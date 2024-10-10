https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/milli-takimda-semih-kilicsoy-skandali-kendi-takiminda-kadroya-giremiyor-1089070929.html

Milli takımda Semih Kılıçsoy skandalı: 'Kendi takımında kadroya giremiyor'

Milli takımda Semih Kılıçsoy skandalı: 'Kendi takımında kadroya giremiyor'

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanına katılan gazetecilerin Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy hakkındaki gizli konuşmaları gündem yarattı. Karadağ maçı... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T19:19+0300

2024-10-10T19:19+0300

2024-10-10T19:19+0300

spor

milli takım

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semih kılıçsoy

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antrenman

gazeteci

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

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Gazetecilerin Beşiktaş'ın oyuncusu Semih Kılıçsoy hakkında söyledikleri canlı yayına yansıdı.Türkiye Karadağ maçı öncesi İstanbul'da antrenman yapan milli futbolcular arasında Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy da vardı. Antrenmanı kayda alan gazeteciler kendi aralarında konuşurken Semih Kılıçsoy hakkındaki yorumları Beşiktaş'ı karıştırdı. Videonun arka planında konuşan gazeteci olduğu iddia edilen şahıs "Bu Semih kendi takımında kadroya giremiyor. Milli Takım'a niye çağırmışlar?" dedi. Açıklamalar sonrası Siyah Beyazlı takımın taraftarı sosyal medyadan ayaklandı. Sözleri söyleyen gazetecinin ismini açıklamasını istedi.Türkiye-Karadağ maçı hangi kanalda?Türkiye, 11 Ekim 2024 Cuma günü Karadağ'ı Samsun'da ağırlayacak. Maç Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Türkiye - Karadağ maçı 11 Ekim Cuma saat 21.45'te Tv8 ve EXXEN platformundan yayınlanacak.

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