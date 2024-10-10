https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/cumhurbaskani-erdogan-arnavutlukta-netanyahu-hukumeti-kuresel-duzeni-tehdit-eder-hale-geldi-1089060187.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta: 'Netanyahu hükümeti küresel düzeni tehdit eder hale geldi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta: 'Netanyahu hükümeti küresel düzeni tehdit eder hale geldi'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de bir yıldır devam eden soykırımın tüm insanlığın ortak utancı olduğunu söyledi. 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T16:27+0300

2024-10-10T16:27+0300

2024-10-10T16:27+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

arnavutluk

benyamin netanyahu

israil

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başbakanlık'ta baş başa görüşme, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı için geldikleri dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyleyen Erdoğan, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene, Arnavutluk'ta diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100'üncü yıl dönümünü idrak ettik. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutluk'la dostane ilişkilerimiz esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor." ifadelerini kullandı.Bu tarihi, beşeri ve kültürel temel üzerine 2021'de inşa edilen stratejik ortaklığı bugünkü istişarelerle daha da derinleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat 2023'te Ankara'da düzenlenen ilk konsey toplantısında belirlenen işbirliği alanları üzerinde ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.'Ticaret hacmimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkarmak istiyoruz'İmzalanan ortak bildiri ile konseyin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi yönündeki kararlılığı vurguladıklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:'Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır'Netanyahu hükümetinin, bölgesel kapsamının ötesinde artık küresel düzeni tehdit eder hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerini de paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. Bu nedenle acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Bu konuda Arnavutluk'un da üzerine düşeni yerine getireceğine samimiyetle inanıyorum." ifadelerini kullandı.

arnavutluk

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recep tayyip erdoğan, türkiye, arnavutluk, benyamin netanyahu, israil