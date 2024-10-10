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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta: 'Netanyahu hükümeti küresel düzeni tehdit eder hale geldi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta: 'Netanyahu hükümeti küresel düzeni tehdit eder hale geldi'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de bir yıldır devam eden soykırımın tüm insanlığın ortak utancı olduğunu söyledi. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T16:27+0300
2024-10-10T16:27+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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arnavutluk
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başbakanlık'ta baş başa görüşme, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı için geldikleri dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyleyen Erdoğan, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene, Arnavutluk'ta diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100'üncü yıl dönümünü idrak ettik. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutluk'la dostane ilişkilerimiz esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor." ifadelerini kullandı.Bu tarihi, beşeri ve kültürel temel üzerine 2021'de inşa edilen stratejik ortaklığı bugünkü istişarelerle daha da derinleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat 2023'te Ankara'da düzenlenen ilk konsey toplantısında belirlenen işbirliği alanları üzerinde ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.'Ticaret hacmimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkarmak istiyoruz'İmzalanan ortak bildiri ile konseyin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi yönündeki kararlılığı vurguladıklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:'Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır'Netanyahu hükümetinin, bölgesel kapsamının ötesinde artık küresel düzeni tehdit eder hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerini de paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. Bu nedenle acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Bu konuda Arnavutluk'un da üzerine düşeni yerine getireceğine samimiyetle inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, arnavutluk, benyamin netanyahu, israil
recep tayyip erdoğan, türkiye, arnavutluk, benyamin netanyahu, israil

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta: 'Netanyahu hükümeti küresel düzeni tehdit eder hale geldi'

16:27 10.10.2024
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de bir yıldır devam eden soykırımın tüm insanlığın ortak utancı olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başbakanlık'ta baş başa görüşme, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı için geldikleri dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyleyen Erdoğan, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene, Arnavutluk'ta diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100'üncü yıl dönümünü idrak ettik. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutluk'la dostane ilişkilerimiz esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor." ifadelerini kullandı.
Bu tarihi, beşeri ve kültürel temel üzerine 2021'de inşa edilen stratejik ortaklığı bugünkü istişarelerle daha da derinleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat 2023'te Ankara'da düzenlenen ilk konsey toplantısında belirlenen işbirliği alanları üzerinde ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

'Ticaret hacmimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkarmak istiyoruz'

İmzalanan ortak bildiri ile konseyin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi yönündeki kararlılığı vurguladıklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tarım, yükseköğretim ile halkla ilişkiler ve iletişim alanlarında az önce imzaladığımız üç anlaşmayla işbirliğimizi ilerletme irademizi teyit etmiş olduk. Ticaret ve yatırım alanlarındaki girişimlerimizi, halklarımızın refahını artıracak adımlar olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ticaret hacmimizi ilk aşamada 2 milyar dolar düzeyine çıkarmak için müşterek çabalarımızı sürdürüyoruz. Görüşmelerimizde karşılıklı yatırımlarımızı günümüz koşullarında avantaj sağlayacak yenilikçi sektörleri içerecek şekilde çeşitlendirme konusunda mutabık kaldık. Sağlık alanındaki güçlü işbirliğimizi de 2021'de rekor sürede inşa ettiğimiz Fier Dostluk Hastanesi'nin ortak işletmesiyle sürdüreceğiz. Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Arnavutluk'un silahlı kuvvetlerinin askeri teçhizat ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da gereken desteği vereceğiz. Değerli dostum Başbakan Sayın Rama'yla FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusunu da ele aldık. İnşallah bugün aldığımız kararlar suretiyle terör örgütleriyle mücadelemize etkin şekilde devam edeceğiz. Sayın Başbakan ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Arnavutluk'un gerek bölgemizde gerek uluslararası alanda barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalarını takdirle takip ediyoruz. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail mezalimi görüşmemizin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı."

'Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır'

Netanyahu hükümetinin, bölgesel kapsamının ötesinde artık küresel düzeni tehdit eder hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerini de paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. Bu nedenle acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Bu konuda Arnavutluk'un da üzerine düşeni yerine getireceğine samimiyetle inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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