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İspanya'nın en ünlü gazetesinden ortalığı karıştıran iddia: Arda Güler yarım sezon için Süper Lig'e geri mi dönüyor?
İspanya'nın en ünlü gazetesinden ortalığı karıştıran iddia: Arda Güler yarım sezon için Süper Lig'e geri mi dönüyor?
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Arda Güler’in, İspanya’da mutlu olmadığı ve yeniden Türkiye’ye dönme ihtimalinin konuşulduğu iddia... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
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İspanya’nın saygın spor gazetelerinden AS, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Mario Branco’nun, Arda Güler’i devre arasında yarım sezon kiralamak amacıyla Real Madrid ile pazarlık masasına oturmayı planladıklarını yazdı. Haberde, Arda'nın Madrid'de fazla forma şansı bulamaması nedeniyle eski kulübü Fenerbahçe’ye dönme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.Mourinho'nun Arda Güler İsteğiAynı habere göre, Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho da Arda Güler'i takımda görmek istiyor. Mourinho'nun bu transferin gerçekleşmesi için Real Madrid yönetimi ile doğrudan temas kuracağı ve Arda’yı Fenerbahçe’ye kazandırmak adına çaba sarf edeceği ifade ediliyor. Genç yıldızın, özellikle gelişimi açısından daha fazla forma şansı bulabileceği bir ortamda oynamasının önemli olduğu vurgulanıyor.Arda Güler’in Fenerbahçe’ye kiralık dönme ihtimali, futbol camiasında ve sosyal medyada geniş yankı buldu. İspanyol basınının bu iddiası sonrası gözler Real Madrid ve Fenerbahçe yönetimlerinin atacağı adımlara çevrilmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/panathinaikoslu-futbolcu-evinin-yuzme-havuzunda-olu-bulundu-1089039339.html
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ispanya, arda güler, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, transfer, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, jose mourinho, ali koç, real madrid, real madrid, real madrid, carlo ancelotti
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İspanya'nın en ünlü gazetesinden ortalığı karıştıran iddia: Arda Güler yarım sezon için Süper Lig'e geri mi dönüyor?

08:36 10.10.2024
© AAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© AA
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Real Madrid'de bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Arda Güler’in, İspanya’da mutlu olmadığı ve yeniden Türkiye’ye dönme ihtimalinin konuşulduğu iddia ediliyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe, genç yıldızını devre arasında kiralamak için harekete geçti.
İspanya’nın saygın spor gazetelerinden AS, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Mario Branco’nun, Arda Güler’i devre arasında yarım sezon kiralamak amacıyla Real Madrid ile pazarlık masasına oturmayı planladıklarını yazdı. Haberde, Arda'nın Madrid'de fazla forma şansı bulamaması nedeniyle eski kulübü Fenerbahçe’ye dönme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Mourinho'nun Arda Güler İsteği

Aynı habere göre, Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho da Arda Güler'i takımda görmek istiyor. Mourinho'nun bu transferin gerçekleşmesi için Real Madrid yönetimi ile doğrudan temas kuracağı ve Arda’yı Fenerbahçe’ye kazandırmak adına çaba sarf edeceği ifade ediliyor. Genç yıldızın, özellikle gelişimi açısından daha fazla forma şansı bulabileceği bir ortamda oynamasının önemli olduğu vurgulanıyor.
Arda Güler’in Fenerbahçe’ye kiralık dönme ihtimali, futbol camiasında ve sosyal medyada geniş yankı buldu. İspanyol basınının bu iddiası sonrası gözler Real Madrid ve Fenerbahçe yönetimlerinin atacağı adımlara çevrilmiş durumda.
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