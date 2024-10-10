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Milton kasırgasının ortasında çitlere bağlanmış ve tek başına bırakılmış köpek infial yarattı
Milton kasırgasının ortasında çitlere bağlanmış ve tek başına bırakılmış köpek infial yarattı
Sputnik Türkiye
ABD'de zayıflayan ancak yine de çok güçlü olan Milton kasırgasının getirdiği şiddetli rüzgar ve yağış devam ediyor. Florida'da tahliyeler sırasında yol... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T09:51+0300
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yaşam
florida
abd ulusal kasırga merkezi
milton kasırgası
köpek
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Şiddet gücü olarak kategori 5'ten dün gece kategori 3'e zayıflayan Milton kasırgası, dün gece Florida'nın batı kıyısını etkisi altına aldı. Zayıflamasına rağmen yine de şiddetli bir kasırga olan Milton öncesinde tahliyeler devam ederken otoyol devriyeleri, dün sel suların yükseldiği bir yol kenarında çite bağlanmış ve yalnız bırakılmış köpeği şans eseri fark etti. Ekiplerin köpeği kurtarması ve olayın sosyal medyaya yansıması sonrasında ülkede infial yarattı. Tampa otoyol devriyesi, "Lütfen evcil hayvanlarınıza bunu yapmayın" derken Florida Valisi Ron DeSantis, "Yaklaşan bir fırtınanın ortasında köpeğinizi bir çite bağlı bırakmak zalimliktir. Florida, evcil hayvanlara kötü davranan herkesi sorumlu tutacaktır" dedi.
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florida, abd ulusal kasırga merkezi, milton kasırgası, köpek, evcil hayvan
florida, abd ulusal kasırga merkezi, milton kasırgası, köpek, evcil hayvan

Milton kasırgasının ortasında çitlere bağlanmış ve tek başına bırakılmış köpek infial yarattı

09:51 10.10.2024
© FotoğrafMilton Kasırgası öncesinde çitlere bağlanmış evcik köpek
Milton Kasırgası öncesinde çitlere bağlanmış evcik köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© Fotoğraf
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ABD'de zayıflayan ancak yine de çok güçlü olan Milton kasırgasının getirdiği şiddetli rüzgar ve yağış devam ediyor. Florida'da tahliyeler sırasında yol kenarındaki bir çite bağlanarak yalnız bırakılmış köpek infial yarattı. Ekipler, sel sularının yükseldiği yerden köpeği kurtardı.
Şiddet gücü olarak kategori 5'ten dün gece kategori 3'e zayıflayan Milton kasırgası, dün gece Florida'nın batı kıyısını etkisi altına aldı. Zayıflamasına rağmen yine de şiddetli bir kasırga olan Milton öncesinde tahliyeler devam ederken otoyol devriyeleri, dün sel suların yükseldiği bir yol kenarında çite bağlanmış ve yalnız bırakılmış köpeği şans eseri fark etti.
© FotoğrafMilton kasırgasının ortasında çitlere bağlanmış ve tek başına bırakılmış köpek infial yarattı
Milton kasırgasının ortasında çitlere bağlanmış ve tek başına bırakılmış köpek infial yarattı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© Fotoğraf
Ekiplerin köpeği kurtarması ve olayın sosyal medyaya yansıması sonrasında ülkede infial yarattı. Tampa otoyol devriyesi, "Lütfen evcil hayvanlarınıza bunu yapmayın" derken Florida Valisi Ron DeSantis, "Yaklaşan bir fırtınanın ortasında köpeğinizi bir çite bağlı bırakmak zalimliktir. Florida, evcil hayvanlara kötü davranan herkesi sorumlu tutacaktır" dedi.
President Nicolas Maduro gestures during a news conference at Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela, Wednesday, July 31, 2024, three days after his disputed reelection. (AP Photo/Matias Delacroix) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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