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İstanbul-Bulgaristan seferleri ne zaman başlacak, Bulgaristan vize istiyor mu?
İstanbul-Bulgaristan seferleri ne zaman başlacak, Bulgaristan vize istiyor mu?
Sputnik Türkiye
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Sarayburnu-Burgas arasında yapılacak olan feribot​ seferlerinin tarih ve saatlerini açıkladı. Peki Bulgaristan seferleri ne... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T00:03+0300
2024-10-10T00:03+0300
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından İstanbul​'dan Bulgaristan​'a yapılacak olan feribot​ seferlerinin ne zaman yapılacağı açıklandı.İDO'dan yapılan açıklamaya göre, Sarayburnu-Burgas arasında yapılacak olan Sarayburnu kalkışlı seferler 11-13 Ekim tarihlerinde, Burgas kalkışlı seferler ise 12-14 Ekim tarihlerinde yapılacak.İstanbul-Bulgaristan seferleri saat kaçta?İstanbul Sarayburnu kalkışlı Bulgaristan Burgas İDO seferi saatleri 11 Ekim Cuma günü saat 15.00 ve 13 Ekim Pazar günü saat 17.00 olarak açıklandı.Bulgaristan Burgas kalkışlı İstanbul Sarayburnu İDO seferi saatleri 12 Ekim Cumartesi günü saat 12.00 ve 14 Ekim Pazartesi günü saat 08.00 olarak belirlendi.Bulgaristan-İstanbul seferleri için vize isteniyor mu?Umuma mahsus pasaport sahibi kişilerin Bulgaristan’a seyahat edebilmeleri için Bulgaristan'ın yurtdışındaki temsilciliklerinden vize almaları gerekiyor. Hususi (yeşil) pasaport sahibi Türk vatandaşları ise son 6 ay içinde toplam 3 aya kadar vizesiz olarak Bulgaristan’a seyahat edebiliyorlar.Burgaristan için kapıda vize uygulaması var mı?Bulgaristan için kapıda vize uygulaması bulunmuyor. Kapıda vize uygulaması, Yunanistan'ın Sakız (Chios), İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastellorizo), İleriye (Leros), Limni (Limnos) ve Sömbeki (Symi) adalarına turistik seyahatler için 2024 yılı Nisan ayında başlamış bir uygulama olarak biliniyor.
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İstanbul-Bulgaristan seferleri ne zaman başlacak, Bulgaristan vize istiyor mu?

00:03 10.10.2024
© Fotoğraf : İDOİDO
İDO - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© Fotoğraf : İDO
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Sarayburnu-Burgas arasında yapılacak olan feribot​ seferlerinin tarih ve saatlerini açıkladı. Peki Bulgaristan seferleri ne zaman yapılacak, vize isteniyor mu, kapıda vize uygulaması var mı?
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından İstanbul​'dan Bulgaristan​'a yapılacak olan feribot​ seferlerinin ne zaman yapılacağı açıklandı.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, Sarayburnu-Burgas arasında yapılacak olan Sarayburnu kalkışlı seferler 11-13 Ekim tarihlerinde, Burgas kalkışlı seferler ise 12-14 Ekim tarihlerinde yapılacak.

İstanbul-Bulgaristan seferleri saat kaçta?

İstanbul Sarayburnu kalkışlı Bulgaristan Burgas İDO seferi saatleri 11 Ekim Cuma günü saat 15.00 ve 13 Ekim Pazar günü saat 17.00 olarak açıklandı.
Bulgaristan Burgas kalkışlı İstanbul Sarayburnu İDO seferi saatleri 12 Ekim Cumartesi günü saat 12.00 ve 14 Ekim Pazartesi günü saat 08.00 olarak belirlendi.

Bulgaristan-İstanbul seferleri için vize isteniyor mu?

Umuma mahsus pasaport sahibi kişilerin Bulgaristan’a seyahat edebilmeleri için Bulgaristan'ın yurtdışındaki temsilciliklerinden vize almaları gerekiyor.
Hususi (yeşil) pasaport sahibi Türk vatandaşları ise son 6 ay içinde toplam 3 aya kadar vizesiz olarak Bulgaristan’a seyahat edebiliyorlar.

Burgaristan için kapıda vize uygulaması var mı?

Bulgaristan için kapıda vize uygulaması bulunmuyor. Kapıda vize uygulaması, Yunanistan'ın Sakız (Chios), İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastellorizo), İleriye (Leros), Limni (Limnos) ve Sömbeki (Symi) adalarına turistik seyahatler için 2024 yılı Nisan ayında başlamış bir uygulama olarak biliniyor.
Kuşadası'ndan Yunan adalarına feribot seferleri yeniden başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
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2 Ekim, 22:49
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