalışanları arasındaki her türlü temas yasaklanacak ve UNRWA çalışanlarına diplomatik vize verilmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/eski-israil-basbakani-bennett-irani-hedef-gosterdi-simdi-degilsenezaman-1088978878.html
israil
filistin
gazze şeridi
batı şeria
suriye
ürdün
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birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil parlamentosu (knesset), yasa tasarısı, filistin, mülteci, bm genel kurulu, gazze şeridi, batı şeria, suriye, ürdün, lübnan
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil parlamentosu (knesset), yasa tasarısı, filistin, mülteci, bm genel kurulu, gazze şeridi, batı şeria, suriye, ürdün, lübnan
UNRWA: İsrail’in faaliyetlerimizi yasaklamadaki asıl hedefi milyonlarca Filistinli mülteci
UNRWA Sözcüsü Adnan Abu Hasnah, İsrail’in ajansın faaliyetlerini yasaklamadaki asıl hedefinin milyonlarca Filistinli mülteci olduğuna dikkat çekti.
İsrail parlamentosu Knesset’in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) çalışmalarının yasaklanmasını öngören yasa tasarısını değerlendiren UNRWA Sözcüsü Adnan Abu Hasnah, bu saldırının asıl hedefinin milyonlarca Filistinli mülteci olduğunu söyledi.
Hasnah, “UNRWA yetkisiniİsrail'den değil, BM Genel Kurulu'ndan alıyor. Eğer İsrail ajansınçalışmalarını değiştirmek istiyorsa, o halde Genel Kurul'a başvurması gerekiyor. Aksi takdirde işimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.
İsrail’in amacına ulaşmasının tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini ve diğer ülke ve kuruluşların da hedef haline gelebileceğine dikkatçeken Hasnah, “Tasarı yasalaştığı takdirde UNRWA'nın Suriye, Ürdün, Lübnan, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'teki milyonlarca Filistinli mülteciye yönelik çalışmalarını olumsuz etkileyecek. İsrail amacına ulaşırsa tehlikeli bir emsal teşkil edecek; diğer ülke ve kuruluşlar da hedef haline gelebilir. Ajansın çalışmalarını engellemeye yönelik bir girişim söz konusu, ancak bu saldırının asıl hedefi milyonlarca Filistinli mülteci” ifadelerini kullandı.
Knesset’in Dışişleri ve Güvenlik Komitesi, Pazar günü Filistin Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın(UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Tasarının yasalaşması için 2. ve 3. oturumlardaki oylamalardan geçmesi gerekiyor. Tasarıya göre, UNRWA'nın İsrail'de faaliyet göstermesine izin veren 1967 anlaşması iptal edilecek. İsrailli yetkililer ile ajans çalışanları arasındaki her türlü temas yasaklanacak ve UNRWA çalışanlarına diplomatik vize verilmeyecek.