https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/husiler-kizildeniz-ve-hint-okyanusunda-2-gemiyi-hedef-aldi-abd-gemisi-dogrudan-agir-sekilde-isabet-1089077381.html
Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 2 gemiyi hedef aldı: 'ABD gemisi doğrudan ağır şekilde isabet aldı'
Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 2 gemiyi hedef aldı: 'ABD gemisi doğrudan ağır şekilde isabet aldı'
Sputnik Türkiye
Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 2 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T23:25+0300
2024-10-10T23:25+0300
2024-10-10T23:25+0300
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hint okyanusu
abd
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gazze
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyonunda yayınlanan konuşmasında konuya ilişkin açıklamada bulundu.Seri, Husilere ait deniz kuvvetlerinin, biri 'OLYMPIC SPIRIT' isimli Amerikan petrol gemisine olmak üzere iki askeri operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti.Sözcü Seri, Kızıldeniz'de 11 balistik füze ve 2 insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınan Amerikan gemisinin doğrudan ağır şekilde isabet aldığını belirtti.Hint Okyanusu'nda da 'ST.JOHN' adlı gemiye kanatlı füzeyle ikinci bir saldırı düzenlediklerini ve geminin doğrudan isabet aldığını söyleyen Seri, "Silahlı Kuvvetler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları duruncaya kadar İsrail'e ve destekçilerine karşı askeri operasyonlarını genişletmekten çekinmeyecektir" cümlesini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/israil-beyrutta-iki-binayi-vurdu-hasan-nasrallahin-kayinbiraderi-hedef-alindi-1089074074.html
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yemen, husiler, kızıldeniz, hint okyanusu, abd, gemi, israil, gazze, gazze şeridi, yahya seri
yemen, husiler, kızıldeniz, hint okyanusu, abd, gemi, israil, gazze, gazze şeridi, yahya seri
Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 2 gemiyi hedef aldı: 'ABD gemisi doğrudan ağır şekilde isabet aldı'
Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 2 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyonunda yayınlanan konuşmasında konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Seri, Husilere ait deniz kuvvetlerinin, biri 'OLYMPIC SPIRIT' isimli Amerikan petrol gemisine olmak üzere iki askeri operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti.
Sözcü Seri, Kızıldeniz'de 11 balistik füze ve 2 insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınan Amerikan gemisinin doğrudan ağır şekilde isabet aldığını belirtti.
Hint Okyanusu'nda da 'ST.JOHN' adlı gemiye kanatlı füzeyle ikinci bir saldırı düzenlediklerini ve geminin doğrudan isabet aldığını söyleyen Seri, "Silahlı Kuvvetler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları duruncaya kadar İsrail'e ve destekçilerine karşı askeri operasyonlarını genişletmekten çekinmeyecektir" cümlesini kaydetti.