https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/meteorolojiden-saatli-uyari-bircok-kente-gok-gurultulu-saganak-yagis-geliyor-1089041315.html

Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: Birçok kente gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: Birçok kente gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava tahminini duyurdu. Hava sıcakları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken birçok il için gök gürültülü... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T09:25+0300

2024-10-10T09:25+0300

2024-10-10T09:26+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Trakya, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Aydın'ın kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Hafta sonu hava nasıl olacak?Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin haritasına göre, cumartesi günü İstanbul başta olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü ise İstanbul'da yağış gözükmese de birçok il için sağanak uyarısı bulunuyor.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 26°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 28°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu, kıyı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 28°CAz bulutluDENİZLİ °C, 32°CAz bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 27°CParçalı bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Adana'nın kuzey çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMERSİN °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 26°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 28°CAz bulutluKONYA °C, 29°CAz bulutluNEVŞEHİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 26°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 29°CParçalı bulutluSİNOP °C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 24°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 27°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ERZURUM °C, 22°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 22°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 29°CAz bulutluVAN °C, 23°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 31°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 31°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 33°CAz bulutlu ve açık

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