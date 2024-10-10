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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/disisleri-bakanligi-o-iddialara-yanit-verdi--1089050083.html
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan tahliye sırasında gemiye yabancıların öncelikli alındığı iddialarına yanıt verdi
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan tahliye sırasında gemiye yabancıların öncelikli alındığı iddialarına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Lübnan'daki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getiren gemiler Beyrut'tan ayrıldı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri gemiye yabancı ülke vatandaşlarının binmesine... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T11:37+0300
2024-10-10T11:56+0300
dünya
lübnan
tahliye
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
gemi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan halkına insani yardım götüren ve Lübnan'daki Türk vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliye eden gemilerin, başkent Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktığını açıkladı.Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında, Türkiye'nin bölge haklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edeceğini belirtti.Fidan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı." ifadesini kullandı.Bakanlık o iddiaları yalanladıDışişleri Bakanlığı yetkilileri ise bugün sosyal medyada 'yabancıların gemiye alınmasına öncelik sağlanıyor' şeklindeki iddialara yanıt verdi. Bakanlık yetkilileri, ön başvuru yapanların sayısının 2 bin 500 olduğunu belirterek, "Daha sonra tek tek bu kişilere telefonla geri dönüldü. 1900 kişi toplanma noktalarına geleceğini bildirdi. Hazırlıklar da buna göre yapıldı. Tahminlerimize göre 1000 civarında kişi toplama noktalarına geldi. Son anda gemiye binmekten vazgeçenler oldu. 878 vatandaşımız, 24 KKTC vatandaşı ve bu iki grubun birinci derece yakınlarından oluşan 64 kişi, toplamda 966 kişi gemilerimizle Lübnan’dan tahliye ediliyorlar." açıklaması yaptılar. 'Gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberler kesinlikle doğru değil' denilirken, " Şimdiye kadar paylaştığımız bilgilerden de görüleceği üzere bu kimseler zaten bir Türk vatandaşının yakını olarak gemilere kabul edildiler. Bu tip haberler yabancı düşmanlığını körüklediği gibi zor şartlarda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında sahada görev yapan kişilerin işlerini güçleştiriyor." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/turkiye-israilin-saldirisi-altindaki-lubnandan-sivillerin-tahliyesine-basladi-1089032469.html
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lübnan, tahliye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, gemi
lübnan, tahliye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, gemi

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan tahliye sırasında gemiye yabancıların öncelikli alındığı iddialarına yanıt verdi

11:37 10.10.2024 (güncellendi: 11:56 10.10.2024)
© Murat ŞengülBeyrut
Beyrut - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© Murat Şengül
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Lübnan'daki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getiren gemiler Beyrut'tan ayrıldı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri gemiye yabancı ülke vatandaşlarının binmesine öncelik sağlandığı iddialarını yalanladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan halkına insani yardım götüren ve Lübnan'daki Türk vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliye eden gemilerin, başkent Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktığını açıkladı.
Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında, Türkiye'nin bölge haklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edeceğini belirtti.
Fidan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı." ifadesini kullandı.

Bakanlık o iddiaları yalanladı

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise bugün sosyal medyada 'yabancıların gemiye alınmasına öncelik sağlanıyor' şeklindeki iddialara yanıt verdi.
Bakanlık yetkilileri, ön başvuru yapanların sayısının 2 bin 500 olduğunu belirterek, "Daha sonra tek tek bu kişilere telefonla geri dönüldü. 1900 kişi toplanma noktalarına geleceğini bildirdi. Hazırlıklar da buna göre yapıldı. Tahminlerimize göre 1000 civarında kişi toplama noktalarına geldi. Son anda gemiye binmekten vazgeçenler oldu. 878 vatandaşımız, 24 KKTC vatandaşı ve bu iki grubun birinci derece yakınlarından oluşan 64 kişi, toplamda 966 kişi gemilerimizle Lübnan’dan tahliye ediliyorlar." açıklaması yaptılar.
'Gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberler kesinlikle doğru değil' denilirken, " Şimdiye kadar paylaştığımız bilgilerden de görüleceği üzere bu kimseler zaten bir Türk vatandaşının yakını olarak gemilere kabul edildiler. Bu tip haberler yabancı düşmanlığını körüklediği gibi zor şartlarda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında sahada görev yapan kişilerin işlerini güçleştiriyor." denildi.
Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
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