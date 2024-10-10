https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/ece-seckin-discordu-anlatti-112yi-arayip-enkaz-altindayim-diyelim-deyip-bunu-yapiyorlar-1089042105.html
Ece Seçkin Discord'u anlattı: '112’yi arayıp enkaz altındayım diyelim' deyip bunu yapıyorlar
Ece Seçkin Discord'u anlattı: '112’yi arayıp enkaz altındayım diyelim' deyip bunu yapıyorlar
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Ece Seçkin, daha yoğun oyun oynadığı dönemde Discord uygulamasını kullandığını belirtti ve platforma dair çekincelerini paylaştı. Seçkin, " 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T09:34+0300
2024-10-10T09:34+0300
2024-10-10T09:41+0300
türkiye
ece seçkin
discord
oyun
çocuk
genç
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Eskiden oyun oynadığı dönemde Discord platformunu kullandığını ancak amacının farklı noktalara ulaştığını sonradan anladığını anlatan şarkıcı Ece Seçkin, tehlikelerini Milliyet’e anlattı:‘Birlikte film izliyorsun’'Benim telefon numaram da birkaç kez yayıldı''Her akşam etkinlik belirliyorlar'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/bakan-uraloglundan-discord-aciklamasi-1089008063.html
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Ece Seçkin Discord'u anlattı: '112’yi arayıp enkaz altındayım diyelim' deyip bunu yapıyorlar
09:34 10.10.2024 (güncellendi: 09:41 10.10.2024)
Şarkıcı Ece Seçkin, daha yoğun oyun oynadığı dönemde Discord uygulamasını kullandığını belirtti ve platforma dair çekincelerini paylaştı. Seçkin, "
Eskiden oyun oynadığı dönemde Discord platformunu kullandığını ancak amacının farklı noktalara ulaştığını sonradan anladığını anlatan şarkıcı Ece Seçkin, tehlikelerini Milliyet’e anlattı
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‘Birlikte film izliyorsun’
“Discord’ta sesli ve görüntülü iletişim kuruluyor. Genelde benim gibi oyun oynayanlar oluyor. Kişiler biriyle kendi ekranını paylaşabiliyor. Arkadaş grubum, ekranımdaki görüntünün aynısını görebiliyor. Pandemi döneminde bu platforma ilgi arttı, o dönem ‘Hadi Discord’tan bir film açalım’ deyip herkes aynı anda, aynı filmi izleyebildi. Büyük kurumsal şirketlerin de toplantı için kullandığı bir platform."
'Benim telefon numaram da birkaç kez yayıldı'
Bu platforma birtakım gruplar oluşmuş. Yaş ortalamaları 12-18 yaş arasında değişiyor ve binlerce kişiden oluşuyor. Örneğin bu gruplardan birine girmek için şartlar, dini değerlere küfretmek. Bu çocuklar günün 24 saatini neredeyse bilgisayar başında geçiriyorlar. İnsanların kişisel bilgilerine çok rahat ulaşıyorlar, hatta benim telefon numaram da birkaç kez bu kişiler tarafından yayıldı.
'Her akşam etkinlik belirliyorlar'
Bu çocuklar akşam bilgisayarın başına geçiyor, içlerinden biri açıyor kamerasını yüzü maskeli ve onu izleyen yüzlerce çocuk var. Deprem zamanı şöyle bir şey diyorlar, ‘112’yi arayalım enkaz altındayım’ diyelim ve öyle de yapıyorlar. Bunu o akşamın etkinliği olarak belirliyorlar. Ertesi gün bir başkası kediye işkence yapıyor. Bunları yaparken 102 kişi bu kişiyle konuşabiliyor.