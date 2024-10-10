https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/adanada-mavi-dil-karantinasi-giris-cikis-yasaklandi-1089035140.html
Adana’da ‘mavi dil’ karantinası: Giriş çıkış yasaklandı
Adana’da ‘mavi dil’ karantinası: Giriş çıkış yasaklandı
Sputnik Türkiye
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir mahalle mavi dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Karantina süresi boyunca bazı mahalleler haricinde ilçeye hayvan... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T00:08+0300
2024-10-10T00:08+0300
2024-10-10T00:11+0300
türkiye
mavi dil
mavi dil virüsü
mavi dil hastalığı
adana
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İmamoğlu Kaymakamlığı, Yazıtepe Mahallesi'nde hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle karantina altına alındığını bildirdi. Karantina sona erene kadar Yazıtepe Mahallesi yakınında bulunan mahallelere hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Karantinanın süresiyle ilgili bir bilgi verilmedi.
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mavi dil nedir, mavi dil karantina, adana karantina, mavi dil nasıl bulaşır
mavi dil nedir, mavi dil karantina, adana karantina, mavi dil nasıl bulaşır
Adana’da ‘mavi dil’ karantinası: Giriş çıkış yasaklandı
00:08 10.10.2024 (güncellendi: 00:11 10.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir mahalle mavi dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Karantina süresi boyunca bazı mahalleler haricinde ilçeye hayvan giriş çıkışları yasaklandı.
İmamoğlu Kaymakamlığı, Yazıtepe Mahallesi'nde hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle karantina altına alındığını bildirdi.
Karantina sona erene kadar Yazıtepe Mahallesi yakınında bulunan mahallelere hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Karantinanın süresiyle ilgili bir bilgi verilmedi.