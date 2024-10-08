https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/galatasarayin-yildizi-icardi-tatil-elestirilerine-yanit-verdi-83-mac-58-gol-22-asist-1088987085.html

Galatasaray'ın yıldızı Icardi tatil eleştirilerine yanıt verdi: '83 Maç 58 gol 22 asist'

Galatasaray'ın yıldızı Icardi tatil eleştirilerine yanıt verdi: '83 Maç 58 gol 22 asist'

Sputnik Türkiye

Galatasaray'da son haftalarda düşük performansıyla hedef olan ve maç sonrası tatile giden Mauro Icardi sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T22:20+0300

2024-10-08T22:20+0300

2024-10-08T22:21+0300

spor

galatasaray

tatil

arjantin

süper lig

futbol

gol

maç

wanda nara

performans

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084223184_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df73bed034900ffa84b6fde0fa72206d.jpg

Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi tatil eleştirilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.Son günlerde maç performansı eleştiri konusu olan Mauro Icardi'nin Arjantin tatili de gündem olmuştu. Eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt veren oyuncu '83 Maç 58 gol 22 asist' yazılı fotoğrafını paylaştı. Arjantinli yıldızın bu paylaşımı cevap olarak yorumlandı. Öte yandan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.Icardi'ye uçak parasıSabah'ta yer alan habere göre bir ay içinde üçüncü kez yurt dışına çıkan Arjantinli forvetin sözleşmesinde özel uçak kullanmasıyla ilgili madde olduğu ortaya çıktı. Sezon içinde 8 kez özel uçakla seyahat etme imkânı olan Mauro Icardi için Galatasaray Spor Kulübü'nün kasasından sezonluk 500 bin dolara yakın ulaşım parası çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/uefa-avrupa-ligi-puan-durumu-galatasaray-fenerbahce-ve-besiktas-kacinci-sirada-1088791780.html

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, tatil, arjantin, süper lig, futbol, gol, maç, wanda nara, performans, forvet