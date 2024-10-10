https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/milton-kasirgasinin-ortasinda-citlere-baglanmis-ve-tek-basina-birakilmis-kopek-infial-yaratti-1089042241.html

Milton kasırgasının ortasında çitlere bağlanmış ve tek başına bırakılmış köpek infial yarattı

Milton kasırgasının ortasında çitlere bağlanmış ve tek başına bırakılmış köpek infial yarattı

Sputnik Türkiye

ABD'de zayıflayan ancak yine de çok güçlü olan Milton kasırgasının getirdiği şiddetli rüzgar ve yağış devam ediyor. Florida'da tahliyeler sırasında yol... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T09:51+0300

2024-10-10T09:51+0300

2024-10-10T09:51+0300

yaşam

florida

abd ulusal kasırga merkezi

milton kasırgası

köpek

evcil hayvan

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Şiddet gücü olarak kategori 5'ten dün gece kategori 3'e zayıflayan Milton kasırgası, dün gece Florida'nın batı kıyısını etkisi altına aldı. Zayıflamasına rağmen yine de şiddetli bir kasırga olan Milton öncesinde tahliyeler devam ederken otoyol devriyeleri, dün sel suların yükseldiği bir yol kenarında çite bağlanmış ve yalnız bırakılmış köpeği şans eseri fark etti. Ekiplerin köpeği kurtarması ve olayın sosyal medyaya yansıması sonrasında ülkede infial yarattı. Tampa otoyol devriyesi, "Lütfen evcil hayvanlarınıza bunu yapmayın" derken Florida Valisi Ron DeSantis, "Yaklaşan bir fırtınanın ortasında köpeğinizi bir çite bağlı bırakmak zalimliktir. Florida, evcil hayvanlara kötü davranan herkesi sorumlu tutacaktır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/maduro-ispanyanin-ulusal-gunu-soykirim-kolelik-ve-somurgeciligin-baslangicini-temsil-ediyor---1089040581.html

florida

milton kasırgası

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florida, abd ulusal kasırga merkezi, milton kasırgası, köpek, evcil hayvan