https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/israil-beyrutta-iki-binayi-vurdu-hasan-nasrallahin-kayinbiraderi-hedef-alindi-1089074074.html

İsrail, Beyrut’ta iki binayı vurdu: 'Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi hedef alındı'

İsrail, Beyrut’ta iki binayı vurdu: 'Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi hedef alındı'

Sputnik Türkiye

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta iki binaya hava saldırısı düzenledi. İsrail’in saldırıda Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Wafiq Safa’yı hedef aldığı... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T21:00+0300

2024-10-10T21:00+0300

2024-10-10T21:46+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

lübnan

beyrut

hizbullah

hasan nasrallah

hizbullah lideri hasan nasrallah

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İsrail ordusu, başkent Beyrut’ta iki binaya hava saldırısı düzenledi. Lübnan basını, saldırıların Beyrut’un merkezine düzenlendiğini aktararak, saldırıda Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden olan Hizbullah’ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi Wafiq Safa olduğunu iddia etti. Safa’nın akıbeti ve saldırıdaki ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmezken bölgeye çok sayıda ambulansın sevk edildiği aktarıldı.İsrailli bir kaynaktan medyaya yapılan açıklamaya göre İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Nowayri bölgesine düzenlediği saldırının hedefinin Wafiq Safa olduğu öne sürüldü.Hizbullah'ın 'Savunma Bakanı' olduğu belirtilen ve Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi olan Wafiq Safa'nın durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Lübnan medyası İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısında çok sayıda ölü ve yaralıya ulaşıldığını bildirirken, Batı basınına konuşan iki güvenlik kaynağın saldırıda en az 2 kişi ölü ile 9 yaralı olduğunu iddia etti.'11 ölü, 48 yaralı'Lübnan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in Perşembe akşamı Beyrut'a düzenlediği saldırılarda ilk elde edilen bilgilere göre göre 11 kişinin öldüğü 48 kişinin de yaralandığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/kassam-tugaylari-israile-ait-12-askeri-araci-pusuya-dusurdugunu-acikladi-sifir-noktasindan-etkisiz-1089069847.html

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israil, israil-filistin, lübnan, beyrut, hizbullah, hasan nasrallah, hizbullah lideri hasan nasrallah