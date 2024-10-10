https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/istanbulda-sahte-icki-can-aldi-zehirlenen-6-kisiden-2si-hayatini-kaybetti-1089076139.html

İstanbul’da sahte içki can aldı: Zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti

İstanbul’da sahte içki can aldı: Zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir iş yerinden farklı günlerde sahte içki satın alan 6 kişi zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye kaldırıldı. Sahte içkiden... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte içki vakaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. 30 Eylül tarihinden 9 Ekim'e kadar farklı zamanlarda hastaneye başvuran 6 zehirlenme vakasından 2'si vefat etti. Polis sahte içki içen Engin T.'nin bir gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayrıca Gaziosmanpaşa'daki çeşitli hastanelerde tedavi altındaki kişilerden Halim F.'nin de kısa süre sonra yaşamını yitirdiği, Hakan T. ile Semih K.'nin tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Yemliha K. ve Serdar Ş.'nin ise taburcu olduğu açıklandı. Emniyet ekipleri Merkez Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin sahte içki sattığını tespit ederek baskın düzenledi. Operasyonda, iş yeri sahibi Anıl A. ve Özgür T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçlamasıyla 2 şüpheli, mahkeme kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.Alkol zehirlenmesi belirtileri nedir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/dso-rusya-ve-turkiye-sayesinde-alkol-tuketimi-azaliyor-1086346061.html

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