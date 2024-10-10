https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/kassam-tugaylari-israile-ait-12-askeri-araci-pusuya-dusurdugunu-acikladi-sifir-noktasindan-etkisiz-1089069847.html

Kassam Tugayları, İsrail'e ait 12 askeri aracı pusuya düşürdüğünü açıkladı: 'Sıfır noktasından etkisiz hale getirdik'

Kassam Tugayları, İsrail'e ait 12 askeri aracı pusuya düşürdüğünü açıkladı: 'Sıfır noktasından etkisiz hale getirdik'

Sputnik Türkiye

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail askeri konvoyuna yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Söz... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T18:33+0300

2024-10-10T18:33+0300

2024-10-10T18:33+0300

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Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun saldırı altında olan Cibaliye Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait askeri araçların 'karmaşık bir pusu' ile hedef alındığı belirtildi.Saldırıda, İsrail ordusuna ait 12 askeri aracın yanı sıra asker taşıyan bir kamyonun bulunduğu mekanize piyade bölüğünün hedef alındığı kaydedildi.Kassam güçlerinin, pusuya düşürdükleri askeri araçlara doğru ilerleyerek İsrail askerlerini sıfır mesafeden hafif silahlarla etkisiz hale getirdiği aktarıldı.Açıklamada, pusuya düşürülen İsrail askerlerinden bir kısmının çevredeki bir eve doğru kaçtığı sırada hedef alınarak öldürüldüğü ve yaralandığı ifade edildi.Kassam Tugayları bugün sabah saatlerinde de Cibaliye'de İsrail ordusuna ait iki tankı hedef aldığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/israilin-gazzedeki-okula-duzenledigi-saldirida-en-az-28-kisi-hayatini-kaybetti-1089068375.html

filistin

cibaliye mülteci kampı

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