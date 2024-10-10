https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/kofteci-yusuftan-domuz-eti-ile-ilgili-ilk-aciklama-geldi-karanlik-bir-kumpas-1089057184.html

Köfteci Yusuf'tan domuz eti ile ilgili ilk açıklama geldi: 'Karanlık bir kumpas'

Köfteci Yusuf'tan domuz eti ile ilgili ilk açıklama geldi: 'Karanlık bir kumpas'

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en büyük restoran zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf, son günlerde gündeme bomba gibi düşen bir iddiayla çalkalanıyor. Ünlü markanın... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T13:41+0300

2024-10-10T13:41+0300

2024-10-10T13:49+0300

türkiye

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iftira

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Geçtiğimiz hafta yapılan analizler sonucunda, Köfteci Yusuf’un Ankara’daki bazı şubelerinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği belgelendi. Bu haberin ardından sessizliğini bozan Köfteci Yusuf, suçlamalara yönelik detaylı bir açıklama yaparak, ürünlerinde domuz eti kullanmadığını ve bu sonuçların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Firma, testlerin 'doğru prosedürlerle yapılmadığını ve hatalı sonuçlar içerdiğini' öne sürerek, 'bu iddiaların arkasında kötü niyetli kişilerin' olduğunu savundu.'Şahit numune alınmadı, testler hatalı'Köfteci Yusuf’un açıklamasına göre, yapılan testlerde şahit numune alınmamış, yani karşılaştırma yapılabilecek bir ikinci örnek bulunmamış. Firma, bu önemli detayı vurgulayarak, alınan numunelerin tek merkezden gelen ürünlerden olmadığını ve bu nedenle sonuçların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Ayrıca, aynı partiden alınan diğer numunelerde domuz etine rastlanmadığını ve bu durumun izlenebilirlik sürecinde yaşanan sorunlardan kaynaklandığını ifade etti.Helal sertifikalı ürünler 'güvencesi'Köfteci Yusuf, tüm ürünlerinin helal sertifikalı olduğunu ve böyle bir iddiayla karşı karşıya kalmalarının mantıksız olduğunu belirtti. Açıklamada, firmanın 280 şubesi ve 12 bin çalışanıyla hizmet verdiği ve bu ölçekte bir firmanın böyle bir riski göze alamayacağı vurgulandı.'Tarım İl Müdürlüğü Denetim yaptı'Firma, yaşanan olayın ardından Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin üretim tesislerinde yaptığı denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini de paylaştı. Aksine, üretim tesislerinin hijyen ve uygunluk açısından tam not aldığını belirten Köfteci Yusuf, bu denetimlerin firmanın güvenirliğini bir kez daha kanıtladığını belirtti.Köfteci Yusuf'tan müşterilere çağrı: Bu karanlık kumpası aydınlatacağızKöfteci Yusuf, bu iddiaların bir kumpas olduğunu ve firmanın itibarını zedelemeye yönelik kötü niyetli girişimlerle karşı karşıya olduklarını belirtti. “Bu karanlık kumpası açığa çıkartmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz,” diyerek, müşterilerden ve kamuoyundan destek talebinde bulundu. Firmanın açıklamasında ayrıca hukuki sürecin devam ettiği ve bu süreç tamamlanana kadar daha fazla bilgi paylaşılacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/taklit-ve-tagsis-tapilarak-tohum-yagi-karistirilan-zeytinyaglari-markalari-aciklandi-hakiki-1089050692.html

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