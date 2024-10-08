https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/galatasarayin-yildizi-icardi-tatil-elestirilerine-yanit-verdi-83-mac-58-gol-22-asist-1088987085.html
Galatasaray'ın yıldızı Icardi tatil eleştirilerine yanıt verdi: '83 Maç 58 gol 22 asist'
Galatasaray'ın yıldızı Icardi tatil eleştirilerine yanıt verdi: '83 Maç 58 gol 22 asist'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da son haftalarda düşük performansıyla hedef olan ve maç sonrası tatile giden Mauro Icardi sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T22:20+0300
2024-10-08T22:20+0300
2024-10-08T22:21+0300
spor
galatasaray
tatil
arjantin
süper lig
futbol
gol
maç
wanda nara
performans
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Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi tatil eleştirilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.Son günlerde maç performansı eleştiri konusu olan Mauro Icardi'nin Arjantin tatili de gündem olmuştu. Eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt veren oyuncu '83 Maç 58 gol 22 asist' yazılı fotoğrafını paylaştı. Arjantinli yıldızın bu paylaşımı cevap olarak yorumlandı. Öte yandan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.Icardi'ye uçak parasıSabah'ta yer alan habere göre bir ay içinde üçüncü kez yurt dışına çıkan Arjantinli forvetin sözleşmesinde özel uçak kullanmasıyla ilgili madde olduğu ortaya çıktı. Sezon içinde 8 kez özel uçakla seyahat etme imkânı olan Mauro Icardi için Galatasaray Spor Kulübü'nün kasasından sezonluk 500 bin dolara yakın ulaşım parası çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/uefa-avrupa-ligi-puan-durumu-galatasaray-fenerbahce-ve-besiktas-kacinci-sirada-1088791780.html
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galatasaray, tatil, arjantin, süper lig, futbol, gol, maç, wanda nara, performans, forvet
galatasaray, tatil, arjantin, süper lig, futbol, gol, maç, wanda nara, performans, forvet
Galatasaray'ın yıldızı Icardi tatil eleştirilerine yanıt verdi: '83 Maç 58 gol 22 asist'
22:20 08.10.2024 (güncellendi: 22:21 08.10.2024)
Galatasaray'da son haftalarda düşük performansıyla hedef olan ve maç sonrası tatile giden Mauro Icardi sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi. Arjantinli futbolcu yaptığı paylaşımda, sarı-kırmızılı forma altında gol ve asist sayısını paylaştı.
Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi tatil eleştirilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Son günlerde maç performansı eleştiri konusu olan Mauro Icardi'nin Arjantin tatili de gündem olmuştu. Eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt veren oyuncu '83 Maç 58 gol 22 asist' yazılı fotoğrafını paylaştı. Arjantinli yıldızın bu paylaşımı cevap olarak yorumlandı. Öte yandan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
Sabah'ta yer alan habere göre bir ay içinde üçüncü kez yurt dışına çıkan Arjantinli forvetin sözleşmesinde özel uçak kullanmasıyla ilgili madde olduğu ortaya çıktı. Sezon içinde 8 kez özel uçakla seyahat etme imkânı olan Mauro Icardi için Galatasaray Spor Kulübü'nün kasasından sezonluk 500 bin dolara yakın ulaşım parası çıkıyor.