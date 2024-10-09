https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/bakan-uraloglundan-discord-aciklamasi-1089008063.html

Discord'a erişim engelinin ardından Bakan Uraloğlu'ndan ilk açıklama: 'Memnuniyet var'

Discord'a erişim engelinin ardından Bakan Uraloğlu'ndan ilk açıklama: 'Memnuniyet var'

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen Discord'la ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Discord'un tamamen kapalı bir sistem... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T12:16+0300

2024-10-09T12:16+0300

2024-10-09T12:32+0300

türkiye

discord

abdulkadir uraloğlu

erişim engeli

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Sosyal medya platformlarıDiscord üzerinden yapılan paylaşımlara tepkiler sürüyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen isimli sosyal medya platformu Discord'la ilgili ilk açıklamasını yaptı. Bakan Uraloğlu Discord erişimine ilişkin değerlendirmesinde, "Ankara 1. Sulh ceza mahkemesinin aldığı kararla bu gece 02.10’da erişimine engel getirdik. Şunu özellikle söylemek isterim burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz sorgulama yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonucu biz olaya müdahil olabiliyoruz" dedi.Birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmamış olsa belki biz bugün discord’a erişim engeli getirdiğimiz için yasakçı zihniyetçilikle itham edilecektik ifadelerini kullanan Uraloğlu açıklamasının devamında, "Bugün bu olaylar oldu herkes kapatılmasını istiyor. Burada bütün toplum kesimleri ile birlikte hareket etmemiz lazım. Bizim giremediğimiz mecrada ne olduğunu bilemiyebiliyoruz. Discord IP adreslerini güvenlik güçlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik" ifadelerini kullandı."Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var"Discord'un kapatılmasının ardından toplumdaki algıya dikkat çeken Uraloğlu, Burada İçişleri, Adalet ve Aile bakanlıklarımızın güzel bir iş birliği var. Bazı şeyleri ancak öğrendiğinizde müdahale edebiliyorsunuz. Yoksa her şeye girip de her şeyi denetlemeye sahip değiliz. Burada Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var. Bir hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı. Burada bizlerle olan bilgi paylaşımı oldukça kıymetli. Bize gelen şikayetler üzerine biz gerekeni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/discorda-erisim-engeli-discord-neden-kapandi-discorda-neden-eriselemiyor-discord-acilacak-mi-pes-1089003208.html

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discord, abdulkadir uraloğlu, erişim engeli