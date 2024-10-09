‘Gazze Şeridi'ndeki hastaneler yakıt sıkıntısı nedeniyle kapanabilir’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Expat Insider raporuna göre gurbetçiler için en iyi ve en kötü destinasyonlar
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğal gaz ve elektriğe enflasyon freni
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
GÜN ORTASI
Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili konuşacak
12:08
80 dk
HABER MASASI
Ülkemizde gençler arasında giderek artan şiddet olayları...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de 90 artıların haftası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Demir, İran'dan bildiriyor
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'İsrail doğrudan Türkiye ile savaşa giremez fakat elindeki terör gibi araçları kullanabilir'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Serenay Sarıkaya oportünizmi
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
TBMM’de gizli oturum: Kurtuluş Savaşı’ndan 1 Mart tezkeresine gizli oturumlar
19:21
3 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
19:31
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin İsrail'e verdiği silah desteği açıklandı: Kongre'den gizlenen 100 anlaşma
19:40
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlardan meme kanseri uyarısı: Genç yaş gruplarında artış görülüyor
19:49
5 dk
SESLİ HABER
Rakibine ‘Jackie Chan’ dedi, 10 maç ceza aldı
20:04
1 dk
ÖZEL HABER
Psikologlar 'incellik tehlikesine' karşı uyarıyor
20:12
3 dk
ÖZEL HABER
İsrail ve Ukrayna aynı silahları kullanıyor: ‘Dünyayı kana bulamak istiyorlar’
20:22
5 dk
ÖZEL HABER
Uzman psikolog anlattı: Disleksi nasıl anlaşılır
20:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beyin kendini uykuda temizliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/gazze-seridindeki-hastaneler-yakit-sikintisi-nedeniyle-kapanabilir-1089002738.html
‘Gazze Şeridi'ndeki hastaneler yakıt sıkıntısı nedeniyle kapanabilir’
‘Gazze Şeridi'ndeki hastaneler yakıt sıkıntısı nedeniyle kapanabilir’
Sputnik Türkiye
Gazze Sağlık Bakanlığı’nın, bölgedeki hastanelerin faaliyetini sağlayan jeneratörler için yakıt stoklarının tükenmekte olduğu uyarısında bulunduğu belirtildi. 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T11:04+0300
2024-10-09T11:05+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil
gazze şeridi
gazze
hastane
yakıt
sıkıntı
birleşmiş milletler (bm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/12/1079774533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29e8bf4fa75e4bfaeeef253c3a4772e5.jpg
Beyrut merkezli Al Mayadeen televizyonu, Gazze kentinde ve Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki tüm hastanelerin yakıt sıkıntısı nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya geldiğini bildirdi.Haberde, Gazze Sağlık Bakanlığı’nın uluslararası insani yardım kuruluşlarını ve yabancı ortaklarını, jeneratörler için yakıt stoklarının tükenmekte olduğu konusunda bilgilendirdiği aktarıldı.Birleşmiş Milletler (BM) de İsrail'in yeniden saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'nin kuzeyinde 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığını duyurdu.‘İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki 3 hastaneyi boşaltma tehdidi’Gazze’deki hükümet, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 3 hastaneyi boşaltma tehdidinde bulunduğunu bildirdi.Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci caninin (İsrail'in) hastaneleri boşaltma tehdidini kesinlikle reddediyoruz, dünyayı ve uluslararası toplumu Şifa Tıp Kompleksi'nin yıkılması ve içindeki hasta, yaralı ve sağlık personelinin öldürülmesi senaryosunun tekrarlanmaması konusunda uyarıyoruz" denildi.Açıklamada, İsrail'in, soykırım suçunu tamamlamak ve Gazze Şeridi'ndeki tüm hayati sektörleri yok etmek için hastaneleri tehdit etme ve hizmet dışı bırakma suçunu tekrarlamaya cüret ettiği aktarıldı.Ofisin açıklamasında, İsrail'in, Kemal Advan Hastanesi, Endonezya Hastanesi ve El-Avde Hastanesi'ndeki hastaların ve sağlık personelinin tahliye edilmesini talep ettiği, aksi takdirde yıkım, öldürme ve gözaltına alma eylemlerinin yapıldığı Eş-Şifa Hastanesi ile aynı kaderle karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulunduğu ifade edildi.Uluslararası kuruluşlara hastaneleri koruma çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi'nde sağlık sistemine yönelik devam eden saldırılardan tamamen Amerikan yönetimi ve İsrail sorumlu tutuldu.İsrail güçleri dün sabahtan bu yana Gazze'de 57 Filistinliyi öldürdüİsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 57 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.Basal'ın açıklamasına göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği 6 hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze ilinde ise İsrail ordusunun düzenlediği 2 saldırıda 2 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta da İsrail'in çok sayıda hava saldırısında 29 Filistinli yaşamını yitirdi.İsrail'in bu saldırılarında çok sayıda kişi de yaralandı.Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ise İsrail'in saldırılarında öldürülen 11 kişinin cesedine ulaşıldı.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 730 askerinin öldüğünü duyurdu.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 965 Filistinli öldü, 97 bin 590 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/hamastan-esir-takasiyla-ilgili-aciklama-once-ateskes-sonra-muzakereler-1088993415.html
filistin
israil
gazze şeridi
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/12/1079774533_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f311d423bdfe0280e79f9ee3cd9d5b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
filistin, israil, gazze şeridi, gazze, hastane, yakıt, sıkıntı, birleşmiş milletler (bm)
filistin, israil, gazze şeridi, gazze, hastane, yakıt, sıkıntı, birleşmiş milletler (bm)

