https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/gazze-seridindeki-hastaneler-yakit-sikintisi-nedeniyle-kapanabilir-1089002738.html

‘Gazze Şeridi'ndeki hastaneler yakıt sıkıntısı nedeniyle kapanabilir’

‘Gazze Şeridi'ndeki hastaneler yakıt sıkıntısı nedeniyle kapanabilir’

Sputnik Türkiye

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın, bölgedeki hastanelerin faaliyetini sağlayan jeneratörler için yakıt stoklarının tükenmekte olduğu uyarısında bulunduğu belirtildi. 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T11:04+0300

2024-10-09T11:04+0300

2024-10-09T11:05+0300

israil- filistin çatışması

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birleşmiş milletler (bm)

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Beyrut merkezli Al Mayadeen televizyonu, Gazze kentinde ve Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki tüm hastanelerin yakıt sıkıntısı nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya geldiğini bildirdi.Haberde, Gazze Sağlık Bakanlığı’nın uluslararası insani yardım kuruluşlarını ve yabancı ortaklarını, jeneratörler için yakıt stoklarının tükenmekte olduğu konusunda bilgilendirdiği aktarıldı.Birleşmiş Milletler (BM) de İsrail'in yeniden saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'nin kuzeyinde 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığını duyurdu.‘İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki 3 hastaneyi boşaltma tehdidi’Gazze’deki hükümet, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 3 hastaneyi boşaltma tehdidinde bulunduğunu bildirdi.Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci caninin (İsrail'in) hastaneleri boşaltma tehdidini kesinlikle reddediyoruz, dünyayı ve uluslararası toplumu Şifa Tıp Kompleksi'nin yıkılması ve içindeki hasta, yaralı ve sağlık personelinin öldürülmesi senaryosunun tekrarlanmaması konusunda uyarıyoruz" denildi.Açıklamada, İsrail'in, soykırım suçunu tamamlamak ve Gazze Şeridi'ndeki tüm hayati sektörleri yok etmek için hastaneleri tehdit etme ve hizmet dışı bırakma suçunu tekrarlamaya cüret ettiği aktarıldı.Ofisin açıklamasında, İsrail'in, Kemal Advan Hastanesi, Endonezya Hastanesi ve El-Avde Hastanesi'ndeki hastaların ve sağlık personelinin tahliye edilmesini talep ettiği, aksi takdirde yıkım, öldürme ve gözaltına alma eylemlerinin yapıldığı Eş-Şifa Hastanesi ile aynı kaderle karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulunduğu ifade edildi.Uluslararası kuruluşlara hastaneleri koruma çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi'nde sağlık sistemine yönelik devam eden saldırılardan tamamen Amerikan yönetimi ve İsrail sorumlu tutuldu.İsrail güçleri dün sabahtan bu yana Gazze'de 57 Filistinliyi öldürdüİsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 57 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.Basal'ın açıklamasına göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği 6 hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze ilinde ise İsrail ordusunun düzenlediği 2 saldırıda 2 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta da İsrail'in çok sayıda hava saldırısında 29 Filistinli yaşamını yitirdi.İsrail'in bu saldırılarında çok sayıda kişi de yaralandı.Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ise İsrail'in saldırılarında öldürülen 11 kişinin cesedine ulaşıldı.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 730 askerinin öldüğünü duyurdu.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 965 Filistinli öldü, 97 bin 590 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/hamastan-esir-takasiyla-ilgili-aciklama-once-ateskes-sonra-muzakereler-1088993415.html

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filistin, israil, gazze şeridi, gazze, hastane, yakıt, sıkıntı, birleşmiş milletler (bm)