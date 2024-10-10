https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/galatasarayin-kalecisi-muslera-uruguayda-mahalle-satin-aldi-1089075321.html
Galatasaray'ın kalecisi Muslera, Uruguay'da mahalle satın aldı
Galatasaray'ın kalecisi Muslera, Uruguay'da mahalle satın aldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Uruguay 3. Lig'inde mücadele eden Sportivo Bella Italia'yı satın aldığı haberleriyle gündeme gelmişti. Sarı... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T21:40+0300
2024-10-10T21:40+0300
2024-10-10T21:42+0300
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Galatasaray kalecisi Fernando Muslera Uruguay'da 266 bin dolara sokak satın aldı.Uruguay basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Maldonado bölgesinde yer alan sokak için 266 bin dolar ödedi. Maldonado Belediye Başkanı Alexandro Infante, Muslera'nın yatırım yapan bir bölge sakini olduğunu belirterek teşekkür etti. Ancak mahalle halkı Punta Ballena'da yapılacak bir projenin çevreye zarar vereceğini açıklayarak projeye karşı 12 binden fazla imza topladı. Galatasaray kalecisi Muslera'nın satın aldığı mahallenin çok sayıda yaşam alanı barındırmasının kendisine maddi değer sağlamayacağı belirtildi.Sportivo Bella Italia'yı satın aldıSon şampiyon Galatasaray'ın 38 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ülkesinin 3. lig takımlarından Sportivo Bella Italia'yı satın alarak başkan oldu. Sezon sonu tecrübeli kalecinin takımdan ayrılarak ülkesine dönmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/milli-takimda-semih-kilicsoy-skandali-kendi-takiminda-kadroya-giremiyor-1089070929.html
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sportivo bella italia, muslera mahalle, muslera uruguay, muslera takımı
sportivo bella italia, muslera mahalle, muslera uruguay, muslera takımı
Galatasaray'ın kalecisi Muslera, Uruguay'da mahalle satın aldı
21:40 10.10.2024 (güncellendi: 21:42 10.10.2024)
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Uruguay 3. Lig'inde mücadele eden Sportivo Bella Italia'yı satın aldığı haberleriyle gündeme gelmişti. Sarı kırmızılı takımın kaptanının Uruguay'da sokak satın aldığı da ortaya çıktı.
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera Uruguay'da 266 bin dolara sokak satın aldı.
Uruguay basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Maldonado bölgesinde yer alan sokak için 266 bin dolar ödedi. Maldonado Belediye Başkanı Alexandro Infante, Muslera'nın yatırım yapan bir bölge sakini olduğunu belirterek teşekkür etti. Ancak mahalle halkı Punta Ballena'da yapılacak bir projenin çevreye zarar vereceğini açıklayarak projeye karşı 12 binden fazla imza topladı. Galatasaray kalecisi Muslera'nın satın aldığı mahallenin çok sayıda yaşam alanı barındırmasının kendisine maddi değer sağlamayacağı belirtildi.
Sportivo Bella Italia'yı satın aldı
Son şampiyon Galatasaray'ın 38 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ülkesinin 3. lig takımlarından Sportivo Bella Italia'yı satın alarak başkan oldu. Sezon sonu tecrübeli kalecinin takımdan ayrılarak ülkesine dönmesi bekleniyor.