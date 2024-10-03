Şili'de güneş tutulması sırasında 'Ateş Çemberi' görüntülendi

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"Ateş çemberi" 2024'ün son güneş tutulması olsa da, ertesi yıl iki kısmi tutulma yaşanacak. İlki 29 Mart'ta, Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde görülebilecek.