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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/israil-beyrutta-iki-binayi-vurdu-hasan-nasrallahin-kayinbiraderi-hedef-alindi-1089074074.html
İsrail, Beyrut’ta iki binayı vurdu: 'Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi hedef alındı'
İsrail, Beyrut’ta iki binayı vurdu: 'Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi hedef alındı'
Sputnik Türkiye
İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta iki binaya hava saldırısı düzenledi. İsrail’in saldırıda Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Wafiq Safa’yı hedef aldığı... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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İsrail ordusu, başkent Beyrut’ta iki binaya hava saldırısı düzenledi. Lübnan basını, saldırıların Beyrut’un merkezine düzenlendiğini aktararak, saldırıda Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden olan Hizbullah’ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi Wafiq Safa olduğunu iddia etti. Safa’nın akıbeti ve saldırıdaki ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmezken bölgeye çok sayıda ambulansın sevk edildiği aktarıldı.İsrailli bir kaynaktan medyaya yapılan açıklamaya göre İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Nowayri bölgesine düzenlediği saldırının hedefinin Wafiq Safa olduğu öne sürüldü.Hizbullah'ın 'Savunma Bakanı' olduğu belirtilen ve Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi olan Wafiq Safa'nın durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Lübnan medyası İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısında çok sayıda ölü ve yaralıya ulaşıldığını bildirirken, Batı basınına konuşan iki güvenlik kaynağın saldırıda en az 2 kişi ölü ile 9 yaralı olduğunu iddia etti.'11 ölü, 48 yaralı'Lübnan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in Perşembe akşamı Beyrut'a düzenlediği saldırılarda ilk elde edilen bilgilere göre göre 11 kişinin öldüğü 48 kişinin de yaralandığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/kassam-tugaylari-israile-ait-12-askeri-araci-pusuya-dusurdugunu-acikladi-sifir-noktasindan-etkisiz-1089069847.html
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İsrail, Beyrut’ta iki binayı vurdu: 'Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi hedef alındı'

21:00 10.10.2024 (güncellendi: 21:46 10.10.2024)
© AA / Houssam Shbaroİsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Nowayri bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hedef alınan bir bina yıkıldı, çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar oluştu
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Nowayri bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hedef alınan bir bina yıkıldı, çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© AA / Houssam Shbaro
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İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta iki binaya hava saldırısı düzenledi. İsrail’in saldırıda Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Wafiq Safa’yı hedef aldığı iddia edildi.
İsrail ordusu, başkent Beyrut’ta iki binaya hava saldırısı düzenledi.
Lübnan basını, saldırıların Beyrut’un merkezine düzenlendiğini aktararak, saldırıda Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden olan Hizbullah’ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi Wafiq Safa olduğunu iddia etti.
Safa’nın akıbeti ve saldırıdaki ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmezken bölgeye çok sayıda ambulansın sevk edildiği aktarıldı.
İsrailli bir kaynaktan medyaya yapılan açıklamaya göre İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Nowayri bölgesine düzenlediği saldırının hedefinin Wafiq Safa olduğu öne sürüldü.
Hizbullah'ın 'Savunma Bakanı' olduğu belirtilen ve Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi olan Wafiq Safa'nın durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Lübnan medyası İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısında çok sayıda ölü ve yaralıya ulaşıldığını bildirirken, Batı basınına konuşan iki güvenlik kaynağın saldırıda en az 2 kişi ölü ile 9 yaralı olduğunu iddia etti.

'11 ölü, 48 yaralı'

Lübnan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in Perşembe akşamı Beyrut'a düzenlediği saldırılarda ilk elde edilen bilgilere göre göre 11 kişinin öldüğü 48 kişinin de yaralandığı açıklandı.
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