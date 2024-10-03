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Şili'de güneş tutulması sırasında 'Ateş Çemberi' görüntülendi
Şili'de güneş tutulması sırasında 'Ateş Çemberi' görüntülendi
Sputnik Türkiye
Şili ve Arjantin'den tam güneş tutulması, dünyanın diğer bölgelerinde is kısmi hilal tutulması görüldü. Dün gerçekleşen 2024'ün son güneş tutulmasında 'Ring of... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, şili, güneş tutulması, ay, güneş
фото, fotoğraf, şili, güneş tutulması, ay, güneş

Şili'de güneş tutulması sırasında 'Ateş Çemberi' görüntülendi

12:11 03.10.2024
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Şili ve Arjantin'den tam güneş tutulması, dünyanın diğer bölgelerinde is kısmi hilal tutulması görüldü. Dün gerçekleşen 2024'ün son güneş tutulmasında 'Ring of Fire (Ateş Çemberini)' yakalamak için gözlemciler gözlerini ufka çevirdi.
© AP Photo / Esteban Felix

Halkalı tutulma olarak da bilinen bu göksel olay, Ay'ın Güneş'in önünden geçerek kürenin merkezini karartması ile meydana gelir.

Halkalı tutulma olarak da bilinen bu göksel olay, Ay&#x27;ın Güneş&#x27;in önünden geçerek kürenin merkezini karartması ile meydana gelir. - Sputnik Türkiye
1/8
© AP Photo / Esteban Felix

Halkalı tutulma olarak da bilinen bu göksel olay, Ay'ın Güneş'in önünden geçerek kürenin merkezini karartması ile meydana gelir.

© AP Photo / Esteban Felix

Güneş tutulmaları nadir olmamakla birlikte ABD uzay ajansı NASA, her yıl iki ila dört tutulmanın gerçekleştiğini tahmin ediyor.

Güneş tutulmaları nadir olmamakla birlikte ABD uzay ajansı NASA, her yıl iki ila dört tutulmanın gerçekleştiğini tahmin ediyor. - Sputnik Türkiye
2/8
© AP Photo / Esteban Felix

Güneş tutulmaları nadir olmamakla birlikte ABD uzay ajansı NASA, her yıl iki ila dört tutulmanın gerçekleştiğini tahmin ediyor.

© Lucas Aguayo Araos

Ancak bu tutulmaların, dünyanın her açısından görülmediği söyleniyor.

Ancak bu tutulmaların, dünyanın her açısından görülmediği söyleniyor. - Sputnik Türkiye
3/8
© Lucas Aguayo Araos

Ancak bu tutulmaların, dünyanın her açısından görülmediği söyleniyor.

© Lucas Aguayo Araos

Ay'ın Güneş'i kapattığı ve geriye sadece bir ışık halkası bıraktığı tam tutulmayı yalnızca "tam tutulma yolu" içinde olanlar görebilir.

Ay&#x27;ın Güneş&#x27;i kapattığı ve geriye sadece bir ışık halkası bıraktığı tam tutulmayı yalnızca &quot;tam tutulma yolu&quot; içinde olanlar görebilir. - Sputnik Türkiye
4/8
© Lucas Aguayo Araos

Ay'ın Güneş'i kapattığı ve geriye sadece bir ışık halkası bıraktığı tam tutulmayı yalnızca "tam tutulma yolu" içinde olanlar görebilir.

© Lucas Aguayo Araos

Uzmanlar, bu yılki tam tutulma yolunun yalnızca 265 ila 331 kilometre genişliğinde olduğunu söyledi.

Uzmanlar, bu yılki tam tutulma yolunun yalnızca 265 ila 331 kilometre genişliğinde olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
5/8
© Lucas Aguayo Araos

Uzmanlar, bu yılki tam tutulma yolunun yalnızca 265 ila 331 kilometre genişliğinde olduğunu söyledi.

© Lucas Aguayo Araos

Tutulmanın gerçekleştiği yolun dışında olanlar ise, güneşin hilal şeklinde görüldüğü kısmi tutulmanın keyfini çıkardı.

Tutulmanın gerçekleştiği yolun dışında olanlar ise, güneşin hilal şeklinde görüldüğü kısmi tutulmanın keyfini çıkardı. - Sputnik Türkiye
6/8
© Lucas Aguayo Araos

Tutulmanın gerçekleştiği yolun dışında olanlar ise, güneşin hilal şeklinde görüldüğü kısmi tutulmanın keyfini çıkardı.

© AP Photo / Esteban Felix

"Ateş çemberi" 2024'ün son güneş tutulması olsa da, ertesi yıl iki kısmi tutulma yaşanacak. İlki 29 Mart'ta, Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde görülebilecek.

&quot;Ateş çemberi&quot; 2024&#x27;ün son güneş tutulması olsa da, ertesi yıl iki kısmi tutulma yaşanacak. İlki 29 Mart&#x27;ta, Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey ve Güney Amerika&#x27;nın bazı bölgelerinde görülebilecek. - Sputnik Türkiye
7/8
© AP Photo / Esteban Felix

"Ateş çemberi" 2024'ün son güneş tutulması olsa da, ertesi yıl iki kısmi tutulma yaşanacak. İlki 29 Mart'ta, Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde görülebilecek.

© Lucas Aguayo Araos

Bir sonraki "ateş çemberinin" 17 Şubat 2026'da görülmesi bekleniyor.

Bir sonraki &quot;ateş çemberinin&quot; 17 Şubat 2026&#x27;da görülmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
8/8
© Lucas Aguayo Araos

Bir sonraki "ateş çemberinin" 17 Şubat 2026'da görülmesi bekleniyor.

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