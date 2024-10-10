https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/kusadasinda-yaban-domuzlari-ilce-merkezine-indi-cevredekiler-video-ve-fotograf-cekti-1089036430.html

Kuşadası'nda yaban domuzları ilçe merkezine indi: Çevredekiler video ve fotoğraf çekti

Kuşadası'nda yaban domuzları ilçe merkezine indi: Çevredekiler video ve fotoğraf çekti

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaban domuzları şehir merkezine kadar indi. Çöp konteynerlerinde yiyecek arayan yaban domuzları peyzaj alanındaki yeşillikleri... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T01:46+0300

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2024-10-10T01:47+0300

türkiye

domuz

yaban domuzu

kuşadası

konteyner

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Kuşadası’nda aç kaldıkları için ilçe merkezine geldiği tahmin edilen yaban domuzu sürüsü ana cadde ve sokaklarında dolaştı. Çöp konteynerlerini karıştıran yaban domuzları İsmail Cem Dostluk Ve Barış Meydanı'nda bulunan peyzaj alanlarındaki çimlerde yiyecek aradı.Olaya tanıklık eden ilçe sakinleri cep telefonları ile yaban domuzlarını görüntüledi.

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türkiye

kuşadası

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domuz, yaban domuzu, kuşadası, konteyner