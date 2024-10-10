https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/kusadasinda-yaban-domuzlari-ilce-merkezine-indi-cevredekiler-video-ve-fotograf-cekti-1089036430.html
Kuşadası'nda yaban domuzları ilçe merkezine indi: Çevredekiler video ve fotoğraf çekti
Kuşadası'nda yaban domuzları ilçe merkezine indi: Çevredekiler video ve fotoğraf çekti
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaban domuzları şehir merkezine kadar indi. Çöp konteynerlerinde yiyecek arayan yaban domuzları peyzaj alanındaki yeşillikleri... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T01:46+0300
2024-10-10T01:46+0300
2024-10-10T01:47+0300
türkiye
domuz
yaban domuzu
kuşadası
konteyner
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Kuşadası’nda aç kaldıkları için ilçe merkezine geldiği tahmin edilen yaban domuzu sürüsü ana cadde ve sokaklarında dolaştı. Çöp konteynerlerini karıştıran yaban domuzları İsmail Cem Dostluk Ve Barış Meydanı'nda bulunan peyzaj alanlarındaki çimlerde yiyecek aradı.Olaya tanıklık eden ilçe sakinleri cep telefonları ile yaban domuzlarını görüntüledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/adanada-mavi-dil-karantinasi-giris-cikis-yasaklandi-1089035140.html
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domuz, yaban domuzu, kuşadası, konteyner
domuz, yaban domuzu, kuşadası, konteyner
Kuşadası'nda yaban domuzları ilçe merkezine indi: Çevredekiler video ve fotoğraf çekti
01:46 10.10.2024 (güncellendi: 01:47 10.10.2024)
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaban domuzları şehir merkezine kadar indi. Çöp konteynerlerinde yiyecek arayan yaban domuzları peyzaj alanındaki yeşillikleri kazdı. Sürüyü gören çevredekilerse video ve fotoğraf çekimi yaptı.
Kuşadası’nda aç kaldıkları için ilçe merkezine geldiği tahmin edilen yaban domuzu sürüsü ana cadde ve sokaklarında dolaştı.
Çöp konteynerlerini karıştıran yaban domuzları İsmail Cem Dostluk Ve Barış Meydanı'nda bulunan peyzaj alanlarındaki çimlerde yiyecek aradı.
Olaya tanıklık eden ilçe sakinleri cep telefonları ile yaban domuzlarını görüntüledi.