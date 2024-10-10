https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/disisleri-bakanligi-o-iddialara-yanit-verdi--1089050083.html

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan tahliye sırasında gemiye yabancıların öncelikli alındığı iddialarına yanıt verdi

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan tahliye sırasında gemiye yabancıların öncelikli alındığı iddialarına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Lübnan'daki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getiren gemiler Beyrut'tan ayrıldı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri gemiye yabancı ülke vatandaşlarının binmesine... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T11:37+0300

2024-10-10T11:37+0300

2024-10-10T11:56+0300

dünya

lübnan

tahliye

dışişleri bakanlığı

hakan fidan

gemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8557f71968dcdde343ae5e43ee2a08ee.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan halkına insani yardım götüren ve Lübnan'daki Türk vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliye eden gemilerin, başkent Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktığını açıkladı.Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında, Türkiye'nin bölge haklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edeceğini belirtti.Fidan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı." ifadesini kullandı.Bakanlık o iddiaları yalanladıDışişleri Bakanlığı yetkilileri ise bugün sosyal medyada 'yabancıların gemiye alınmasına öncelik sağlanıyor' şeklindeki iddialara yanıt verdi. Bakanlık yetkilileri, ön başvuru yapanların sayısının 2 bin 500 olduğunu belirterek, "Daha sonra tek tek bu kişilere telefonla geri dönüldü. 1900 kişi toplanma noktalarına geleceğini bildirdi. Hazırlıklar da buna göre yapıldı. Tahminlerimize göre 1000 civarında kişi toplama noktalarına geldi. Son anda gemiye binmekten vazgeçenler oldu. 878 vatandaşımız, 24 KKTC vatandaşı ve bu iki grubun birinci derece yakınlarından oluşan 64 kişi, toplamda 966 kişi gemilerimizle Lübnan’dan tahliye ediliyorlar." açıklaması yaptılar. 'Gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberler kesinlikle doğru değil' denilirken, " Şimdiye kadar paylaştığımız bilgilerden de görüleceği üzere bu kimseler zaten bir Türk vatandaşının yakını olarak gemilere kabul edildiler. Bu tip haberler yabancı düşmanlığını körüklediği gibi zor şartlarda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında sahada görev yapan kişilerin işlerini güçleştiriyor." denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/turkiye-israilin-saldirisi-altindaki-lubnandan-sivillerin-tahliyesine-basladi-1089032469.html

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lübnan, tahliye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, gemi