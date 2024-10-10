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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/maduro-ispanyanin-ulusal-gunu-soykirim-kolelik-ve-somurgeciligin-baslangicini-temsil-ediyor---1089040581.html
Maduro: İspanya'nın Ulusal Günü, soykırım, kölelik ve sömürgeciliğin başlangıcını temsil ediyor
Maduro: İspanya'nın Ulusal Günü, soykırım, kölelik ve sömürgeciliğin başlangıcını temsil ediyor
Sputnik Türkiye
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'nın Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına ilk kez ayak bastığı günü, ülkede 'Ulusal Gün' olarak kutlamalarını... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T09:05+0300
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dünya
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Maduro, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İspanya'nın 12 Ekim Ulusal Günü kutlamalarını eleştirerek İspanya'nın bu kutlamalar için farklı bir tarih seçmesi gerektiğini ifade etti. Maduro, "İspanyollar 12 Ekim'de ulusal günlerini kutlamak için dışarı çıkıyorlar. Başka bir gün bulamazlar mı? Çünkü 12 Ekim, tüm Amerika kıtası için soykırımın başladığı gündür. Bu tarih Amerika için soykırım, imha, kölelik ve sömürgeciliğin başlangıcını temsil ediyor. Böyle bir kutlama 12 Ekim'de yapılmaz" ifadelerini kullandı.Maduro, 12 Ekim'in Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkeleri için farklı bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "O tarih bizim için kanın, ölümün ve köleliğin günüdür. Bizim için o gün, direnişin, ölüme karşı yaşamın, köleliğe karşı özgürlüğün, monarşiye karşı cumhuriyet fikrinin günüdür" diye konuştu.Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına ilk kez ayak bastığı 12 Ekim 1492 tarihinin anılmasına dayanan etkinlikler, 1987 yılında yapılan yasal değişiklikle İspanya Ulusal Bayramı olarak resmileştirilmişti.
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ispanya, venezuela, sömürgecilik, kristof kolomb, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro
ispanya, venezuela, sömürgecilik, kristof kolomb, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro

Maduro: İspanya'nın Ulusal Günü, soykırım, kölelik ve sömürgeciliğin başlangıcını temsil ediyor

09:05 10.10.2024 (güncellendi: 09:08 10.10.2024)
© AP Photo / Matias DelacroixPresident Nicolas Maduro gestures during a news conference at Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela, Wednesday, July 31, 2024, three days after his disputed reelection. (AP Photo/Matias Delacroix)
President Nicolas Maduro gestures during a news conference at Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela, Wednesday, July 31, 2024, three days after his disputed reelection. (AP Photo/Matias Delacroix) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'nın Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına ilk kez ayak bastığı günü, ülkede 'Ulusal Gün' olarak kutlamalarını eleştirerek "Bu tarih Amerika için soykırım, imha, kölelik ve sömürgeciliğin başlangıcını temsil ediyor" dedi.
Maduro, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İspanya'nın 12 Ekim Ulusal Günü kutlamalarını eleştirerek İspanya'nın bu kutlamalar için farklı bir tarih seçmesi gerektiğini ifade etti.
Maduro, "İspanyollar 12 Ekim'de ulusal günlerini kutlamak için dışarı çıkıyorlar. Başka bir gün bulamazlar mı? Çünkü 12 Ekim, tüm Amerika kıtası için soykırımın başladığı gündür. Bu tarih Amerika için soykırım, imha, kölelik ve sömürgeciliğin başlangıcını temsil ediyor. Böyle bir kutlama 12 Ekim'de yapılmaz" ifadelerini kullandı.
Maduro, 12 Ekim'in Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkeleri için farklı bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "O tarih bizim için kanın, ölümün ve köleliğin günüdür. Bizim için o gün, direnişin, ölüme karşı yaşamın, köleliğe karşı özgürlüğün, monarşiye karşı cumhuriyet fikrinin günüdür" diye konuştu.
Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına ilk kez ayak bastığı 12 Ekim 1492 tarihinin anılmasına dayanan etkinlikler, 1987 yılında yapılan yasal değişiklikle İspanya Ulusal Bayramı olarak resmileştirilmişti.
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