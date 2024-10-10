https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/galatasarayin-kalecisi-muslera-uruguayda-mahalle-satin-aldi-1089075321.html

Galatasaray'ın kalecisi Muslera, Uruguay'da mahalle satın aldı

Galatasaray'ın kalecisi Muslera, Uruguay'da mahalle satın aldı

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Uruguay 3. Lig'inde mücadele eden Sportivo Bella Italia'yı satın aldığı haberleriyle gündeme gelmişti. Sarı... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

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Galatasaray kalecisi Fernando Muslera Uruguay'da 266 bin dolara sokak satın aldı.Uruguay basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Maldonado bölgesinde yer alan sokak için 266 bin dolar ödedi. Maldonado Belediye Başkanı Alexandro Infante, Muslera'nın yatırım yapan bir bölge sakini olduğunu belirterek teşekkür etti. Ancak mahalle halkı Punta Ballena'da yapılacak bir projenin çevreye zarar vereceğini açıklayarak projeye karşı 12 binden fazla imza topladı. Galatasaray kalecisi Muslera'nın satın aldığı mahallenin çok sayıda yaşam alanı barındırmasının kendisine maddi değer sağlamayacağı belirtildi.Sportivo Bella Italia'yı satın aldıSon şampiyon Galatasaray'ın 38 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ülkesinin 3. lig takımlarından Sportivo Bella Italia'yı satın alarak başkan oldu. Sezon sonu tecrübeli kalecinin takımdan ayrılarak ülkesine dönmesi bekleniyor.

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