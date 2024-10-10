https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/husiler-kizildeniz-ve-hint-okyanusunda-2-gemiyi-hedef-aldi-abd-gemisi-dogrudan-agir-sekilde-isabet-1089077381.html

Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 2 gemiyi hedef aldı: 'ABD gemisi doğrudan ağır şekilde isabet aldı'

Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 2 gemiyi hedef aldı: 'ABD gemisi doğrudan ağır şekilde isabet aldı'

Sputnik Türkiye

Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 2 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T23:25+0300

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyonunda yayınlanan konuşmasında konuya ilişkin açıklamada bulundu.Seri, Husilere ait deniz kuvvetlerinin, biri 'OLYMPIC SPIRIT' isimli Amerikan petrol gemisine olmak üzere iki askeri operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti.Sözcü Seri, Kızıldeniz'de 11 balistik füze ve 2 insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınan Amerikan gemisinin doğrudan ağır şekilde isabet aldığını belirtti.Hint Okyanusu'nda da 'ST.JOHN' adlı gemiye kanatlı füzeyle ikinci bir saldırı düzenlediklerini ve geminin doğrudan isabet aldığını söyleyen Seri, "Silahlı Kuvvetler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları duruncaya kadar İsrail'e ve destekçilerine karşı askeri operasyonlarını genişletmekten çekinmeyecektir" cümlesini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/israil-beyrutta-iki-binayi-vurdu-hasan-nasrallahin-kayinbiraderi-hedef-alindi-1089074074.html

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