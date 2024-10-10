https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/kassam-tugaylari-israile-ait-12-askeri-araci-pusuya-dusurdugunu-acikladi-sifir-noktasindan-etkisiz-1089069847.html
Kassam Tugayları, İsrail'e ait 12 askeri aracı pusuya düşürdüğünü açıkladı: 'Sıfır noktasından etkisiz hale getirdik'
Kassam Tugayları, İsrail'e ait 12 askeri aracı pusuya düşürdüğünü açıkladı: 'Sıfır noktasından etkisiz hale getirdik'
Sputnik Türkiye
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail askeri konvoyuna yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Söz... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T18:33+0300
2024-10-10T18:33+0300
2024-10-10T18:33+0300
israil- filistin çatışması
izzeddin el-kassam tugayları
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil askeri
israil ordusu
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cibaliye mülteci kampı
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Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun saldırı altında olan Cibaliye Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait askeri araçların 'karmaşık bir pusu' ile hedef alındığı belirtildi.Saldırıda, İsrail ordusuna ait 12 askeri aracın yanı sıra asker taşıyan bir kamyonun bulunduğu mekanize piyade bölüğünün hedef alındığı kaydedildi.Kassam güçlerinin, pusuya düşürdükleri askeri araçlara doğru ilerleyerek İsrail askerlerini sıfır mesafeden hafif silahlarla etkisiz hale getirdiği aktarıldı.Açıklamada, pusuya düşürülen İsrail askerlerinden bir kısmının çevredeki bir eve doğru kaçtığı sırada hedef alınarak öldürüldüğü ve yaralandığı ifade edildi.Kassam Tugayları bugün sabah saatlerinde de Cibaliye'de İsrail ordusuna ait iki tankı hedef aldığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/israilin-gazzedeki-okula-duzenledigi-saldirida-en-az-28-kisi-hayatini-kaybetti-1089068375.html
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izzeddin el-kassam tugayları, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil askeri, israil ordusu, pusu, askeri araç, cibaliye mülteci kampı
izzeddin el-kassam tugayları, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil askeri, israil ordusu, pusu, askeri araç, cibaliye mülteci kampı
Kassam Tugayları, İsrail'e ait 12 askeri aracı pusuya düşürdüğünü açıkladı: 'Sıfır noktasından etkisiz hale getirdik'
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail askeri konvoyuna yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Söz konusu saldırıda 12 askeri aracın pusuya düşürüldüğü belirtilirken pusuya düşürülen araçlardaki İsrail askerlerinin sıfır mesafeden hafif silahlarla etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun saldırı altında olan Cibaliye Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait askeri araçların 'karmaşık bir pusu' ile hedef alındığı belirtildi.
Saldırıda, İsrail ordusuna ait 12 askeri aracın yanı sıra asker taşıyan bir kamyonun bulunduğu mekanize piyade bölüğünün hedef alındığı kaydedildi.
Kassam güçlerinin, pusuya düşürdükleri askeri araçlara doğru ilerleyerek İsrail askerlerini sıfır mesafeden hafif silahlarla etkisiz hale getirdiği aktarıldı.
Açıklamada, pusuya düşürülen İsrail askerlerinden bir kısmının çevredeki bir eve doğru kaçtığı sırada hedef alınarak öldürüldüğü ve yaralandığı ifade edildi.
Kassam Tugayları bugün sabah saatlerinde de Cibaliye'de İsrail ordusuna ait iki tankı hedef aldığını açıklamıştı.