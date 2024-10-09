https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/-discorda-erisim-engeli-getirildi-1088991702.html

Discord'a erişim engeli getirildi

Discord'a erişim engeli getirildi

Sputnik Türkiye

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sosyal ağ platformu Discord'a erişim engeli getirildi. 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T02:02+0300

2024-10-09T02:02+0300

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türkiye

discord

erişim

erişim engeli

son dakika

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın internet sayfasında yer alan açıklamaya göre tartışılan sosyal ağ platformu Discord'a Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.Discord kullanıcıları 9 Ekim Salı saat 01.00 itibariyle platforma erişim sorunu yaşadıklarını belirtti. Platformu kullanmak isteyenler şu ekranla karşılaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/bakan-tunc-bazi-sosyal-ag-saglayicilari-ve-internet-sayfalari-ile-ilgili-adli-sorusturmalar-1088989277.html

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