DSÖ: Rusya ve Türkiye sayesinde alkol tüketimi azalıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Türkiye'nin en öne çıkan şirketleri yıllardır vergi ödemiyormuş'
09:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz: A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Ülke olarak ne kadar mutluyuz?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sürdürülebilirlik Konferansı: İş dünyasının yeşil dönüşüme bakışı
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Lavrov'dan yanıt: Dinlemiyorum
15:44
2 dk
SESLİ HABER
Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
15:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda bir skandal daha: Sporcular yanlış tanıtıldı
16:14
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
16:25
3 dk
SESLİ HABER
Amerika'nın Ukrayna hatası 8 milyar doları aştı
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’dan F-35 alımı: Karataş ‘İstemezse uçamazsınız’ demişti
17:15
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye, 'eyyam-ı bahur' sıcaklarının etkisine giriyor
17:30
2 dk
SESLİ HABER
Konut fiyatları Barselona'yı geçti: İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri
17:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Lüks araçlar mercek altında: '150 kişinin hiçbir geliri olmadığı halde sahip olması dikkat çekici'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Arslan: Ortada gerçekçi olmayan, açıkları olan bir yasa var
12:05
84 dk
HABER MASASI
Dünya mutluluk raporuna göre Türkiye 143 ülke arasında 98.sırada yer aldı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/dso-rusya-ve-turkiye-sayesinde-alkol-tuketimi-azaliyor-1086346061.html
DSÖ: Rusya ve Türkiye sayesinde alkol tüketimi azalıyor
DSÖ: Rusya ve Türkiye sayesinde alkol tüketimi azalıyor
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü, Rusya ve Türkiye’nin sürece ilişkin aldığı önlemler sayesinde Avrupa'da alkol tüketiminin düştüğünü bildirirken, öte yandan en çok alkol... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T17:21+0300
2024-07-30T17:53+0300
yaşam
dünya sağlık örgütü (dsö)
dünya sağlık örgütü (who)
alkol
alkol tüketimi
avrupa
türkiye
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086345882_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a139f841b180efa01109caaaf5ca5e3e.jpg
Örgütün yayımladığı yeni raporunda, Avrupa kıtasında bir bütün olarak kişi başına alkol tüketiminin azaltılması hedefine ulaşma yolunda ilerleme kaydedildiğine dikkat çekilirken, “Bunun başlıca nedeni, alkol üzerindeki tüketim vergilerini artırmak ve alkolün kolay ulaşılabilirliğini kısıtlamak adına sert önlemlerin alındığı Rusya ve Türkiye gibi en kalabalık birkaç ülkede tüketimin önemli ölçüde azalmasıdır” ifadelerine yer verildi.DSÖ raporunda, kıtada alkol tüketiminin 2010 yılından bu yana yüzde 10 oranında azalmış olsa da Avrupa'nın halen dünyanın en fazla alkol tüketen bölgesi olarak tanımlandığı vurgulanırken, 18 yaşın üzerindeki her Avrupalının yılda ortalama 9.2 litre saf alkol tüketmekte olduğunun altı çizildi.Uzmanlar ayrıca Avrupalı erkeklerin kadınlara kıyasla dört kat daha fazla alkol tükettiğine de vurgu yaptı.Rapora göre kıtadaki erkeklerin yıllık alkol tüketimi 14.9 litreye ulaşırken, kadınların ise yıllık alkol tüketim ortalaması 4 litre civarında yer alıyor.Yakın zamanda açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 2009 yılında kişi başına yıllık 14 litre alkol tüketiminin kaydedildiği ülkede bu rakamların yıllık 8 litreye gerilediğini bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, farklı platformlarda alkole karşı kişisel tutumunu defalarca dile getirmiş, alkolü hayatından neredeyse çıkardığını ve bunun yerine sporu tercih ettiğini söylemişti.Önemli etkinliklerinde yanına aldığı beyaz termos şişesiyle dikkat çeken Rus lider, 2020'deki bir basın toplantısında termos içinde Sibirya bitkileri ile çay içtiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/akaryakit-sigara-ve-alkole-otv-zammi-1085483152.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086345882_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_378c186ce491da8e018c7f3597e8b998.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who), alkol, alkol tüketimi, avrupa, türkiye, rusya
dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who), alkol, alkol tüketimi, avrupa, türkiye, rusya

DSÖ: Rusya ve Türkiye sayesinde alkol tüketimi azalıyor

17:21 30.07.2024 (güncellendi: 17:53 30.07.2024)
© AFP 2023 / DANIEL LEALalkol
alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AFP 2023 / DANIEL LEAL
Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü, Rusya ve Türkiye’nin sürece ilişkin aldığı önlemler sayesinde Avrupa'da alkol tüketiminin düştüğünü bildirirken, öte yandan en çok alkol tüketen kıtanın halen Avrupa olduğunun da altını çizdi.
Örgütün yayımladığı yeni raporunda, Avrupa kıtasında bir bütün olarak kişi başına alkol tüketiminin azaltılması hedefine ulaşma yolunda ilerleme kaydedildiğine dikkat çekilirken, “Bunun başlıca nedeni, alkol üzerindeki tüketim vergilerini artırmak ve alkolün kolay ulaşılabilirliğini kısıtlamak adına sert önlemlerin alındığı Rusya ve Türkiye gibi en kalabalık birkaç ülkede tüketimin önemli ölçüde azalmasıdır” ifadelerine yer verildi.
DSÖ raporunda, kıtada alkol tüketiminin 2010 yılından bu yana yüzde 10 oranında azalmış olsa da Avrupa'nın halen dünyanın en fazla alkol tüketen bölgesi olarak tanımlandığı vurgulanırken, 18 yaşın üzerindeki her Avrupalının yılda ortalama 9.2 litre saf alkol tüketmekte olduğunun altı çizildi.
Uzmanlar ayrıca Avrupalı erkeklerin kadınlara kıyasla dört kat daha fazla alkol tükettiğine de vurgu yaptı.
Rapora göre kıtadaki erkeklerin yıllık alkol tüketimi 14.9 litreye ulaşırken, kadınların ise yıllık alkol tüketim ortalaması 4 litre civarında yer alıyor.
Yakın zamanda açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 2009 yılında kişi başına yıllık 14 litre alkol tüketiminin kaydedildiği ülkede bu rakamların yıllık 8 litreye gerilediğini bildirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, farklı platformlarda alkole karşı kişisel tutumunu defalarca dile getirmiş, alkolü hayatından neredeyse çıkardığını ve bunun yerine sporu tercih ettiğini söylemişti.
Önemli etkinliklerinde yanına aldığı beyaz termos şişesiyle dikkat çeken Rus lider, 2020'deki bir basın toplantısında termos içinde Sibirya bitkileri ile çay içtiğini belirtmişti.
Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
EKONOMİ
Akaryakıt, sigara ve alkole ÖTV zammı
3 Temmuz, 14:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала