https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/rusya-bati-brics-ulkeleri-arasinda-nifak-yaratamayacak-1089054600.html

Rusya: Batı, BRICS ülkeleri arasında nifak yaratamayacak

Rusya: Batı, BRICS ülkeleri arasında nifak yaratamayacak

Sputnik Türkiye

Batılı ülkelerin BRICS grubundaki uyumu bozma girişimlerine dikkat çeken Ryabkov, bu çabaların beyhuda kalacağının altını çizdi. 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T12:49+0300

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dezenformasyon

yalan haber

nükleer beşli

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batı'nın BRICS'i itibarsızlaştırmayı ve gruba üye ülkeler arasında nifak tohumları ekmeyi başaramayacağını vurguladı.Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde konuşan Ryabkov, "Batılı ülkelerin enformasyon alanında ve kapalı kapılar ardındaki diplomatik çalışmalar kapsamında BRICS'i itibarsızlaştırmaya yönelik girişimleri geçmişte vardı, şu anda var ve gelecekte de olacaktır. Grup dahilindeki ülkeler arasında nifak yaratma girişimleri devam ediyor" dedi.Batı'nın çabalarının tamamen aksi yönde sonuçlar verdiğinin altını çizen Ryabkov, giderek daha fazla ülkenin yeni sömürgeci paradigmaya alternatif ve bağımsız bir yol aradığını, bunun da onları objektif olarak BRICS'e yaklaştırdığını belirtti.Batılı ülkelerin defalarca ve hiçbir dayanağı olmadan diğer ülkelerin medya kuruluşlarını dezenformasyon ve propaganda yaymakla suçladığını ve bu bahanelerle onlara erişimi engellediğini anımsatan Ryabkov, BRICS'in bu eylemleri görmezden gelmeyeceğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, BRICS bünyesinde kademeli olarak medya alanında işbirliği mekanizmalarının oluşturulduğunu, yalan haber ve dezenformasyonla mücadele konusunun çeşitli platformlarda tartışıldığını anlattı.'Nükleer beşli toplantısı yakında New York'ta yapılacak'Bu arada Ryabkov, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin'den oluşan 'nükleer beşli' ülkelerinin yakında New York'ta bir toplantı yapacağını bildirdi.Ryabkov, toplantının iki hafta içinde gerçekleşmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, brics, batı, batılı ülkeler, dezenformasyon, yalan haber, nükleer beşli, abd, ingiltere, fransa, çin