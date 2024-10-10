https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/fransa-israilden-aciklama-talep-etti-1089076693.html

Fransa, İsrail'den açıklama talep etti

Fransa, İsrail'den açıklama talep etti

Sputnik Türkiye

İsrail'in açtığı ateş sonucu UNIFIL'in ana üssünde bulunan bir nöbetçi kulesinin isabet alması sebebiyle, Fransa, İsrail'den açıklama talep etti. 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T22:49+0300

2024-10-10T22:49+0300

2024-10-10T22:49+0300

dünya

israil

lübnan

unifil

birleşmiş milletler geçici görev gücü (unifil)

fransa

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İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) ateş açmasının ardından Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa’nın UNIFIL saldırısıyla ilgili İsrail’den açıklama talep ettiği aktarılarak, çatışmaya taraf olan tüm aktörlere barış gücü askerlerinin güvenliğini sağlama ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulama çağrısında bulunuldu.Fransa Dışişleri Bakanı Christophe Lemoine, yaptığı açıklamada, "Barış gücü askerlerinin korunması, çatışmanın tüm tarafları için bağlayıcı bir zorunluluktur" ifadelerini kullanarak, Paris’in UNIFIL’in güvenliğine yönelik her türlü saldırıyı kınadığını vurguladı.UNIFIL saldırısıİsrail'in açtığı ateş sonucu UNIFIL'in Naqoura'daki ana üssünde bulunan bir nöbetçi kulesi isabet almış, 2 asker hafif şekilde yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/lubnandan-gelen-tahliye-gemisi--mersin-limanina-ulasti-1089074875.html

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lübnan

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israil, lübnan, unifil, birleşmiş milletler geçici görev gücü (unifil) , fransa