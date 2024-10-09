https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/-discorda-erisim-engeli-getirildi-1088991702.html
Discord'a erişim engeli getirildi
Discord'a erişim engeli getirildi
Sputnik Türkiye
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sosyal ağ platformu Discord'a erişim engeli getirildi. 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T02:02+0300
2024-10-09T02:02+0300
2024-10-09T02:14+0300
türkiye
discord
erişim
erişim engeli
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_564a81e09f1631e1aed2e3014e2bb893.jpg
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın internet sayfasında yer alan açıklamaya göre tartışılan sosyal ağ platformu Discord'a Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.Discord kullanıcıları 9 Ekim Salı saat 01.00 itibariyle platforma erişim sorunu yaşadıklarını belirtti. Platformu kullanmak isteyenler şu ekranla karşılaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/bakan-tunc-bazi-sosyal-ag-saglayicilari-ve-internet-sayfalari-ile-ilgili-adli-sorusturmalar-1088989277.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_68:0:716:486_1920x0_80_0_0_bcebf0c68c654d6a96dacd407ac62610.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
discord erişim engeli, discord kapandı mı, discord kapandı mı, discord erişim engeli mi geldi, discord yasaklandı mı, discord yasaklandı mı, btk discord, discord son dakika, discord yasaklandı
discord erişim engeli, discord kapandı mı, discord kapandı mı, discord erişim engeli mi geldi, discord yasaklandı mı, discord yasaklandı mı, btk discord, discord son dakika, discord yasaklandı
Discord'a erişim engeli getirildi
02:02 09.10.2024 (güncellendi: 02:14 09.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sosyal ağ platformu Discord'a erişim engeli getirildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın internet sayfasında yer alan açıklamaya göre tartışılan sosyal ağ platformu Discord'a Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.
Discord kullanıcıları 9 Ekim Salı saat 01.00 itibariyle platforma erişim sorunu yaşadıklarını belirtti. Platformu kullanmak isteyenler şu ekranla karşılaştı: