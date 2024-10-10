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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/israilin-gazzedeki-okula-duzenledigi-saldirida-en-az-28-kisi-hayatini-kaybetti-1089068375.html
İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Gazze'de görev yapan Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Rufeyde Okulu'nu hedef alması sonucu en az 28 kişinin... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T18:09+0300
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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki Rufeyde Okulu, diğer okullar gibi öğretime kapatılmış, İsrail'in sık sık açıkladığı tahliye emirleri sebebiyle yerinden edilen Filistinli sivil halkın sığındığı bir barınak olmuştu. Gazze'de görev yapan Filistin Kızılayı (PRCS), bugün okula yapılan saldırıda en az 28'kişinin yaşamını yitirdiğini, 54 kişinin yaralandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/israil-maliye-bakani-smotrichten-tepki-ceken-buyuk-israil-sozleri-kudusun-gelecegi-sama-kadar-1089062162.html
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gazze, gazze şeridi, israil-filistin, filistin, zorla yerinden etme
gazze, gazze şeridi, israil-filistin, filistin, zorla yerinden etme

İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti

18:09 10.10.2024
© Fotoğrafİsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© Fotoğraf
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Gazze'de görev yapan Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Rufeyde Okulu'nu hedef alması sonucu en az 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki Rufeyde Okulu, diğer okullar gibi öğretime kapatılmış, İsrail'in sık sık açıkladığı tahliye emirleri sebebiyle yerinden edilen Filistinli sivil halkın sığındığı bir barınak olmuştu.
Gazze'de görev yapan Filistin Kızılayı (PRCS), bugün okula yapılan saldırıda en az 28'kişinin yaşamını yitirdiğini, 54 kişinin yaralandığını duyurdu.
Bezalel Smotrich - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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