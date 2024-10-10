Hizbullah, İsrail topraklarına 40 roket ve 360 havan mermisiyle saldırdı
13:50 10.10.2024 (güncellendi: 13:51 10.10.2024)
© AA / Kızıl Davud Yıldızıİsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kadar yaralı olduğu bildirildi. Saldırının ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi.
© AA / Kızıl Davud Yıldızı
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İsrail'in Lübnan'daki hedeflere yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah hareketi de bu saldırılara karşılık vermeyi sürdürüyor.
İsrail ordusu (IDF), Lübnanlı Şii hareket Hizbullah'ın gece saatlerinde İsrail'e 360 top mermisi ve 40 roket fırlattığını belirtti.
IDF'den yapılan açıklamada Lübnan'daki Hizbullah noktalarından İsrail'in kuzeyine yaklaşık 40 roket fırlatıldığı belirtildi.
Roketlerin bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği belirtilirken, bazı roketlerin ise bölgede hasara yol açtığı aktarıldı.
Kiryat Shmona ve Yukarı Celile bölgeleri ile Margaliot köyünde yüksek sesli patlamaların duyulduğu bildirildi.
IDF, Hizbullah'ın attığı 360 havan mermisinden ise 220'sinin İsrail topraklarına ulaştığını bildirdi.
Hizbullah tarafı, bu saldırıların İsrail ordusunun Lübnan şehirlerine barbarca saldırmasına ve sivil nüfusu katletmesine cevaben düzenlendiğini vurguladı.
IDF'den yapılan açıklamada Lübnan'daki Hizbullah noktalarından İsrail'in kuzeyine yaklaşık 40 roket fırlatıldığı belirtildi.
Roketlerin bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği belirtilirken, bazı roketlerin ise bölgede hasara yol açtığı aktarıldı.
Kiryat Shmona ve Yukarı Celile bölgeleri ile Margaliot köyünde yüksek sesli patlamaların duyulduğu bildirildi.
IDF, Hizbullah'ın attığı 360 havan mermisinden ise 220'sinin İsrail topraklarına ulaştığını bildirdi.
Hizbullah tarafı, bu saldırıların İsrail ordusunun Lübnan şehirlerine barbarca saldırmasına ve sivil nüfusu katletmesine cevaben düzenlendiğini vurguladı.