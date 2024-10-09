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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/turkiye-israilin-saldirisi-altindaki-lubnandan-sivillerin-tahliyesine-basladi-1089032469.html
Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T21:18+0300
2024-10-09T21:18+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
dışişleri bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
lübnan
türk vatandaşı
tahliye
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Lübnan'a insani yardım taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'ın yükleri Beyrut Limanı'na indirildi.TCG Bayraktar'a, tahliye için hazırlanmasından sonra çoğu Türk vatandaşı olan siviller, bavul kontrolünün ardından alınmaya başlandı.Gemiye bindirilenler arasında yaşlı, engelli, bebek ve çocuklar da yer aldı.Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, gemiye alınanları karşıladı.Yardımların indirilme işlemi tamamlanan TCG Sancaktar'a da hazırlıkların ardından siviller bindirilecek.İki gemi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye hareket edecek.Tahliye gemilerine 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi de eşlik edecekLübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında gemiye alınanlar, 2'şer firkateyn ve karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönecek.Türkiye'nin yerli amfibi gemilerinde, sivillerin sağlık kontrolleri de burada görevli doktorlar tarafından yapılacak.Öte yandan, Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşları da bu gemilere alınarak tahliye edilecek.Lübnan'dan 2006 yılında da tahliye gerçekleştirilmiştiTürkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla 23 Temmuz 2006'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG İskenderun; TCG Gelibolu ve TCG Bartın gemilerinin refakatinde Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.TCG İskenderun, 12 saat süren işlemlerden sonra 1100'e yakın vatandaş ile Türkiye'ye dönmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/israil-savunma-bakani-gallanttan-irana-misilleme-aciklamasi-yanitimiz-olumcul-kesin-ve-sasirtici-1089031601.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), lübnan, türk vatandaşı, tahliye
türkiye, dışişleri bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), lübnan, türk vatandaşı, tahliye

Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı

21:18 09.10.2024
© AA / Eren BozkurtDışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı
Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AA / Eren Bozkurt
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Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı.
Lübnan'a insani yardım taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'ın yükleri Beyrut Limanı'na indirildi.
TCG Bayraktar'a, tahliye için hazırlanmasından sonra çoğu Türk vatandaşı olan siviller, bavul kontrolünün ardından alınmaya başlandı.
Gemiye bindirilenler arasında yaşlı, engelli, bebek ve çocuklar da yer aldı.
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, gemiye alınanları karşıladı.
Yardımların indirilme işlemi tamamlanan TCG Sancaktar'a da hazırlıkların ardından siviller bindirilecek.
İki gemi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye hareket edecek.

Tahliye gemilerine 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi de eşlik edecek

Lübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında gemiye alınanlar, 2'şer firkateyn ve karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönecek.
Türkiye'nin yerli amfibi gemilerinde, sivillerin sağlık kontrolleri de burada görevli doktorlar tarafından yapılacak.
Öte yandan, Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşları da bu gemilere alınarak tahliye edilecek.

Lübnan'dan 2006 yılında da tahliye gerçekleştirilmişti

Türkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.
Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla 23 Temmuz 2006'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG İskenderun; TCG Gelibolu ve TCG Bartın gemilerinin refakatinde Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.
TCG İskenderun, 12 saat süren işlemlerden sonra 1100'e yakın vatandaş ile Türkiye'ye dönmüştü.
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