https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/milton-kasirgasinin-ortasinda-citlere-baglanmis-ve-tek-basina-birakilmis-kopek-infial-yaratti-1089042241.html
Milton kasırgasının ortasında çitlere bağlanmış ve tek başına bırakılmış köpek infial yarattı
Milton kasırgasının ortasında çitlere bağlanmış ve tek başına bırakılmış köpek infial yarattı
Sputnik Türkiye
ABD'de zayıflayan ancak yine de çok güçlü olan Milton kasırgasının getirdiği şiddetli rüzgar ve yağış devam ediyor. Florida'da tahliyeler sırasında yol... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T09:51+0300
2024-10-10T09:51+0300
2024-10-10T09:51+0300
yaşam
florida
abd ulusal kasırga merkezi
milton kasırgası
köpek
evcil hayvan
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Şiddet gücü olarak kategori 5'ten dün gece kategori 3'e zayıflayan Milton kasırgası, dün gece Florida'nın batı kıyısını etkisi altına aldı. Zayıflamasına rağmen yine de şiddetli bir kasırga olan Milton öncesinde tahliyeler devam ederken otoyol devriyeleri, dün sel suların yükseldiği bir yol kenarında çite bağlanmış ve yalnız bırakılmış köpeği şans eseri fark etti. Ekiplerin köpeği kurtarması ve olayın sosyal medyaya yansıması sonrasında ülkede infial yarattı. Tampa otoyol devriyesi, "Lütfen evcil hayvanlarınıza bunu yapmayın" derken Florida Valisi Ron DeSantis, "Yaklaşan bir fırtınanın ortasında köpeğinizi bir çite bağlı bırakmak zalimliktir. Florida, evcil hayvanlara kötü davranan herkesi sorumlu tutacaktır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/maduro-ispanyanin-ulusal-gunu-soykirim-kolelik-ve-somurgeciligin-baslangicini-temsil-ediyor---1089040581.html
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milton kasırgası
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florida, abd ulusal kasırga merkezi, milton kasırgası, köpek, evcil hayvan
florida, abd ulusal kasırga merkezi, milton kasırgası, köpek, evcil hayvan
Milton kasırgasının ortasında çitlere bağlanmış ve tek başına bırakılmış köpek infial yarattı
ABD'de zayıflayan ancak yine de çok güçlü olan Milton kasırgasının getirdiği şiddetli rüzgar ve yağış devam ediyor. Florida'da tahliyeler sırasında yol kenarındaki bir çite bağlanarak yalnız bırakılmış köpek infial yarattı. Ekipler, sel sularının yükseldiği yerden köpeği kurtardı.
Şiddet gücü olarak kategori 5'ten dün gece kategori 3'e zayıflayan Milton kasırgası, dün gece Florida'nın batı kıyısını etkisi altına aldı. Zayıflamasına rağmen yine de şiddetli bir kasırga olan Milton öncesinde tahliyeler devam ederken otoyol devriyeleri, dün sel suların yükseldiği bir yol kenarında çite bağlanmış ve yalnız bırakılmış köpeği şans eseri fark etti.
Ekiplerin köpeği kurtarması ve olayın sosyal medyaya yansıması sonrasında ülkede infial yarattı. Tampa otoyol devriyesi, "Lütfen evcil hayvanlarınıza bunu yapmayın" derken Florida Valisi Ron DeSantis, "Yaklaşan bir fırtınanın ortasında köpeğinizi bir çite bağlı bırakmak zalimliktir. Florida, evcil hayvanlara kötü davranan herkesi sorumlu tutacaktır" dedi.