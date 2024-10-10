https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/adanada-mavi-dil-karantinasi-giris-cikis-yasaklandi-1089035140.html

Adana’da ‘mavi dil’ karantinası: Giriş çıkış yasaklandı

Adana’da ‘mavi dil’ karantinası: Giriş çıkış yasaklandı

Sputnik Türkiye

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir mahalle mavi dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Karantina süresi boyunca bazı mahalleler haricinde ilçeye hayvan... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

mavi dil

mavi dil virüsü

mavi dil hastalığı

adana

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İmamoğlu Kaymakamlığı, Yazıtepe Mahallesi'nde hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle karantina altına alındığını bildirdi. Karantina sona erene kadar Yazıtepe Mahallesi yakınında bulunan mahallelere hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Karantinanın süresiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

türkiye

adana

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