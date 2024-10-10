https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/kendisini-ikna-etmeye-gelen-polislere-bu-son-sigaram-deyip-atlayarak-intihar-etti-1089042043.html

Kendisini ikna etmeye gelen polislere 'Bu son sigaram' deyip atlayarak intihar etti

Kendisini ikna etmeye gelen polislere 'Bu son sigaram' deyip atlayarak intihar etti

Sputnik Türkiye

Osmaniye'de bir kişi, intihar etmek amacıyla çıktığı balkondan kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine direndi. Polis ekipleri olay yerine geldikten... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T09:36+0300

2024-10-10T09:36+0300

2024-10-10T09:36+0300

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Osmaniye’de bir kişi, intihar etmek amacıyla çıktığı balkondan kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine karşı direndi. Olay yerine gelen polis memurları, şahsı intihardan vazgeçirmeye çalışırken, kendisi “Bu son sigaram” diyerek son bir sigara yaktı.Kısa bir süre sonra ise ne yazık ki tüm çabalara rağmen aşağı atlayarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, çevredeki kişiler yaşanan olaya tanıklık etti.

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Sputnik Türkiye

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