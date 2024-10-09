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Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/-discorda-erisim-engeli-getirildi-1088991702.html
Discord'a erişim engeli getirildi
Discord'a erişim engeli getirildi
Sputnik Türkiye
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sosyal ağ platformu Discord'a erişim engeli getirildi. 09.10.2024, Sputnik Türkiye
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın internet sayfasında yer alan açıklamaya göre tartışılan sosyal ağ platformu Discord'a Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.Discord kullanıcıları 9 Ekim Salı saat 01.00 itibariyle platforma erişim sorunu yaşadıklarını belirtti. Platformu kullanmak isteyenler şu ekranla karşılaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/bakan-tunc-bazi-sosyal-ag-saglayicilari-ve-internet-sayfalari-ile-ilgili-adli-sorusturmalar-1088989277.html
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Discord'a erişim engeli getirildi

02:02 09.10.2024 (güncellendi: 02:14 09.10.2024)
© AAbilgisayar kullanımı
bilgisayar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sosyal ağ platformu Discord'a erişim engeli getirildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın internet sayfasında yer alan açıklamaya göre tartışılan sosyal ağ platformu Discord'a Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.
© Fotoğraf : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu internet sitesşDiscord'a erişim engeli kararı BTK tarafından duyuruldu
Discord'a erişim engeli kararı BTK tarafından duyuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
Discord'a erişim engeli kararı BTK tarafından duyuruldu
© Fotoğraf : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu internet sitesş
Discord kullanıcıları 9 Ekim Salı saat 01.00 itibariyle platforma erişim sorunu yaşadıklarını belirtti. Platformu kullanmak isteyenler şu ekranla karşılaştı:
© Fotoğraf : Discord internet sitesiDiscord'a erişim sorunu
Discord'a erişim sorunu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
Discord'a erişim sorunu
© Fotoğraf : Discord internet sitesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Tunç: Adli soruşturmalar başlatılmıştır, hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur
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