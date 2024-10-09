https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/turkiye-israilin-saldirisi-altindaki-lubnandan-sivillerin-tahliyesine-basladi-1089032469.html

Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı

Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T21:18+0300

2024-10-09T21:18+0300

2024-10-09T21:18+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

dışişleri bakanlığı

milli savunma bakanlığı (msb)

lübnan

türk vatandaşı

tahliye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089032312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_927e22399f175d8bba78dc699145725e.jpg

Lübnan'a insani yardım taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'ın yükleri Beyrut Limanı'na indirildi.TCG Bayraktar'a, tahliye için hazırlanmasından sonra çoğu Türk vatandaşı olan siviller, bavul kontrolünün ardından alınmaya başlandı.Gemiye bindirilenler arasında yaşlı, engelli, bebek ve çocuklar da yer aldı.Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, gemiye alınanları karşıladı.Yardımların indirilme işlemi tamamlanan TCG Sancaktar'a da hazırlıkların ardından siviller bindirilecek.İki gemi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye hareket edecek.Tahliye gemilerine 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi de eşlik edecekLübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında gemiye alınanlar, 2'şer firkateyn ve karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönecek.Türkiye'nin yerli amfibi gemilerinde, sivillerin sağlık kontrolleri de burada görevli doktorlar tarafından yapılacak.Öte yandan, Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşları da bu gemilere alınarak tahliye edilecek.Lübnan'dan 2006 yılında da tahliye gerçekleştirilmiştiTürkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla 23 Temmuz 2006'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG İskenderun; TCG Gelibolu ve TCG Bartın gemilerinin refakatinde Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.TCG İskenderun, 12 saat süren işlemlerden sonra 1100'e yakın vatandaş ile Türkiye'ye dönmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/israil-savunma-bakani-gallanttan-irana-misilleme-aciklamasi-yanitimiz-olumcul-kesin-ve-sasirtici-1089031601.html

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, dışişleri bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), lübnan, türk vatandaşı, tahliye