https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/istanbulda-sahte-icki-can-aldi-zehirlenen-6-kisiden-2si-hayatini-kaybetti-1089076139.html
İstanbul’da sahte içki can aldı: Zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti
İstanbul’da sahte içki can aldı: Zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir iş yerinden farklı günlerde sahte içki satın alan 6 kişi zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye kaldırıldı. Sahte içkiden... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T22:14+0300
2024-10-10T22:14+0300
2024-10-10T22:20+0300
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sahte rakı
polis
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gaziosmanpaşa
alkol
alkol satışı
alkol yasağı
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte içki vakaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. 30 Eylül tarihinden 9 Ekim'e kadar farklı zamanlarda hastaneye başvuran 6 zehirlenme vakasından 2'si vefat etti. Polis sahte içki içen Engin T.'nin bir gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayrıca Gaziosmanpaşa'daki çeşitli hastanelerde tedavi altındaki kişilerden Halim F.'nin de kısa süre sonra yaşamını yitirdiği, Hakan T. ile Semih K.'nin tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Yemliha K. ve Serdar Ş.'nin ise taburcu olduğu açıklandı. Emniyet ekipleri Merkez Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin sahte içki sattığını tespit ederek baskın düzenledi. Operasyonda, iş yeri sahibi Anıl A. ve Özgür T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçlamasıyla 2 şüpheli, mahkeme kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.Alkol zehirlenmesi belirtileri nedir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/dso-rusya-ve-turkiye-sayesinde-alkol-tuketimi-azaliyor-1086346061.html
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istanbul emniyet müdürlüğü, sahte içki, gaziosmanpaşa sahte içki, alkol zehirlenmesi belirtileri
istanbul emniyet müdürlüğü, sahte içki, gaziosmanpaşa sahte içki, alkol zehirlenmesi belirtileri
İstanbul’da sahte içki can aldı: Zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti
22:14 10.10.2024 (güncellendi: 22:20 10.10.2024)
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir iş yerinden farklı günlerde sahte içki satın alan 6 kişi zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti. İstanbul Emniyeti yürüttükleri çalışmada iş yeri sahibi ve bir şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte içki vakaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. 30 Eylül tarihinden 9 Ekim'e kadar farklı zamanlarda hastaneye başvuran 6 zehirlenme vakasından 2'si vefat etti.
Polis sahte içki içen Engin T.'nin bir gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayrıca Gaziosmanpaşa'daki çeşitli hastanelerde tedavi altındaki kişilerden Halim F.'nin de kısa süre sonra yaşamını yitirdiği, Hakan T. ile Semih K.'nin tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Yemliha K. ve Serdar Ş.'nin ise taburcu olduğu açıklandı. Emniyet ekipleri Merkez Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin sahte içki sattığını tespit ederek baskın düzenledi. Operasyonda, iş yeri sahibi Anıl A. ve Özgür T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçlamasıyla 2 şüpheli, mahkeme kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alkol zehirlenmesi belirtileri nedir?
Bilinç kaybı
: Kişi bilinçsiz hale gelebilir veya bilinci bulanık olabilir.
Nefes alma zorlukları
: Nefes düzensiz ve yavaş olabilir, dakikada 8 nefesin altına düşebilir veya uzun süre nefes alınmayabilir.
Aşırı uyku hali
: Kişi derin bir uykuya dalabilir ve uyandırılamayabilir.
Kusma
: Aşırı alkol tüketimi mideyi tahriş edebilir, bu da sürekli kusmaya yol açabilir.
Soğuk, solgun ve nemli cilt
: Vücut sıcaklığı düşebilir, bu da hipotermiye yol açabilir.
Mavi veya soluk dudaklar, cilt
: Oksijen yetersizliği nedeniyle cilt renginde değişiklikler olabilir.
Nöbetler
: Kan şekerinin ciddi şekilde düşmesi sonucu nöbet geçirme riski var.
Bilinç bulanıklığı
: Konuşma güçlüğü, yavaş tepkiler, kafa karışıklığı gibi belirtiler görülebilir.