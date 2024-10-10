https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/cumhurbaskani-erdogan-iki-gunluk-resmi-ziyaretlerleri-icin-sirbistanda-1089075155.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerleri için Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerleri için Sırbistan'da

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi bir ziyaret için Sırbistan’ın başkenti Belgrad'ta, Belgrad Nikola Tesla Havalimanına iniş yaptı. 10.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

recep tayyip erdoğan

sırbistan

aleksandr vucic

belgrad

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’taki temaslarının ardından iki günlük resmi bir ziyaret için Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Belgrad Nikola Tesla Havalimanına iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı.Sırbistan ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna yarın Sırbistan Sarayı önünde resmi karşılama töreni düzenlenecek ve ardından liderler baş başa görüşecek. Erdoğan, yarın Sırp mevkidaşı Vucic ile birlikte Türkiye-Sırbistan 4. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısına başkanlık edecek. Toplantıyı anlaşmaların törenle imzalanması ve Vucic ile Erdoğan’ın ortak basın toplantısı takip edecek.Erdoğan, temasları dahilinde ayrıca Sırp lider Vucic ile birlikte Türkiye ve Sırbistan’dan ulaşım, altyapı, enerji, turizm, finans ve tekstil sektörlerinden şirketlerin temsilcilerini bir araya getirecek Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nun açılışını gerçekleştirecek.

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sırbistan

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recep tayyip erdoğan, sırbistan, aleksandr vucic, belgrad