‘Gazze Şeridi'ndeki hastaneler yakıt sıkıntısı nedeniyle kapanabilir’

11:04 09.10.2024 (güncellendi: 11:05 09.10.2024)
© AP Photo / Fatima ShbairGazze Şeridi Hastane doktor
Gazze Şeridi Hastane doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Abone ol
Gazze Sağlık Bakanlığı’nın, bölgedeki hastanelerin faaliyetini sağlayan jeneratörler için yakıt stoklarının tükenmekte olduğu uyarısında bulunduğu belirtildi.
Beyrut merkezli Al Mayadeen televizyonu, Gazze kentinde ve Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki tüm hastanelerin yakıt sıkıntısı nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya geldiğini bildirdi.
Haberde, Gazze Sağlık Bakanlığı’nın uluslararası insani yardım kuruluşlarını ve yabancı ortaklarını, jeneratörler için yakıt stoklarının tükenmekte olduğu konusunda bilgilendirdiği aktarıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) de İsrail'in yeniden saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'nin kuzeyinde 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığını duyurdu.

‘İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki 3 hastaneyi boşaltma tehdidi’

Gazze’deki hükümet, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 3 hastaneyi boşaltma tehdidinde bulunduğunu bildirdi.
Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci caninin (İsrail'in) hastaneleri boşaltma tehdidini kesinlikle reddediyoruz, dünyayı ve uluslararası toplumu Şifa Tıp Kompleksi'nin yıkılması ve içindeki hasta, yaralı ve sağlık personelinin öldürülmesi senaryosunun tekrarlanmaması konusunda uyarıyoruz" denildi.
Açıklamada, İsrail'in, soykırım suçunu tamamlamak ve Gazze Şeridi'ndeki tüm hayati sektörleri yok etmek için hastaneleri tehdit etme ve hizmet dışı bırakma suçunu tekrarlamaya cüret ettiği aktarıldı.
Ofisin açıklamasında, İsrail'in, Kemal Advan Hastanesi, Endonezya Hastanesi ve El-Avde Hastanesi'ndeki hastaların ve sağlık personelinin tahliye edilmesini talep ettiği, aksi takdirde yıkım, öldürme ve gözaltına alma eylemlerinin yapıldığı Eş-Şifa Hastanesi ile aynı kaderle karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulunduğu ifade edildi.
Uluslararası kuruluşlara hastaneleri koruma çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi'nde sağlık sistemine yönelik devam eden saldırılardan tamamen Amerikan yönetimi ve İsrail sorumlu tutuldu.

İsrail güçleri dün sabahtan bu yana Gazze'de 57 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 57 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Basal'ın açıklamasına göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği 6 hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze ilinde ise İsrail ordusunun düzenlediği 2 saldırıda 2 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta da İsrail'in çok sayıda hava saldırısında 29 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail'in bu saldırılarında çok sayıda kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ise İsrail'in saldırılarında öldürülen 11 kişinin cesedine ulaşıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 730 askerinin öldüğünü duyurdu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 965 Filistinli öldü, 97 bin 590 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail Gazze Şeridi saldırı bombardıman - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas’tan esir takasıyla ilgili açıklama: ‘Önce ateşkes sonra müzakereler’
07:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала