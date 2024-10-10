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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur
Sputnik Türkiye
Arnavutluk'ta Namazgah Camii'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistin ve Lübnan saldırılarına karşı... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'ta Namazgah Camii'nin açılışına katıldı.Arnavutluk'ta cami açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bugün çok büyük bir bahtiyarlık yaşıyorum. 2015 yılında temelini attığımız Balkanların en büyük camisinin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın katkıları ile inşa edilen caminin yapımına başta Sayın Rama başta olmak üzere emeği geçem tüm Arnavut kardeşlerimize teşekkür ediyorum'' dedi.'Tiran Namazgah Camisi'nde 8 bin kişi ibadet edecek'8 bin kişinin ibadet edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Balkan coğrafyasının en büyük camisinin kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalardaki yerini alacağına inanıyorum. Tiran Namazgah Camisi'ni bugünün inşaat teknolojisi ile, Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık. Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen cami üzerinde aynı anda 8 bin kişi ibadet edebilecek. Sergi salonu, kütüphane, çalışma odaları ve kültür merkezi ile camimizi bir külliye anlayışı ile inşa ettik'' ifadesinde bulundu.'Türk ve Arnavut halklarının gösterdiği dayanışma'Arnavutluk ile deprem dönemindeki dayanışmadan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: 'İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır'İsrail saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Netanyahu yönetimi son olarak Lübnan'a da saldırmak suretiyle bölgede barış sağlanması gibi bir niyeti olmadığını tekrar göstermiştir. Bir kez daha Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya, İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum'' dedi.
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recep tayyip erdoğan, cami, tiran, arnavutluk, ak parti
recep tayyip erdoğan, cami, tiran, arnavutluk, ak parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur

18:14 10.10.2024 (güncellendi: 18:46 10.10.2024)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© AA
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Arnavutluk'ta Namazgah Camii'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistin ve Lübnan saldırılarına karşı ortak tavır sergilemeye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan soykırımı kınadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'ta Namazgah Camii'nin açılışına katıldı.
Arnavutluk'ta cami açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bugün çok büyük bir bahtiyarlık yaşıyorum. 2015 yılında temelini attığımız Balkanların en büyük camisinin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın katkıları ile inşa edilen caminin yapımına başta Sayın Rama başta olmak üzere emeği geçem tüm Arnavut kardeşlerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

'Tiran Namazgah Camisi'nde 8 bin kişi ibadet edecek'

8 bin kişinin ibadet edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Balkan coğrafyasının en büyük camisinin kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalardaki yerini alacağına inanıyorum. Tiran Namazgah Camisi'ni bugünün inşaat teknolojisi ile, Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık. Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen cami üzerinde aynı anda 8 bin kişi ibadet edebilecek. Sergi salonu, kütüphane, çalışma odaları ve kültür merkezi ile camimizi bir külliye anlayışı ile inşa ettik'' ifadesinde bulundu.

'Türk ve Arnavut halklarının gösterdiği dayanışma'

Arnavutluk ile deprem dönemindeki dayanışmadan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Namazgah Cami aramızdaki dostluğun kardeşliğin sembolü olacağından şüphe duymuyorum. Görenleri hayran veren, iç huzuru veren bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İki millet birbirlerini her vesile ile desteklemiş, derdine ve sevincine ortak olmuştur. Ülkemizdeki deprem felaketlerinde iki milletin gösterdiği dayanışma, uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir. Kardeşlik hukuku ile bağlı olduğumuz Arnavutluk ile kültürel ve sosyal ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi önceliğimizdir. Ülkelerimizdeki deprem felaketlerinden Türk ve Arnavut halklarının gösterdiği dayanışma uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir. Sivil toplum kuruluşlarımızla Arnavutluk’un yanında yer almaya devam edeceğiz. Dinimiz, cami inşa etmeyi ve camilerimize sahip çıkmayı bir görev olarak yüklüyor. İnşa ettiğimiz gibi bu camilerin temsil ettiği değerleri yaşamak ve yaşatmak için de hep birlikte gayret göstermeliyiz. Kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız. Kardeşlerimizi bu mabedi bir huzur mekanına dönüştürmeye, camilerimizi temsil ettiği değerleri yaşatmaya davet ediyoruz.

'İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır'

İsrail saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Netanyahu yönetimi son olarak Lübnan'a da saldırmak suretiyle bölgede barış sağlanması gibi bir niyeti olmadığını tekrar göstermiştir. Bir kez daha Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya, İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum'' dedi.
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