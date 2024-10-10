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Kendisini ikna etmeye gelen polislere 'Bu son sigaram' deyip atlayarak intihar etti
Kendisini ikna etmeye gelen polislere 'Bu son sigaram' deyip atlayarak intihar etti
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de bir kişi, intihar etmek amacıyla çıktığı balkondan kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine direndi. Polis ekipleri olay yerine geldikten... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
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Osmaniye’de bir kişi, intihar etmek amacıyla çıktığı balkondan kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine karşı direndi. Olay yerine gelen polis memurları, şahsı intihardan vazgeçirmeye çalışırken, kendisi “Bu son sigaram” diyerek son bir sigara yaktı.Kısa bir süre sonra ise ne yazık ki tüm çabalara rağmen aşağı atlayarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, çevredeki kişiler yaşanan olaya tanıklık etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/silahli-saldiriya-ugrayan-serhat-akin-turkiyeyi-terk-ediyor-1089038133.html
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Kendisini ikna etmeye gelen polislere 'Bu son sigaram' deyip atlayarak intihar etti

09:36 10.10.2024
© AA / Selami KüçükoğluÜmraniye'de 4 katlı apartmanın giriş katındaki daireye silahla ateş açıldı
Ümraniye'de 4 katlı apartmanın giriş katındaki daireye silahla ateş açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© AA / Selami Küçükoğlu
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Osmaniye'de bir kişi, intihar etmek amacıyla çıktığı balkondan kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine direndi. Polis ekipleri olay yerine geldikten sonra uzun süre şahsı intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Ancak, şahıs tüm çabalara rağmen son bir sigara yakarak "Bu son sigaram" dedi, kısa bir süre sonra balkondan atlayarak yaşamına son verdi.
Osmaniye’de bir kişi, intihar etmek amacıyla çıktığı balkondan kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine karşı direndi.
Olay yerine gelen polis memurları, şahsı intihardan vazgeçirmeye çalışırken, kendisi “Bu son sigaram” diyerek son bir sigara yaktı.
Kısa bir süre sonra ise ne yazık ki tüm çabalara rağmen aşağı atlayarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, çevredeki kişiler yaşanan olaya tanıklık etti.
Serhat Akın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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