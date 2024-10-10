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Kuşadası'nda yaban domuzları ilçe merkezine indi: Çevredekiler video ve fotoğraf çekti
Kuşadası'nda yaban domuzları ilçe merkezine indi: Çevredekiler video ve fotoğraf çekti
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaban domuzları şehir merkezine kadar indi. Çöp konteynerlerinde yiyecek arayan yaban domuzları peyzaj alanındaki yeşillikleri... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
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Kuşadası’nda aç kaldıkları için ilçe merkezine geldiği tahmin edilen yaban domuzu sürüsü ana cadde ve sokaklarında dolaştı. Çöp konteynerlerini karıştıran yaban domuzları İsmail Cem Dostluk Ve Barış Meydanı'nda bulunan peyzaj alanlarındaki çimlerde yiyecek aradı.Olaya tanıklık eden ilçe sakinleri cep telefonları ile yaban domuzlarını görüntüledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/adanada-mavi-dil-karantinasi-giris-cikis-yasaklandi-1089035140.html
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domuz, yaban domuzu, kuşadası, konteyner
domuz, yaban domuzu, kuşadası, konteyner

Kuşadası'nda yaban domuzları ilçe merkezine indi: Çevredekiler video ve fotoğraf çekti

01:46 10.10.2024 (güncellendi: 01:47 10.10.2024)
© İHA / EŞBER OKAYER-AW304961 Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaban domuzları merkeze indi
 Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaban domuzları merkeze indi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© İHA / EŞBER OKAYER-AW304961
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaban domuzları şehir merkezine kadar indi. Çöp konteynerlerinde yiyecek arayan yaban domuzları peyzaj alanındaki yeşillikleri kazdı. Sürüyü gören çevredekilerse video ve fotoğraf çekimi yaptı.
Kuşadası’nda aç kaldıkları için ilçe merkezine geldiği tahmin edilen yaban domuzu sürüsü ana cadde ve sokaklarında dolaştı.
Çöp konteynerlerini karıştıran yaban domuzları İsmail Cem Dostluk Ve Barış Meydanı'nda bulunan peyzaj alanlarındaki çimlerde yiyecek aradı.
Olaya tanıklık eden ilçe sakinleri cep telefonları ile yaban domuzlarını görüntüledi.
inek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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