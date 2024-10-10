Ece Seçkin Discord'u anlattı: '112’yi arayıp enkaz altındayım diyelim' deyip bunu yapıyorlar

Bu çocuklar akşam bilgisayarın başına geçiyor, içlerinden biri açıyor kamerasını yüzü maskeli ve onu izleyen yüzlerce çocuk var. Deprem zamanı şöyle bir şey diyorlar, ‘112’yi arayalım enkaz altındayım’ diyelim ve öyle de yapıyorlar. Bunu o akşamın etkinliği olarak belirliyorlar. Ertesi gün bir başkası kediye işkence yapıyor. Bunları yaparken 102 kişi bu kişiyle konuşabiliyor.