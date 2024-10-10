https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/israilin-gazzedeki-okula-duzenledigi-saldirida-en-az-28-kisi-hayatini-kaybetti-1089068375.html
İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Gazze'de görev yapan Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Rufeyde Okulu'nu hedef alması sonucu en az 28 kişinin... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T18:09+0300
2024-10-10T18:09+0300
2024-10-10T18:09+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
israil-filistin
filistin
zorla yerinden etme
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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki Rufeyde Okulu, diğer okullar gibi öğretime kapatılmış, İsrail'in sık sık açıkladığı tahliye emirleri sebebiyle yerinden edilen Filistinli sivil halkın sığındığı bir barınak olmuştu. Gazze'de görev yapan Filistin Kızılayı (PRCS), bugün okula yapılan saldırıda en az 28'kişinin yaşamını yitirdiğini, 54 kişinin yaralandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/israil-maliye-bakani-smotrichten-tepki-ceken-buyuk-israil-sozleri-kudusun-gelecegi-sama-kadar-1089062162.html
gazze
gazze şeridi
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gazze, gazze şeridi, israil-filistin, filistin, zorla yerinden etme
gazze, gazze şeridi, israil-filistin, filistin, zorla yerinden etme
İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti
Gazze'de görev yapan Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Rufeyde Okulu'nu hedef alması sonucu en az 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki Rufeyde Okulu, diğer okullar gibi öğretime kapatılmış, İsrail'in sık sık açıkladığı tahliye emirleri sebebiyle yerinden edilen Filistinli sivil halkın sığındığı bir barınak olmuştu.
Gazze'de görev yapan Filistin Kızılayı (PRCS), bugün okula yapılan saldırıda en az 28'kişinin yaşamını yitirdiğini, 54 kişinin yaralandığını duyurdu.