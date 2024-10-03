Şili'de güneş tutulması sırasında 'Ateş Çemberi' görüntülendi

Halkalı tutulma olarak da bilinen bu göksel olay, Ay'ın Güneş'in önünden geçerek kürenin merkezini karartması ile meydana gelir.
Halkalı tutulma olarak da bilinen bu göksel olay, Ay'ın Güneş'in önünden geçerek kürenin merkezini karartması ile meydana gelir.
Güneş tutulmaları nadir olmamakla birlikte ABD uzay ajansı NASA, her yıl iki ila dört tutulmanın gerçekleştiğini tahmin ediyor.
Güneş tutulmaları nadir olmamakla birlikte ABD uzay ajansı NASA, her yıl iki ila dört tutulmanın gerçekleştiğini tahmin ediyor.
Ancak bu tutulmaların, dünyanın her açısından görülmediği söyleniyor.
Ancak bu tutulmaların, dünyanın her açısından görülmediği söyleniyor.
Ay'ın Güneş'i kapattığı ve geriye sadece bir ışık halkası bıraktığı tam tutulmayı yalnızca "tam tutulma yolu" içinde olanlar görebilir.
Ay'ın Güneş'i kapattığı ve geriye sadece bir ışık halkası bıraktığı tam tutulmayı yalnızca "tam tutulma yolu" içinde olanlar görebilir.
Uzmanlar, bu yılki tam tutulma yolunun yalnızca 265 ila 331 kilometre genişliğinde olduğunu söyledi.
Uzmanlar, bu yılki tam tutulma yolunun yalnızca 265 ila 331 kilometre genişliğinde olduğunu söyledi.
Tutulmanın gerçekleştiği yolun dışında olanlar ise, güneşin hilal şeklinde görüldüğü kısmi tutulmanın keyfini çıkardı.
Tutulmanın gerçekleştiği yolun dışında olanlar ise, güneşin hilal şeklinde görüldüğü kısmi tutulmanın keyfini çıkardı.
"Ateş çemberi" 2024'ün son güneş tutulması olsa da, ertesi yıl iki kısmi tutulma yaşanacak. İlki 29 Mart'ta, Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde görülebilecek.
"Ateş çemberi" 2024'ün son güneş tutulması olsa da, ertesi yıl iki kısmi tutulma yaşanacak. İlki 29 Mart'ta, Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde görülebilecek.
Bir sonraki "ateş çemberinin" 17 Şubat 2026'da görülmesi bekleniyor.
Bir sonraki "ateş çemberinin" 17 Şubat 2026'da görülmesi bekleniyor.